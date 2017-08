Frederick Wiseman, Hong Sang-soo y Raymond Depardon competirán por el premio Zabaltegi-Tabakalera El Festival de San Sebastián incluirá catorce largos, un mediometraje y siete cortos en su sección más abierta RICARDO ALDARONDO Miércoles, 23 agosto 2017, 12:52

Catorce largometrajes, un mediometraje y siete cortos, formarán la sección Zabaltegi-Tabakalera del , que ha dado a conocer la programación completa de la sección, después de avanzar hace unas semanas algunos títulos como ‘The Square’ de Ruben Ostlund, la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, que inaugurará la sección.

La nueva película de Fredererick Wiseman sobre la Biblioteca de Nueva York, ‘Ex Libris: New York Public Library’; el estudio de otro prestigioso documentalista, Raymond Depardon, sobre los ingresos en psiquiátricos de Francia en ‘12 días’; una de las dos películas que el prolífico director coreano Hong Sang-soo presentó en Cannes, ‘The Day After’; o el análisis de las perspectivas de un joven que ingresa en el ejército en ‘Soldado’, de Manuel Abramovich son algunos títulos que incluirá la sección y que competirán por el premio Zabaltegi-Tabakalera.

La selección también incluye cortometrajes como el chileno ‘El sueño de Ana’, de José Luis Torres Leiva, sobre una mujer que sueña con su pareja, que ha fallecido recientemente; o el portugués ‘Flores’, de Jorge Jácome, con un curioso punto de partida: “la totalidad de la población de las Azores es obligada a evacuar debido a una plaga incontrolada de hortensias, una flor común en estas islas”.

También destaca la producción búlgara ‘3/4’ de Ilian Metev, quien con este segundo largometraje, que retrata el último verano juntos de una familia, acaba de obtener el Leopardo de Oro de Cineasti del Presente del Festival de Locarno.

La artista y cineasta Filipa César (Oporto, Portugal, 1975), que ha participado en los proyectos de investigación Living Archive y Visionary Archive, indaga en ‘Spell Reel’ en un hallazgo de material cinematográfico y audio en Guinea Bissau en 2001. El metraje atestigua el nacimiento del cine guineano como parte de la visión descolonizadora de Amílcar Cabral, asesinado en 1973.

Estos largometrajes se suman a los anunciados ‘L’amant d’un jour / Lover for a Day (Amante por un día)’ de Philippe Garrel; ‘Tesnota / Closeness’, el debut de Kantemir Balagov; ‘Saura(s)’, dirigida por Félix Viscarret, dentro de la serie Cineastas contados; la ópera prima como director de Gustavo Salmerón, ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’; ‘No intenso agora / In the Intense Now’, del cineasta brasileño João Moreira Salles; y el estreno mundial de ‘Vergüenza’, la serie de Movistar+ escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero.

Raymond Depardon 12 JOURS / 12 DAYS

Cada año en Francia 92.000 personas son ingresadas en centros psiquiátricos sin su consentimiento. Según la ley, el hospital tiene 12 días para llevar a cada paciente ante un juez. Sobre la base de los historiales médicos y las recomendaciones de un doctor, hay que tomar una decisión crucial: ¿El paciente debe irse o quedarse? Son doce días después de los cuales una vida puede cambiar para siempre. El prestigioso director y fotógrafo Raymond Depardon, que ha tenido acceso por primera vez a esas audiencias, recoge estos extraordinarios encuentros entre la justicia y la psiquiatría. Se trata de un film sorprendente y esclarecedor que da voz a aquellos que hasta ahora no la tenían.

Ilian Metev 3/4

Mila, una joven pianista, se prepara para una audición en el extranjero. Su hermano Niki la distrae con su inoportuno talento para el absurdo. Su padre, Todor, astrofísico, parece incapaz de lidiar con las preocupaciones de sus hijos. El retrato de una familia durante su último verano juntos.

Clément Cogitore BRAGUINO

En mitad de la taiga siberiana, a 450 millas del pueblo más cercano, viven dos familias: los Braguine y los Kiline. Ninguna carretera llega hasta allí. El único modo de alcanzar Braguino es un largo viaje por el río Ienissei, primero en barco, después en helicóptero. Autosuficientes, ambas familias viven según sus propias normas y principios. En mitad del pueblo hay una barrera. Las dos familias se niegan a hablarse. En el río se asienta una isla en la que se está construyendo otra comunidad: la de los niños. Libres, impredecibles, salvajes. Entre el miedo al otro y a los animales salvajes y la alegría que proporciona la inmensidad del bosque, se desarrolla una historia cruel en la que las tensiones y el miedo dan forma a la geografía de un conflicto ancestral.

Gerhard Treml, Leo Calice CALIPATRIA CALIPATRIA

Condenado por asesinato, Sergio Cassilas vive en una celda de aislamiento. Cada día trabaja durante una hora en el jardín de la prisión del desierto de Calipatria. Con la ayuda de un guarda consigue introducir clandestinamente en los terrenos de la cárcel un cargamento de tierra del paisaje de su película favorita. Mientras trabaja allí, Sergio revela el significado secreto de la tierra en su sentencia a cadena perpetua. Basado en una historia real, el film documenta el lento caminar de Sergio a través del patio vacío de la prisión. La mirada estática de la cámara le sigue hacia el lejano jardín. Mientras la visión continúa encarcelada, la historia de Sergio nos conduce más allá de los muros de la prisión, hacia los icónicos paisajes fluviales del Río Grande y de los territorios sin cartografiar del Yukon, en Alaska, estrechamente conectados a los mitos americanos de las tierras salvajes, los golpes de suerte, los hombres hechos a sí mismos y la promesa de tierra y libertad para todos.

José Luis Torres Leiva EL SUEÑO DE ANA

Ana nos cuenta un sueño que ha tenido con su pareja, que ha fallecido recientemente. El sueño de Ana es el epílogo del próximo proyecto de largometraje que prepara José Luis Torres Leiva, llamado Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que habla sobre la muerte, el amor y el comienzo de una nueva etapa

Frederick Wiseman EX LIBRIS: NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Ex Libris: The New York Public Library lleva al espectador a la trastienda de una de las más grandes instituciones de conocimiento del mundo. La película examina cómo esta legendaria institución ha seguido con sus actividades habituales adaptándose a la vez a la revolución digital. Ex libris: The New York Public Library muestra que las bibliotecas informan y educan de múltiples formas: libros, conciertos, conferencias, clases y mucho más. Esta biblioteca se esfuerza en inspirar el estudio del conocimiento avanzado y fortalecer a la comunidad.

Jorge JácomeFLORES FLORES

En una situación de crisis natural, la totalidad de la población de las Azores es obligada a evacuar debido a una plaga incontrolada de hortensias, una flor común en estas islas. Dos jóvenes soldados, arrebatados por la belleza del paisaje, nos guían a través de las tristes historias de aquellos que se ven forzados a irse y el deseo inherente de resistir y quedarse a vivir en las islas. El paseo fílmico se convierte en una reflexión nostálgica y política sobre la pertenencia y la identidad territorial y los roles que asumimos en los lugares de los que venimos.

Hong Sang-Soo GEU-HU / THE DAY AFTER

Areum se dispone a vivir su primer día de trabajo. Bongwan, su jefe, mantenía una relación amorosa con la mujer a la que Areum está sustituyendo. Esa relación acaba de romperse. Ese día, como todos, Bongwan abandona el domicilio conyugal mucho antes del alba para ir a trabajar. No deja de pensar en la mujer que se ha marchado. Ese mismo día, la mujer de Bongwan encuentra una carta de amor. Se presenta en el despacho sin avisar y confunde a Areum con la mujer que se ha marchado

Tamyka Smith Smith GWENDOLYN GREEN

Inspirada en hechos reales, esta es la historia de Gwendolyn Green, una viuda entrada en años que pasa sus días en soledad dentro de una residencia vallada en Palm Springs, como atrapada en otra era. Cuando la falta de habilidades sociales y el aislamiento empiezan a asfixiarla, descuelga el teléfono y llama al 911 en busca de conexión humana. Gwendolyn crea un vínculo especial con el agente que le responde, y encuentra en él el cuidado y la conexión con el mundo moderno que anhela.

Damien Manivel, Kohei Igarashi LA NUIT OÙ J'AI NAGÉ / THE NIGHT I SWAM

La nieve cubre las montañas de Japón. Como cada noche, un pescador llega al mercado de la ciudad. Despertado por su marcha, su hijo de seis años no puede volver a dormirse. En la casa, donde todo el mundo duerme, el pequeño hace un dibujo que desliza en su cartera. Por la mañana, su silueta somnolienta se aleja del camino a la escuela y se interna en la nieve...

Manuel Abramovich Soldado

Un joven decirse alistarse en el ejército. Se convierte en el tamborilero de la banda militar y en su vida diaria combina el entrenamiento militar y la música. ¿Cuál es la función del ejército argentino hoy en día, más de treinta años después de la dictadura? ¿Qué significa ser un soldado en un país sin guerras?

Filipa César SPELL REEL

En 2001 reapareció en Bissau un archivo de material cinematográfico y de audio. Casi totalmente destruido, el metraje da fe del nacimiento del cine guineano como parte de la visión descolonizadora de Amílcar Cabral, el líder de la liberación, asesinado en 1973. En colaboración con los cineastas guineanos Sana na N’Hada y Flora Gomes, así como con muchos otros aliados, Filipa César imagina un viaje en el que el frágil material del pasado opera como un visionario prisma a través del cual mirar. Digitalizado en Berlín, exhibido y comentado en directo, este material provoca debates, relatos y predicciones. Desde pueblos aislados en Guinea-Bissau hasta capitales europeas, los rollos de película muda son ahora el punto desde el que la gente busca antídotos para un mundo en crisis.

Petar Krumov SRAM / SHAME

Macho es un chico pobre que se salta las clases para trabajar en la construcción. Su único rayo de luz es su novia, Donna. Sin embargo, ella se avergüenza de la madre de Macho, que trabaja como limpiadora en la escuela. Macho tiene que elegir entre su madre y su amada, y encuentra su propia manera de salir de esta situación.