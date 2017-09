El Zinemaldia ya rueda por Donostia 00:56 Un ciclista pasa ante los paneles de la Zurriola, junto al Kursaal, mientras los operarios colocan los carteles de las películas. / USOZ Anne Igartiburu y Leticia Dolera presentarán el viernes la gala inaugural en el Kursaal. El alcalde Eneko Goia confirma que «serán reforzadas» las medidas de seguridad ante posibles amenazas del terrorismo yihadista MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 20 septiembre 2017, 07:27

La 65 edición del Zinemaldia arranca el viernes pero Donostia respira ya aires de cine. El Kursaal, el Victoria Eugenia y los otros escenarios del Festival se preparan para la cita mientras se van desvelando los detalles del arranque, con una gala inaugural que será presentada por la actriz Leticia Dolera y Anne Igartiburu. Mañana mismo se espera la llegada a la ciudad de los primeros invitados, con los jurados oficiales a la cabeza.

Pero también se van conociendo detalles menos glamurosos. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, confirmó ayer que este año se reforzarán las medidas de seguridad ante la posible amenaza de un ataque terrorista. Goia, poco amigo de crear «alarmas innecesarias» y de revelar cuestiones «que por la propia seguridad deben ser discretas», admitió ayer a preguntas de los periodistas que «se pondrán elementos en los espacios urbanos que puedan mejorar la seguridad». «Serán de distinta tipología, no sé si bolardos, maceteros o bancos, es irrelevante», dijo. «En materia de seguridad la tontería más grande que puede cometer un Ayuntamiento es poner en un plano qué es lo que va a hacer en las distintas zonas de la ciudad».

San Sebastián, el decorado

Hablemos de cine. Ayer se confirmó que Leticia Dolera y Anne Igartiburu conducirán la gala de inauguración de la 65 edición , que tendrá lugar el viernes a las 21:00 horas en el Kursaal. Dolera es actriz y directora (debutó en el largometraje con su interesante 'Requisitos para ser una persona normal') e Igartiburu, presentadora de Televisión Española, conoce bien el certamen desde hace años.

La gala, dirigida por Manuel Palacios, «hará realidad la premisa del guion escrito por Andoni de Carlos y Ekaitz Cruz», según informa el Festival: «El cine invade la ciudad. Edificios, monumentos y lugares emblemáticos de San Sebastián se construirán y se descompondrán al vincularse a referencias de la historia del cine, mientras algunos de los cineastas que formarán parte de la programación del Festival presentarán las películas y proyectos de la 65 edición».

A lo largo de la gala se entregará el Gran Premio Fipresci de este año, concedido a Aki Kaurismäki por 'Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope' (El otro lado de la esperanza). En el acto se presentará también el Jurado Oficial, con intervención incluida de su presidente, el actor John Malkovich. El equipo de la película de inauguración, 'Submergence' (Inmersión), compuesto por el director, Wim Wenders, y la actriz protagonista, la danesa Alicia Vikander, presentarán el filme, que compite por la Concha de Oro. La gala de inauguración será retransmitida en directo por La 2 y ETB1.

Banderas y otros premios

El ministro de Educación y Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, asistirá a la inauguración del viernes y el sábado a mediodía entregará el Premio Nacional de Cinematografía de este año al actor Antonio Banderas. Es ya tradición que el Nacional se entregue en el marco del Festival, pero va cambiando el escenario. Esta vez será el 'prisma' de Tabakalera, en la última planta del edificio, el lugar de la ceremonia.

El presidente del jurado, John Malkovich, Wim Wenders y Alicia Vikander estarán en la gala INAUGURACIÓN

El actor Antonio Banderas recibirá en Tabakalera el sábado el Nacional de Cinematografía PREMIO

Monica Bellucci tendrá 'su' Donostia en una fiesta popular el miércoles 27 en el Velódromo... NOVEDAD

...y la directora Agnès Varda recibirá el suyo en el Victoria Eugenia el domingo por la tarde CEREMONIA ÍNTIMA

'Operación Concha', el lunes, y 'Fe de etarras', el viernes 29, citas con la comedia en el Velódromo PROYECCIONES

El ministro estará acompañado del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, y el director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Óscar Graefenhain.

Banderas recibe el premio «por ser un cineasta con una trayectoria extraordinaria a nivel nacional e internacional que ha abierto el camino para muchos actores y actrices españoles y por su compromiso tenaz con el cine como actor, director y productor», según el fallo del jurado.

El intérprete malagueño también recibió en su momento el Premio Donostia, un galardón que este año presenta varias novedades. Por primera vez habrá actos de entrega fuera del espacio habitual del Kursaal. Solo el de Ricardo Darín se celebrará en el auditorio, el miércoles 26, antes de la proyección de 'La cordillera', su nueva película.

La directora Agnès Varda recibirá su Donostia en el teatro Victoria Eugenia, «un espacio más íntimo e identificado con su estilo de cine», según José Luis Rebordinos, este domingo, en un horario también novedoso: las cuatro de la tarde. Después del galardón se proyectará su último documental, 'Visages, Villages'.

La gala de la italiana

Pero la entrega más innovadora será para Monica Bellucci: en el Velódromo de Anoeta, el miércoles 27, a las 20.00. Rebordinos quiere «una gala más popular, con localidades a precios más bajos, para que todo el mundo pueda participar». Tras el premio los espectadores podrán ver dos películas de la actriz directamente elegidas por ella: 'Malena' y 'Under suspicion'. Aún quedan localidades, a 9 euros.

El carácter de fiesta se mantendrá en el Velódromo más días. En ese gran cine con más de 2.700 plazas se proyectarán dos comedias que aportarán estilos y miradas diferentes a esta 65 edición. Por un lado, el lunes por la tarde, a partir de las 19.00, podrá verse 'Operación Concha', la disparatada comedia de Antonio Cuadri que cuenta un supuesto robo de la Concha de Oro en el Festival. Durante el rodaje se reprodujeron escenas y momentos del Zinemaldia para esta película, que protagonizan Jordi Molla, Karra Elejalde y Barbara Goenaga, entre otros.

El viernes 29 será el momento, también en el Velódromo y también a las 19.00, de 'Fe de etarras', la esperada película de Borja Cobeaga sobre un comando de ETA perdido en una ciudad española mientras la selección gana el Mundial.

Antes, este mismo sábado, el Velódromo acoge también el concierto de música de cine de la Orquesta de Euskadi, con entrada gratuita que puede conseguirse, entre otros sitios, en la carpa del Festival en la Plaza de Oquendo.

Las grúas y los operarios trabajaban ayer a destajo para ultimar todos los escenarios del Zinemaldia. El viernes se levanta el telón, pero la 65 edición ya rueda.