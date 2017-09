'Fe de etarras' se estrenará en el Velódromo antes de su paso por Netflix en octubre Javier Cámara y Julián López, en una escena de 'Fe de etarras'. Once películas, entre ellas cinco óperas primas y las últimas películas de Villaronga y De la Iglesia, conforman el 'Made in Spain' del Festival de Cine R. K. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 6 septiembre 2017, 08:34

«Hace años en ETA se comía de la hostia». «¿Cuál es el principal causante de la obesidad? España». Son algunas de las perlas que deparan los diálogos de 'Fe de etarras', la nueva película de Borja Cobeaga y Diego San José, que se estrenará en Netflix el 12 de octubre. Antes se verá en el Festival de San Sebastián, que ha reservado para la que se presenta como la cinta española más polémica del año una sesión multitudinaria en el Velódromo.

Los guionista de '8 apellidos vascos' -la cinta más taquillera del cine español- dan un paso más allá a la hora de reírse del 'problema vasco' y se atreven con una película protagonizada por un comando etarra atrincherado en un piso franco, que espera una llamada para cometer un atentado. Mientras, ven fútbol en la tele, comen croquetas y juegan al Trivial.

'Fe de etarras' es un proyecto que tiene más de una década y durante un tiempo estuvo en la mesa de Tele 5. La productora Mediapro y el gigante del 'streaming' Netflix unen sus fuerzas en un filme que no se estrenará en cines, sino en los 190 países donde opera la plataforma. Su público potencial es de más de 100 millones de suscriptores. La cinta transcurre en el verano de 2010 en una pequeña capital de provincias española. Un comando formado por un veterano que está deseando demostrar que no es un cobarde (Javier Cámara), una pareja cuyo compromiso depende de la continuidad de la banda (Miren Ibarguren y Gorka Otxoa) y un manchego que cree que «entrar en ETA le hará sentir como si fuera Chuck Norris» (Julián López) aguardan las órdenes para cometer un atentado. Mientras tanto, la selección española arrasa en el Mundial de Sudáfrica. «Entiendo que es un material sensible», admite Cobeaga. «Hemos escrito una comedia muy divertida y de verdad. Si es creíble no resultará ofensiva, porque no hay intención de parodia».

El segundo estreno, 'Operación Concha' (España-México), es una comedia de enredo que transcurre en el propio Festival de San Sebastián, protagonizada por Jordi Mollà, Karra Elejalde, Unax Ugalde, Ramón Agirre y Bárbara Goenaga.

El filme relata la situación de un empresario sin escrúpulos que lidera una productora de cine caída en bancarrota y que, desesperado y sin dinero, traza un plan junto a su equipo para engañar a una inversora millonaria con un doble del prestigioso actor Ray Silvela, quien ha rechazado trabajar en su película.

Once títulos en Made in Spain

Por otra parte, once producciones -entre ellas cinco óperas primas y los últimos títulos de directores como Álex de la Iglesia, Agustí Villaronga o Paco Plaza- conforman la programación de Made in Spain, la muestra del cine español del año al que el Zinemaldia ofrece una plataforma para su difusión internacional. Entre estos filmes figuran 'Pieles', de Eduardo Casanova, que se estrenó en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín, y 'Estiu 1993/Summer 1993' ('Verano 1993'), de Carla Simón, que obtuvo el premio a la mejor ópera prima en la Berlinale y la Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga.

'Júlia ist', Biznaga de plata a la mejor película y dirección en Málaga, primera película de Elena Martín; 'No sé decir adiós', de Lino Escalera, que obtuvo cuatro premios en Málaga, entre ellos el Premio Especial del Jurado; y 'La mano invisible', el primer largometraje de David Macián, son otras de las seleccionadas.

Esta sección incluirá también 'Análisis de sangre azul', de Gabriel Velázquez, quien ya participó en Zabaltegi en 2007 con Amateurs; 'Demonios tus ojos', de Pedro Aguilera, y 'Selfie', de Víctor García León, que recibió en Málaga una Mención Especial del Jurado y el Premio de la Crítica. Se proyectarán asimismo 'Incerta glòria', la nueva cinta de Agustí Villaronga; 'El bar', de Álex de la Iglesia, que fue estrenada en Berlín, y 'Verónica', de Paco Plaza.