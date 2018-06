El director japonés Hirokazu Kore-eda recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián

Hirokazu Kore-eda. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha revelado este viernes que rendirá honores al director japonés en su 66 edición al otrogarle el máximo galardón que ofrece el certamen: el Premio Donostia. Lo hará en una ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia y que se completará con la proyección de 'Manbiki kazoku / Shoplifters' ('Un asunto de familia'), que fue reconocida con la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2018. Según ha destacado el Zinemaldia mediante nota de prensa, «el reconocimiento a Kore-eda continúa así la línea de los premios del Festival de San Sebastián a grandes artistas del mundo cinematográfico cuya obra, como el caso el año pasado de Agnès Varda, merece ser remarcada».

Hirokazu Kore-eda. A los incondicionales del Zinemaldia no les extrañará que se convierta en el primer cineasta asiático en recibir el Donostia. De hecho será la rúbrica perfecta para certificar una amistad de años y celebrar a lo grande que cuando la película 'Un asunto de familia' se pueda ver en la gran pantalla como Proyección Especial del Premio Donostia, será la décima participación de Kore-eda en San Sebastián. Porque desde que se estrenó en la Sección Oficial con 'Wandafuru raifu / After Life' (1998), ha vuelto una y otra vez a las capital guipuzcoana para mostrar sus «relatos capaces de trascender fronteras geográficas y culturales para hablarnos de valores universales», tal como ha destacado el Zinemaldia.

Hirokazu Kore-eda. Quienes no lo conocieran, recuerden su nombre, porque es uno de esos cineastas capaces de poner de acuerdo a crítica y público a la hora de catalogarlo como uno de los mejores. La sensibilidad que exhibe en su manera de hacer cine ha conquistado en dos ocasiones el Premio del Público en San Sebastián, por 'De tal padre, tal hijo' y 'Nuestra hermana pequeña'. Debutó en el cine en 1995 con 'Maboroshi no hikari / Maborosi', una ópera prima que adaptaba una novela de Teru Miyamoto y en la que ya afirmaba el estilo y temas que han sido recurrentes en su obra, como las relaciones familiares y el vacío provocado por la desaparición de los seres queridos. La película obtuvo la Osella de Oro en la 52 edición del Festival de Venecia y Kore-eda fue reconocido rápidamente como uno de los más prometedores cineastas que, en la década de los 90, estaban llevando a cabo una importante renovación creativa del cine japonés. Su segunda película, 'Wandafuru raifu / After Life (1998)', una original fusión de cine fantástico con técnicas documentales, confirmó su talento tras su estreno en el Festival de San Sebastián.

Hirokazu Kore-eda (director), Sato Shiho (productora) y Yamazaki Yutaka (director de fotografía), posan durante la presentación de La película 'After Life' en el Zinemaldia.

El Festival de Cannes acogió sus siguientes trabajos: 'Distance' (2001), una poética indagación acerca del atentado perpetrado en 1995 por la secta Aum Shinrikyo, fue seleccionada para competir en la Sección Oficial, mientras que su primera y bella incursión en el mundo de la infancia, 'Dare mo shiranai / Nobody Knows' ('Nadie sabe', 2004), le valió a uno de sus protagonistas, Yagira Yuya, el Premio al Mejor Actor.

Aunque Kore-eda es uno de los grandes cronistas de la vida en el Japón contemporáneo, con 'Hana yorimo naho / Hana' (2006) realizó una incursión en el cine histórico y las películas de samuráis, aunque siempre desde una óptica muy personal que rompía las convenciones del género con su mensaje humanista. Esta película compitió en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, al igual que su emotivo retrato de las relaciones familiares 'Aruitemo auritemo / Still Walking' (2008). 'Kûki ningyô / Air Doll' (2009), que tuvo su premiere en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, supuso otro sorprendente giro en su carrera al narrar una historia de ciencia-ficción que nunca perdía de vista la eterna preocupación del director por los sentimientos humanos. En los últimos años, Kore-eda ha seguido privilegiando su interés por la familia y la infancia, a través de una serie de sensibles dramas acerca de la memoria, la pérdida y la agridulce experiencia que supone el simple hecho de vivir, todos ellos estrenados en festivales internacionales: 'Kiseki / I Wish' (Milagro, 2011), por la que obtuvo el Premio al Mejor Guión en el Festival de San Sebastián; 'Soshite chichi ni naru / Like Father, Like Son' ('De tal padre, tal hijo', 2013) y 'Umimachi Diary / Our Little Sister' ('Nuestra hermana pequeña', 2015)¸ que tuvieron ambas su premiere en la Sección Oficial del Festival de Cannes; 'Umi yori mo mada fukatu / After the Storm' ('Después de la tormenta', 2016), presentado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes; y el drama judicial 'Sandome no satsujin / The Third Murder' ('El tercer asesinato', 2017), que compitió en el Festival de Venecia.

Hirokazu Kore-eda. La más reconocida es su faceta como director, pero ha apoyado los trabajos de nuevos talentos de cine japonés ejerciendo la labor de productor. Una de esas películas fue 'Ending Note: Death Of A Japanese Salesman' (2011) de Mami Sunada , que fue seleccionada para la sección Nuevos Directores del Festival Internacional de San Sebastián. 'Hebi ichigo / Wild Berries' (2003) de Miwa Nishikawa, 'Kakuto de Yusuke Iseya' (presentada en el Festival de Rotterdam), 'Beautiful Islands' (2009) de Tomoko Kana, 'Ending Note: Death Of A Japanese Salesman' (2011) de Mami Sunada (que fue seleccionada para la sección New Directors del Festival de San Sebastián), 'Anohi - Fukushima ha ikiteiru / That Day – Living Fukushima' (2012) de Kohei Imanaka y el film colectivo 'Ten Years Japan' (2018), son otros de los títulos que ha producido.