Cinco hitos y un reto: deletrea Schwarzenegger 'Terminator' llega este domingo a Donostia en una jornada muy ajetreada en la que se entrega el Donostia a Agnès Varda, el cine a lo grande se impone de la mano de 'Handia' y 'Operación Concha' asalta el Velódromo DV Domingo, 24 septiembre 2017, 00:54

La esperada 'Handia' concursa en el Kursaal

El domingo es el esperado día de la proyección de 'Handia', la película de Jon Garaño y Aitor Arregi basada en la historia del Gigante de Altzo y rodada en euskera.

El filme se proyecta por la mañana en el Kursaal, fuera de concurso, y por la noche será, también en el auditorio, el pase de gala del filme.

La gala del cine vasco será el martes pero hoy tenemos que ver, además de 'Handia' -la más esperada producción en euskera de la temporada- el corto 'Plágan' de Koldo Almandoz en Zabaltegi-Tabakalera, el documental 'Non' venido de Iparralde a Zinemira y, en el Velódromo, a muchos actores vascos implicados en la película de la que te hablamos a continuación.

'Operación Concha', el falso premio Donostia

Cine dentro del cine y Festival dentro del Festival. 'Operación Concha' (Velódromo) es «una trepidante comedia de timadores», en palabras de su director Antonio Cuadri, con la gracia añadida de que transcurre en el propio Zinemaldia. Una comedia para todos los públicos que promete un buen rato en compañía de Jordi Mollà (por partida doble), Karra Elejalde, Unax Ugalde, Barbara Goenaga, Ramon Agirre...

Agnès Varda recibe su (verdadero) Premio Donostia en el Victoria Eugenia

La prestigiosa y veterana directora recibe el Premio Donostia en una hora inusual, a las 16.00 h., y un espacio distinto, el Victoria Eugenia.

La entrega del premio se completa con la proyección de 'Visages,Villages', su nueva película, presentada en el último Cannes.

Agnès Varda recibirá el premio Donostia el domingo en una ceremonia íntima en el Victoria Eugenia

Los fuegos

Por tercer año consecutivo, tras las deliciosas ‘El niño y la bestia’ y ‘Your Name’, el anime, la creativa animación japonesa, se asoma a la Sección Oficial, si bien como proyección especial fuera de concurso, con ‘Fireworks, Should We See It from The Side or The Bottom?’ (Sección Oficial, proyecciones especiales) de Akiyuki Shinbo y Nobuyuki Takeuchi. Basada en una película de Shunji Iwai, la cinta juvenil, con toques fantásticos, nos sitúa en un caluroso día de verano en el que la estudiante más popular de la clase le pide al chico que le gusta que, en lugar de ver los fuegos artificiales, se escapen esa misma noche…

Dos perlas

Atractivos no le faltan a la película de larguísimo título, ‘Tres anuncios a las afueras de Ebbing, Misuri’ (Perlas). Para empezar, su reparto, encabezado por una poco prolífica pero siempre contundente Frances McDormand (‘Fargo’), secundada por Sam Rockwell y Woody Harrelson, además de un pequeño papel para Peter Dinklage, el Tyrion Lannister de ‘Juego de Tronos’. Para seguir, su realizador, el británico Martin McDonagh (‘Escondidos en Brujas’), que acaba de ganar el premio al guión por este filme en Venecia. Y para terminar, por su tono de comedia negra, dicen que políticamente incorrecta, cuentan que con afilados diálogos.

Por su parte en su primer largometraje, ‘Custodia compartida’ (’Jusqu’à la garde’) (Perlas), el francés Xavier Legrand sigue en el mismo ámbito y con los mismos actores que en su corto candidato al Oscar ‘Antes de perderlo todo’, ahora con la historia de un matrimonio divorciado y la creciente tensión con la que vive tener que organizar la custodia compartida de su hijo menor. Legrand no podía haber empezado con mejor pie, que en Venecia le dieron el León de Plata a la Mejor Dirección, además del premio a la ópera prima.

Agenda fan: Llega Arnold Schwarzenegger

Y cómo no, uno de los atractivos del Festival de Cine de San Sebastián es la posibilidad que brinda de ver de cerca a algunas de las estrellas más admiradas del mundo. Está previsto que el actor Arnold Schwarzenegger llegue a la ciudad sobre las siete menos cuarto de la tarde. Se espera que el protagonista de títulos como 'Terminator' o 'Poli de guardería' se de un auténtico baño de masas a su llegada al Hotel María Cristina. Un apunte, entre los periodistas que cubren la actualidad del Zinemaldia ya circula un reto que ríete tu del de la botella: deletrea Schwarzenegger.

