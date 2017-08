Catorce cortometrajes competirán en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine El cortometraje '212', dirigido por Boaz Frankel, participará en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine del Zinemaldia. La XVI edición, que se celebrará entre el 25 y el 29 de septiembre en Tabakalera, acogerá las clases magistrales de Raymond Depardon y Claudine Nougaret, Todd Haynes y Christine Vachon, Marine Francen, Nobuhiro Suwa y José Luis Torres Leiva DV Viernes, 25 agosto 2017, 13:08

El XVI Encuentro internacional de Estudiantes de Cine, que se celebra entre el 25 y el 29 de septiembre en Tabakalera de San Sebastián en el marco del Zinemaldia, ha seleccionado 14 cortometrajes de alumnos de 110 escuelas de cine de 13 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Israel, México, Portugal, República Checa y Rusia).

En rueda de prensa en Tabakalera, la directora de este centro, Ane Rodríguez, junto al director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, han dado cuenta de los detalles de este encuentro que acogerá clases magistrales de Raymond Depardon y Claudine Nougaret, Todd Haynes y Christine Vachon, Marine Francen, Nobuhiro Suwa y José Luis Torres Leiva, quien además presidirá el jurado encargado de seleccionar los ganadores.

Rodríguez ha indicado que se han presentado 209 cortos de 45 países y 110 escuelas entre los que se han seleccionado los 14 trabajos que se proyectarán en el encuentro de este año. Rebordinos ha recordado que «una de las apuestas» del Zinemaldia para los próximos años es «el apoyo a nuevos talentos y a la gente que comienza en el mundo audiovisual», por lo que este Encuentro «crece en presupuesto, días y clases magistrales», con el apoyo, además, de la Capitalidad Europa de la Cultura San Sebastián 2016 de la cual es «legado».

Según ha indicado, esta XVI edición los participantes, con en torno a 60 estudiantes, contará con la presencia de «destacados profesionales de la industria cinematográfica» que presentan sus películas en el Festival de San Sebastián y que ofrecerán proyecciones y clases magistrales.

De lo bueno, lo mejor

De este modo, el lunes 25 a partir de las 11.15 horas habrá una sesión con el director y la productora de '12 jours/12 days', Raymond Depardon y Claudine Nougaret, respectivamente; y el martes 26 a partir de las 15.30 horas habrá otra con Todd Haynes y Christine Vachon, director y productora de 'Wonderstruck', que estará en la sección 'Perlas' del Zinemaldia.

El miércoles 27 a las 16.00 horas la proyección y clase magistral correrá a cargo de José Luis Torres Leiva, director de 'El sueño de Ana', que se presenta en 'Zabaltegi', y de 'Obreras saliendo de la fábrica' y presidente del Jurado del XVI Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine.

Por último, el jueves 28 a las 16.00 horas habrá una sesión con la directora de 'Le Semeur/The Sower' Marine Francen y el viernes a partir de las 11.00 horas otra con el director de 'Le lion est mort ce soir/ The Lion Sleeps Tonigth' que participa en Sección Oficial.

Tanto las proyecciones de los cortometrajes seleccionados como las clases magistrales se desarrollarán en la sala de cine de Tabakalera.

Las clases magistrales, que incluirán proyecciones de los trabajos de los cineastas y conversaciones con el equipo de la película, son sesiones reservadas a los estudiantes y a un número limitado de espectadores, que podrán inscribirse en la página web de Tabakalera, y acreditados del Festival, que accederán a través de invitaciones, mientras que las entradas para los distintos pases de cortometrajes se podrán adquirir a través de los canales de venta habituales del Festival de San Sebastián.

DIR: NIKICA ZDUNIĆ 13+

Janka está a punto de entrar en la pubertad. Un día va a practicar danza con su amiga Zorana. Mientras a Zorana le preocupan temas como los besos, la ropa nueva y las fiestas, Janka trata de conservar la inocencia infantil durante tanto tiempo como pueda. Pero no puede eludir los inevitables cambios que todas las chicas tienen que experimentar.

DIR: BOAZ FRANKEL 212

Un nuevo día de invierno, casi como cualquier otro, en la vida de Doron, de 64 años, director de un asilo municipal: llueve a cántaros, alguien le ha quitado su plaza de aparcamiento y Bela Schorr, que ocupaba la habitación 212, ha fallecido esta mañana.

DIR: INÊS DE LIMA TORRES DE MADRUGADA

Durante el caluroso mes de agosto, Alice y sus hermanos van a la casa de verano de su abuela. Conforme pasan los días, la casa se convierte en un hervidero de personas que van y vienen, mientras Alice se implica cada vez más en el pasado colonial de su abuela.

DIR: TOMMASO USBERTI DEUX ÉGARÉS SONT MORTS / TWO YOUTHS DIED

En medio de un paisaje agreste, Vera y Matteo tienen su primera cita. El padre de la chica los sorprende y ataca al chico. Tras una feroz pelea, Matteo noquea al hombre. Vera le pide que la lleve a bailar. Matteo, perturbado, sale huyendo.

DIR: SYLVAIN CRUIZIAT, MILA ZHLUKTENKO FIND FIX FINISH

“En Afganistán vi a una pareja haciendo el amor sobre un tejado”: sabemos muy poco del trabajo diario de los pilotos que llevan a cabo “asesinatos selectivos” con drones militares. Tres americanos aceptaron testificar en voz en off acerca de su experiencia, que paradójicamente tiene que ver con la intimidad y la crueldad, sobre imágenes aéreas que podrían haber filmado ellos mismos para Find, Fix, Finish.

DIR: MARTINA JUNCADELLA, MARTÍN VILELA FIORA

Fiora y Martina cocinan. La situación es una puesta en escena del vínculo real que las une. Mientras almuerzan, Fiora revive una historia del pasado. Martina quiere saber más y decide interpelarla.

DIR: SAM PEETERS HEIMAT / HOMELAND (PATRIA)

El populismo de derechas se está extendiendo por Europa del Este como un fuego incontrolado. Es más popular en barrios blancos, tranquilos, donde la gente está resguardada de otras culturas y modos de vida. En este documental no guionizado, Sam Peeters realiza una caricatura irónica de la vida en los barrios residenciales flamencos que refleja el zeitgeist europeo actual.

DIR: LLUÍS SELLARÈS L'HOME LLOP / THE WOLFMAN

Nico es la mitad de la pareja que se queda en casa mientras Mar trabaja, mirando la inmensidad del bosque por la ventana y buscando nuevas maneras de procrastinar.

DIR: ALEJANDRA VILLALBA GARCÍA MICROCASTILLO

Una familia tipo está siendo siendo vigilada dentro de su casa. El padre, cómplice de la situación, somete al resto del grupo familiar a ser parte de esta dinámica; la madre intenta huir con sus hijas sin éxito.

DIR: JUANITA ONZAGA THE JUNGLE KNOWS YOU BETTER THAN YOU DO (LA JUNGLA TE CONOCE MEJOR QUE TÚ MISMO)

Colombia es tierra de fantasmas. Dos hermanos deambulan por estos paisajes místicos en busca del espíritu de su difunto padre. Su viaje les lleva de Bogotá a la jungla colombiana, a través de esferas de pensamiento y a las profundidades de sus sueños atormentados. Aquí encontrarán algunas respuestas y atraerán compañías inesperadas.

DIR: DAMIÁN VONDRÁSEK VĚZENÍ / IMPRISONED

Una oferta de trabajo como educador en una prisión podría ayudar a Jakub, profesor en paro, a resolver una difícil situación familiar. Su suegro hace empeorar aún más su ya de por sí baja autoestima; sin duda imaginaba un tipo distinto de yerno. Las sensaciones claustrofóbicas que Jakub experimenta en la prisión, sin embargo, le conducen a una sola pregunta: ¿Quiere controlar a otros durante el resto de su vida o ser controlado por ellos?

DIR: MINA FITZPATRICK WANDERVOGEL

Dan Dailey vive en mitad del desierto de Texas, donde en 2009 abrió un retiro para chicos que habían matado a sus padres. Wandervogel empieza cuando dos documentalistas llegan a la residencia de Dailey para rodar una película y lo encuentran muerto.

DIR: GRIGORY KOLOMYTSEV YA OSTAYUS / I'M STAYING

Filatov vuelve a casa tras una larga ausencia para enterrar a su hermano. Debe recoger su cuerpo en un pueblo cercano y llevarlo a casa.

DIR: ELSA ROSENGREN ZEIT DER UNRUHE / NEWS 23/06/2016

23 de junio de 2016. En el Reino Unido está teniendo lugar un referéndum de gran importancia y al otro lado del Atlántico una ominosa campaña presidencial va cobrando fuerza. En Suecia, los servicios de noticias continúan como siempre. Sin embargo, en Alemania los ciudadanos están construyendo simultáneamente un servicio de noticias idéntico, pero distorsionado.