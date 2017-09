Bolardos antiyadistas en el Zinemaldia Trabajos en el exterior del Kursaal de cara al arranque del Zinemaldia este próximo viernes. / USOZ El alcalde de San Sebastián no revela todas las medidas que se adoptarán, alegando que «en materia de seguridad la tontería más grande que puede hacer un Ayuntamiento es poner en un plano qué es lo que va a hacer en las distintas zonas de la ciudad» EL DIARIO VASCO Martes, 19 septiembre 2017, 17:31

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha confirmado este martes que de cara a la celebración del Festival Internacional de Cine, que comenzará el viernes, y ante la amenaza yihadista en Europa, «se pondrán elementos que puedan mejorar la seguridad en determinados espacios públicos concurridos». El regidor no ha querido concretar cuáles serán los espacios a proteger, su nivel de protección ni de qué manera se intentará resguardar los lugares más concurridos de un eventual ataque terrorista.

El alcalde donostiarra se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas en su rueda de prensa habitual tras la reunión del Gobierno municipal. A pesar de la insistencia de los informadores para que concretara las medidas de seguridad que se adoptarán durante el Zinemaldia, Goia se ha limitado a señalar que «se pondrán elementos» para mejorarla en ciertos lugares y que serán de «distinta tipología». «Si serán bolardos, maceteros o bancos, es irrelevante», ha remarcado. «Lo que menos contribuye a garantizar la seguridad es señalar cuáles son las actuaciones que se adoptan para garantizar para evitar lo que se quiere evitar», ha mantenido. «En materia de seguridad la tontería más grande que puede hacer un Ayuntamiento es poner en un plano qué es lo que va a hacer en las distintas zonas de la ciudad», ha insistido. «Esa tontería este alcalde no la va a hacer», ha añadido.

Goia ha corroborado que el Ayuntamiento encargó a Protección Civil de San Sebastián la elaboración de un informe para «identificar» cuáles son «las situaciones a las que se debe dar respuesta», qué «tipología de medios se pueden utilizar» para darles respuesta y «trabajar en su implementación».

El regidor ha advertido, no obstante, de que las medidas de seguridad en la capital guipuzcoana no dependen sólo del Ayuntamiento, sino «fundamentalmente» de la Ertzaintza. Ha agregado que, como ocurre con «cualquier evento», dichas medidas «siguen funcionando y existiendo».

Cinco tipos de espacios

«Entre las previsiones está, y ocupa el lugar que le corresponde, en función del grado de alarma» que las autoridades competentes establecen, ha dicho Goia, en alusión al dispositivo de seguridad ciudadana. Y «en el Festival de Cine también lo estará, con los medios y dispositivos que sean necesarios», ha apostillado.

Protección Civil ha elaborado un informe que identifica cinco tipos de espacios en San Sebastián en los que se incrementarán las medidas de seguridad ante la amenaza yihadista, pero que no se han relevado por motivos de seguridad, como ha incidido este martes el propio alcalde. Solo se sabe que esos puntos de riesgo no se corresponden con lugares concretos, y que en cada uno de ellos se recomienda implantar una u otra medida de seguridad. Goia ha lanzado un mensaje de tranquilidad, porque la ciudad aunque "no esté exenta" de la amenaza terrorista, tampoco se encuentra en "primera línea", según la información de la que dispone la Ertzaintza.

Olano apela a la responsabilidad compartida

Por su parte, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha asegurado este martes que todas las instituciones tienen una «responsabilidad compartida»" en la lucha contra el terrorismo yihadista.

En declaraciones en la Factoría Marítima Albaola de Pasaia, donde ha tenido lugar la reunión semanal del Consejo de Gobierno Foral, Olano ha expresado su total respeto a las decisiones del Ayuntamiento de San Sebastián y ha afirmado que, en la medida en que esta institución lo considere oportuno, él también comparte esta necesidad.

El diputado general ha afirmado que el «conjunto de las instituciones» deben realizar su «aportación» ante la amenaza global que supone el terrorismo yihadista. Ha puesto como ejemplo el trabajo que lleva a cabo la Diputación para evitar la captación de yihadistas entre los menores extranjeros no acompañados que son tutelados por la Diputación.