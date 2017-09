El avión privado de Schwarzenegger y el 'glamour' vasco Barbara Goenaga calentó ayer motores por el entorno festivalero. Hoy es su turno con el estreno de 'Operación Concha'. / ARIZMENDI Arnold debía llegar ayer, pero aplazó el viaje: hoy aterriza en Biarritz. Agnès Varda no se cansa... y hasta arregla la corbata a Rebordinos MITXEL EZQUIAGA Lunes, 25 septiembre 2017, 08:06

Houston, tenemos un problema. Arnold Schawrzenegger debía haber llegado ayer por la tarde a Donostia pero a última hora anunció que aplazaba su viaje hasta hoy. ¿Qué te pasa, Arnold? Sabemos que llega en avión privado y que estaba en Barcelona, presidiendo el certamen de culturismo Arnold Classic Europe, que se celebró el fin de semana en L'Hospitalet del Llobregat. ¿Por qué aplazó el viaje? Nadie responde oficialmente. Pero se asegura que hoy, a las once y cuarto de la mañana, estará en el María Cristina. Por cierto: aterriza en Biarritz. Los defensores del aeropuerto de Hondarribia tienen ahí un elemento más para su dossier.

Al actor más musculado le espera una intensa jornada donostiarra: rueda de prensa, entrevistas y la proyección de 'Wonders of the sea 3-D', la película con mensaje de defensa de los mares a la que ha puesto voz. Atención, fans: hoy a las seis menos cuarto de la tarde pasará por la alfombra del Victoria Eugenia junto al equipo de la película, incluidos los directores Jean-Michel Cousteau y Jean-Jacques Mantello.

Schwarzenegger, el actor que terminó siendo gobernador de California, es uno de los visitantes que más expectación suscita este año. Los 'informes secretos' del Zinemaldia apuntan que en los festivales se comporta como un hombre complaciente y colaborador... aunque en San Sebastián empieza con retraso.

Varda va a NY vía París...

La directora Agnès Varda representa todo lo contrario a la figura de Schwarzenegger, tanto en cuerpo como en alma. La Premio Donostia no solo se ha ganado el cariño de la dirección del Festival: todos los que la han tratado hablan maravillas de una mujer de 89 años que no solo se comporta como la más joven de las invitadas, sino como una de las más divertidas. El otro día José Luios Rebordinos le preguntó amablemente si estaba cansada. «Yo, no. ¿Y tú?», le respondió la cineasta con sus ojos traviesos (unos ojos que ven borroso, según confiesa, pero que no le impiden rodar películas ni rodar por el mundo). «Pues yo, un poco», repuso Rebordinos. «Es por la corbata», dijo Varda. Y ella misma le soltó al director el botón del cuello de la camisa y le aflojó la corbata.

Como una madre. De hecho, ha estado en San Sebastián con su hija, productora de la película. La gala del Victoria Eugenia fue entrañable, presentada por Vanesa Rodríguez, la periodista donostiarra afincada en China y que estos días de Festival viene a animar los actos del teatro. Después de la ceremonia Varda se fue a París, y de ahí viajará a Nueva York, donde se quedará ya hasta recibir el Oscar honorífico de Hollywood.

...y Darín viene con su hijo

Unos premiados con el Donostia se van, otros vienen. A Ricardo Darín se le espera esta tarde. Viene con su hijo Chino Darín, el joven actor que levanta pasiones entre los más jóvenes y novio de Úrsula Corberó, la intérprete que participó en la inauguración. Mañana Darín recibe el Premio Donostia y presenta 'La cordillera', el filme que presentará en la gala y en el que también aparece Elena Anaya, otra que se suma hoy a la fiesta donostiarra.

Hay sitio para todo. Marta Etura no concursa este año, pero hoy presenta un corto solidario elaborada por la directora Marina Seresesky para Nespresso.

Xabi Alonso en la alfombra

La alfombra roja del Victoria Eugenia cotiza al alza, como alternativa al Kursaal. La entrada de Paz Vega en la noche del sábado fue multitudinaria, y ayer, a las cuatro de la tarde, se aplaudía con fuerza a Varda.

Por esa alfombra había paseado por la mañana, como un curioso más, Xabi Alonso con su familia. Hasta se hicieron fotos delante de las vallas de las películas, como tantos aficionados que aprovecharon el soleado día para ver de cerca a los artistas.

Urkullu aplaude a 'Handia'

00:50 Vídeo. Tráiler de la película 'Handia'.

Pero ayer era el día de 'Handia'. El 'glamour' vasco presidió el photocall de la mañana y la alfombra de la noche, con una intensa concentración de todo el 'star system' cercano y amplia representación política, con el lehendakari Urkullu a la cabeza. Muchos aplausos rubricaron los pases de la película y muchos periodistas llegados de lejos preguntaban por Eneko Sagardoy, el actor que hace de 'gigante'.

Hoy llega el turno de otra película muy vinculada a San Sebastián y al Festival: 'Operación Concha', de Antonio Cuadri, que cuenta la historia de un timo en el marco de una edición del Zinemaldia, con falsa gala del Premio Donostia 'reconstruida' para el rodaje... con Edurne Ormazabal de presentadora. Barbara Goenaga hace en el filme el papel de maquilladora un pelín macarrilla... En la proyección del Velódromo oficiará de presentadora su tía, la gran Aizpea Goenaga. Ayer, como calentamiento, la gente de la película disfrutó de una fiesta en el restaurante Illarra, con Joxean Eizmendi como anfitrión.