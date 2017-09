Atrévete a ver: Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton

Arranca hoy en las salas 9 y 10 del Príncipe la sección más off-limits del Zinemaldia, Savage Cinema y lo hace con un documental avalado por Sundance que quizás nos hubiera gustado que fuera más punzante, más polémico, más inquisitivo y hasta cruel dado que retrata a un mito del surf del que nunca llegaremos a tener muy claro si es héroe o villano: Laird Hamilton. Le llaman ‘visionario’. Le llaman ‘pionero’. Le llaman ‘Inconformista’, ‘disidente’. Dicen de él que si nunca ha competido es porque no aguantaría perder ni ser comparado a otros.

Es verdad que ha creado un emporio acuático. También que ha cabalgado olas XXL. Que tiene un ego gigante. Que fue el primero en acercarse a esas ‘Big Waves’ a las que nadie se había arrimado nunca… pero lo hizo en jet ski.

Dirige a lo grande, a lo visual y documentalmente inmenso, una cineasta valiente que no acostumbra a inclinarse ante nadie. Entre otras cosas porque es una Kennedy, Rory. Entre otras cosas porque es muy buena en su oficio. En su filmografía encontramos Last Days in Vietnam, Ethel y Fantasmas de Abu Ghraib.