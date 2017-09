La historia del anillo de calavera de Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ha llegado a las once y media de la mañana a San Sebastián. Impecablemente vestido con americana azul, pantalón oscuro, camisa en un tono verde militar muy apagado y deportivas, el actor ha estado arropado por una pequeña multitud agolpada a las puertas del María Cristina, que lo ha recibido al grito de «Sayonara», en alusión a la mítica frase que aparece en la traducción al español de la película 'Terminator 2'. «Uy, no es tan alto como me esperaba», comentaba una fan. «Pero mira que majo», respondía alguien a su lado. Y mientras las cámaras captaban cómo Schwarzenegger firmaba autógrafos y se hacía 'selfies', algo ha llamado la atención del público. No ha sido el cinturón de 'cow-boy' ni el característico bronceado que luce la estrella del cine de acción, sino el titilante brillo de su enorme anillo de calavera a la luz de los flashes.

La gruesa sortija tiene historia. De hecho acaparó las páginas de la prensa rosa cuando a principios de 2012 tan peculiar joya sirvió para sustituir la alianza de casado que hasta ese momento había lucido 'Arnie'. Tras 25 años de aparente feliz unión, el escándalo de un vástago extramatrimonial con una empleada del hogar había terminado meses antes con su matrimonio con Maria Shriver, y la muestra física de que el actor había pasado página no pudo ser más icónica.

La pieza luce desde entonces en la mano derecha de Schwarzenegger en la mayoría de sus apariciones públicas. Claro que una cosa es ver el detalle de la sortija en una imagen chiquita y, otra, advertir sus dimensiones en directo. Impresiona. No es de extrañar que, una vez 'Terminator' se ha perdido por en el interior del hotel, haya sido uno de los detalles más comentados a pie de alfombra.

Un apunte: según los mentideros de internet, el anillo de calavera que luce Arnold Schwarzenegger fue un regalo de su amigo Sylvester Stallone por participar en la saga 'Los mercenarios'.