Aitor Arregi y Jon Garaño: «La incertidumbre para nosotros era la misma que la primera vez»

Si 'Loreak' fue dirigida por Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, ahora el primero comparte con Aitor Arregi el timón de 'Handia'. Permutaciones del equipo de Moriarti en función de las características de cada proyecto.

- En principio presentaron la película a Cannes, y luego podían enseñarla a Venecia y San Sebastián. ¿Cómo ha sido ese proceso?

- J. G.: A Cannes enseñamos la película sin acabar y le faltaba bastante. Así que menos mal que no la cogieron porque no hubiéramos llegado a acabarla a tiempo. Ya con la película acabada, las dos opciones más apetecibles eran obviamente Venecia y San Sebastián. Y primero queríamos mostrarla al Zinemaldia, y según lo que nos dijesen, la presentaríamos después en Venecia. Como en San Sebastián nos dieron una respuesta rápida, ni la enseñamos a Venecia.

«Hubo incluso lágrimas cuando nos dijeron que estaba seleccionada, de alegría y de alivio» Aitor Arregi, Director

- ¿Querían repetir el esquema de 'Loreak'?

- J. G.: Aparte de lo que significa para nosotros el Zinemaldia, y de todo lo que supuso para 'Loreak', también nos parece interesante que 'Handia' se presente en una ciudad muy cercana al lugar donde surgió la historia, en Altzo, en Tolosaldea. Eso va a ser especial para nosotros y para la gente de Altzo, que nos decían que ellos querían que se estrenara aquí.

- ¿Da un cierto respeto volver al lugar en que estuvo 'Loreak'?

- J. G.: En este momento lo que tenemos es mucha ilusión, luego cuando llegue el Festival no sabemos si la compararán con 'Loreak', aunque es una película muy diferente. Las dos son películas de personajes, bastante psicológicas, pero el envoltorio es muy diferente. Son de la misma familia, y eso se notará, pero a la vez son muy distintas.

- A. A.: Hemos querido ir por otros caminos, probar con algo distinto, que la película tenga su autonomía.

- Su presencia como codirector sí que es novedad, va a ser su primera vez en la Sección Oficial.

- A. A.: Sí, pero para todos fue muy emocionante cuando nos dijeron que 'Handia' estaba seleccionada, un subidón tremendo. Hubo incluso lágrimas. De alegría y de alivio, porque todo el mundo nos preguntaba si iba a estar, y la presión va aumentando. Yo con la selección para la competición ya estoy feliz.

- Pues habrá quien piense que eso estaba hecho, que el Zinemaldia no podía rechazar una película así.

- J. G.: De eso nada, el Festival no se puede arriesgar a seleccionar una película solo porque seamos los de 'Loreak'. La incertidumbre para nosotros era la misma que la primera vez.

- A.A.: No podemos olvidar que es uno de los festivales más importantes del mundo y tiene un prestigio que guardar, y si no les gusta la película no la van a poner. Por eso para nosotros esto ha sido importantísima la selección.

- También supone una cierta normalización de la presencia del cine en euskera en la Sección Oficial, ya no es la primera como 'Loreak'.

- J. G. : La película está hablada principalmente en euskera, porque es el idioma en el que hablaban los dos hermanos, pero también en castellano, porque hay otro personaje, el negociante, con el que recorrieron Europa, y en los países que visitan también se habla francés e inglés. Y hay frases testimoniales en portugués y en árabe. Nos gusta decir que hay seis idiomas.

«Nos parece interesante que se presente cerca de donde tuvo lugar la historia, en Tolosaldea» jon Garaño, Director

- ¿Y el cambio de título?

- Parece ya una tradición en nuestras películas, '80 egunean' se llamaba al principio 'Axun eta Maite', 'Loreak' fue durante un tiempo 'Loreak errepidean'. 'Aundiya' para nosotros era un título provisional porque en esta película la hemos escrito con Andoni de Carlos, que es quien tuvo la idea original, y José Mari Goenaga. Y Andoni le puso el titulo de 'Aundiya', porque es como aparecía nombrado el personaje en un texto de Serapio Múgica del siglo XIX, en la revista Euskal Herria.

- A. A.: Luego nos dimos cuenta de que no era la forma adecuada, como se escribe ahora, porque además ese texto también era treinta años posterior a la muerte de Miguel Joaquín. Y la gente nos preguntaba por qué estaba escrito así.