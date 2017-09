La actualidad del Zinemaldia, en directo a partir de las 21 horas 65 Zinemaldia Ricardo Darín recibe el premio Donostia esta noche en el Kursaal. Si no puedes estar a pie de alfombra roja, sigue con nosotros cómo se vive el paseo de las estrellas en un programa especial en el que, además, podrás repasar todo lo acontecido en la jornada de hoy Ricardo Darín, este martes en San Sebastián. / REUTERS DV Martes, 26 septiembre 2017, 18:55

Este martes es uno de los días grandes del 65 Festival de Cine de San Sebastián, que concede el premio Donostia a Ricardo Darín. La gala arranca a las 22 horas en el Kursaal, pero primero hay tiempo para disfrutar de la alfombra roja de honor que puedes seguir en directo en un programa especial en el que Verónica Melo y Laura Chamorro repasan, además, los hitos más destacados de la jornada.

Hace solo unos días, y aún lejos de aquí, Ricardo Darín declaraba: «El Donostia es el premio más importante de mi vida porque no es sólo un premio, sino un reconocimiento a toda mi carrera profesional». Y las emociones le siguen dejando sin palabras: «Todas las noches repaso un posible discurso de agradecimiento, pero a la mañana siguiente, no me acuerdo de nada», reconoce el actor. «Si no lo hago, voy a empezar a lloriquear como una cocinera cortando cebolla».

Sin ir más lejos, este martes por la mañana ha reiterado sentirse «muy emocionado» en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Kursaal con motivo de la presentación de su última película, 'La cordillera', proyección especial de la gala que se celebra esta noche.

01:43 Vídeo. Tráiler de 'La cordillera'

El actor argentino, el primer latinoamericano que recibe el Premio Donostia, ha visitado numerosas veces el Festival, ha paseado en bicicletas por los barrios de San Sebastián y se saluda con sus gentes como viejos amigos. Podría decirse que en el 'marco incomparable' se siente en familia, una frase que deja de ser figurada si se atiende a su llegada oficial al 65 Zinemaldia, flanqueado por su hijo, Chino Darín, y la novia de éste, Úrsula Coberó.

No tiene reparo Ricardo Darín en arropar a los suyos en esto de la interpretación. Quizá porque es ya amplia la carrera de un hombre que empezó en el cine de niño, cuando solo tenía diez años, y sabe de las dificultades del oficio. Triunfó en televisión siendo aún adolescente y ha desplegado su talento en las más importantes películas del cine argentino contemporáneo.

No importa que Ricardo Darín haya intepretado a malvados, o al menos a hombres de dudosa moral como el de 'La cordillera'. Él siempre transmite honestidad y verdad, es el hombre que se entrega en cuerpo y alma a las vivencias de sus personajes, con todas sus contradicciones. Sí, Darín, cumplidos ya los 60, se hace querer en toda circunstancia, se le comprende, sea el cuarentón estresado que se reencuentra con los verdaderos afectos de su vida en 'El hijo de la novia' (2001), o el enfermo terminal que hace repaso de su persona entre la ironía y la emoción en 'Truman' (2015), la conmovedora película por la que ganó la Concha de Plata en el Zinemaldia, exaequo con el coprotagonista del filme, Javier Cámara. Ya compitió en la Sección Oficial con 'El aura' (2005) y 'El secreto de sus ojos' (2009), pero este último, uno de sus más celebrados filmes, se quedó aquel año sin premio alguno.

Darín se ha ganado la confianza que se le otorga a través de una carrera ascendente y sin mácula. Sabe elegir sus papeles, pero también los mejores directores argentinos, y unos cuantos españoles, han buscado su talento sabiendo hasta dónde puede llegar en la composición de sus personajes, aunque sean hombres aparentemente corrientes. Y Darín es fiel a ellos.

Directores fieles

Con Juan José Campanella hizo una serie de colaboraciones en simbiosis muy productiva: 'El mismo amor, la misma lluvia', 'El hijo de la novia', 'El secreto de sus ojos' y 'Luna de Avellaneda' marcaron un considerable auge del cine argentino, en el que el rostro de Darín ha sido todo un emblema. También con sus trabajos para Adolfo Aristarain ('Traición y venganza'), Pablo Trapero ('Carancho' y 'Elefante blanco'), Cesc Gay ('Una pistola en cada mano' y 'Truman') y Sebastian Borensztein ('Un cuento chino' y 'Capitán Kóblic'). Deben quedar bien contentos los directores con su trabajo: casi todos repiten.

También ha sido continua su relación con el cine español, desde que hizo el buen padre de 'La lengua de las mariposas', dirigida por José Luis Cuerda. Además de las colaboraciones con Cesc Gay, ha trabajado con Fernando Trueba en 'El baile de la Victoria', con Luiso Berdejo en 'Violet' y con Patxi Amezcua en 'Séptimo', además de prestarse a una colaboración con Santiago Segura en 'Torrente 5'.

Ganador del Goya por 'Truman' y nominado por 'El baile de la victoria' y 'Relatos salvajes', no le han faltado premios a Darín, incluida de refilón esa nominación al Óscar a la mejor película de habla no inglesa que obtuvo 'El hijo de la novia'. Además de numerosos galardones en Argentina, también ganó el premio al mejor actor en la Seminci de Valladolid por 'Luna de Avellaneda'.

En 2007 debutó como director de cine con la película 'La señal' junto a Martín Hodara, con el que ha vuelto a trabajar en 'Nieve negra', su otra película de este mismo año, además de 'La cordillera'.