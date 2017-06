Ricardo Darín, Premio Donostia

El argentino Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957), el actor más emblemático del cine latinoamericano contemporáneo, presencia continuada en el Festival de San Sebastián que ha visto crecer su carrera película a película como uno de los actores más prestigiosos e infalibles de los últimos años, recibirá el premio Donostia el próximo 26 de septiembre. Es el primer premio Donostia que el Festival confirma para la próxima edición, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre.

El protagonista de ‘Truman’ (2015), película por la que recibió la Concha de Plata al mejor actor en el Zinemaldia exaequo con Javier Cámara, con títulos tan destacados en su filmografía como ‘El hijo de la novia’ (2001), ‘El secreto de sus ojos’ (2009), ‘Nueve reinas’ (2000), ‘Carancho’ (2010) ‘Una pistola en cada mano’ (2012), ‘Relatos salvajes’ (2014) o ‘Capitán Kóblic’ (2016), presentará también en el Festival una de sus nuevas películas, ‘La cordillera’ (2017), dirigida por Santiago Mitre.

A sus 60 años, Ricardo Darín está en el punto álgido de una carrera ya muy nutrida, y enlaza un proyecto con otro. Pocos actores consiguen un grado de credibilidad inmediata y un alto grado de confianza por parte del espectador como Darín, y en cualquiera de sus múltiples visitas a San Sebastián se ha podido comprobar su complicidad con el público.

Darín, además, ha trabajado con muchos de los más importantes directores del cine latinoamericano y español, como Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Cesc Gay o Santiago Mitre.

Darín debutó en la interpretación con cinco años en series televisivas, recuerda el Zinemaldia en su repaso a la carrera del actor. Inició su carrera cinematográfica en 1979 de la mano de Julio Porter (‘La carpa del amor’) y Adolfo Aristarain (‘La playa del amor’), medio que alternó con trabajos premiados en la pequeña pantalla.

En los años 80 y 90 trabajó de nuevo con Aristarain (‘The Stranger’, 1987), Alberto Lecchi (‘Perdido por perdido’, 1993) o Eduardo Mignogna (‘El faro’, 1998) y Juan José Campanella (‘El mismo amor, la misma lluvia’, 1999), pero es, sobre todo, con ‘Nueve reinas’ (2000), la ópera prima de Fabián Bielinsky, cuando empezó a ser reconocido internacionalmente.

Después enlazó títulos esenciales de la cinematografía latinoamericana y española como ‘El hijo de la novia’ (2001, nominada al Oscar a la mejor película extranjera), ‘Luna de Avellaneda’ (2004) y ‘El secreto de sus ojos’ (2009, Oscar a la mejor película extranjera), las tres dirigidas por Juan José Campanella. El año 2007 debutó como director de cine con la película ‘La señal’ junto a Martín Hodara, con el que volvió a trabajar este año en ‘Nieve negra’.

Ha sido un inventor de juguetes en ‘La educación de las hadas‘ (José Luis Cuerda, 2006); padre de una adolescente intersexual en ‘XXY’, (Lucía Puenzo, 2007); un ladrón legendario en ‘El baile de la Victoria’ (Fernando Trueba, 2009); dueño de una ferretería en ‘Un cuento chino’ (2011) y piloto en ‘Capitán Kóblic’ (2016), ambas de Sebastián Borenzstein; abogado sin licencia en ‘Carancho’ (2010) y cura en ‘Elefante Blanco’ (2012), las dos dirigidas por Pablo Trapero. También ha trabajado en dos ocasiones con Cesc Gay: tras interpretar a un hombre engañado en ‘Una pistola en cada mano’ (2012), encarnó a un actor al que diagnostican un cáncer terminal en ‘Truman’ (2015).

Darín, con la Concha de Plata que logró en 2015 / DV

En su filmografía figuran asimismo el rol de profesor de Derecho Penal en ‘Tesis sobre un homicidio’ (Hernán Goldfrid, 2012), el padre desesperado de ‘Séptimo’ (Patxi Amezcua, 2013), el ingeniero experto en explosivos de ‘Relatos Salvajes’ (Damián Szifron, 2014), que compitió en Cannes y fue candidata al Oscar a la mejor película extranjera, y su papel como presidente de Argentina en ‘La cordillera’. Además, forma parte del reparto de la nueva película del director iraní Asghar Farhadi, todavía sin título, en la que compartirá títulos de crédito con Penélope Cruz y Javier Bardem.

La presencia de sus filmes en San Sebastián y sus visitas a la ciudad han sido continuas, recuerda el Zinemaldia, desde 2001, cuando ‘La fuga’ (Eduardo Mignogna) compitió en la Sección Oficial, donde también presentó ‘El aura’ (2005), su segunda colaboración con Bielinsky. En 2008 ‘Amorosa soledad’ (Martín Carranza y Victoria Galardi) se presentó en Zabaltegi-Nuevos Directores. En 2009 participó por partida doble con ‘El secreto de sus ojos’ en competición y ‘El baile de la Victoria’, fuera de concurso. Tras su paso por Cannes, Carancho se proyectó entre las Perlas de 2010 y ‘Elefante Blanco’, estrenada en Un Certain Regard, formó parte de la selección de Made in Spain en 2012, donde también se proyectó ‘Una pistola en cada mano’. Ese año, además, formó parte del Jurado Oficial que concedió la Concha de Oro a ‘En la casa’, de François Ozon. En 2013 encarnó al abuelo fallecido de ‘Violet’ (Luiso Berdejo), seleccionada en Zabaltegi. En 2014 presentó en Perlas ‘Relatos Salvajes’, que recibió el Premio del Público a la mejor película europea, y en 2015 regresó a la Sección Oficial con ‘Truman’ (2015) para obtener la Concha de Plata al mejor actor ex aequo con Javier Cámara.

‘La cordillera’, dirigida y escrita por Mitre, es una coproducción entre K&S Films y La Unión de los Ríos (Argentina), MOD Producciones (España) y Maneki Films (Francia), cuya historia transcurre en una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile. Junto a Darín integran el reparto Dolores Fonzi, Érica Rivas, Elena Anaya, Daniel Giménez Cacho, Alfredo Castro, Paulina García y Christian Slater. Estrenada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, se proyectará el martes 26 en el Auditorio Kursaal. Warner Bros Pictures estrenará la película en salas el 29 de septiembre.