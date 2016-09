Zinemaldia: La llegada de artistas no cesa

Continúa la llegada de estrellas a la 64 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Esta noche, en torno a las 22.00 horas ha llegado uno de los actores españoles más internacionales: Javier Bardem. Lo ha hecho acompañado de Jordi Mollá, ambos miembros del reparto de la cinta 'Bigas x Bigas'. Muchos de los fans que se agolpaban en los alrededores del hotel María Cristina han podido ver satisfechos sus deseos de sacarse una foto con el artista o de obtener uno de sus autógrafos. Y es que los dos intérpretes han derrochado simpatía. Poco antes que ellos también han llegado al hotel las actrices Leonor Watling y Aintana Sánchez-Gijón.

Pero, desde luego, quien ha hecho gala este lunes de su 'glamour' y elegancia ha sido Monica Bellucci. La actriz, que llegó el domingo a la capital guipuzcoana, ha afrontado una maratoniana mañana de entrevistas sin perder la sonrisa. Por la tarde, con un vestido negro y granate, ha salido del Hotel María Cristina bajo la atenta mirada de los fans que intentaban llamar su atención para sacarse una fotografía con ella. Monica Bellucci ha presentado este lunes en el Festival de Cine de San Sebastián 2016 la película 'On the Milk Road', del director Emir Kusturica, que ha competido en la última edición del Festival de Venecia y está incluida en la sección Perlas del Zinemaldia, un certamen que ya visitó en 2012.

Rodrigo Sorogoyen también se ha dejado ver por la ciudad para presentar su último filme. 'Que Dios nos perdone', un thriller violento en el que dos policías persiguen por las calles de Madrid a un violador y asesino de ancianas, ha entrado este lunes en competencia para la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

También a concurso se ha presentado este lunes la película de época 'Lady Macbeth'. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, la primera película del director teatral William Oldroyd aborda temas tan universales como el amor prohibido y la muerte. Tampoco se ha quedado atrás la primera cinta sueca a competición en el 64 Festival de Cine de San Sebastián. 'The Giant', una mezcla de documental y cuento de hadas del debutante Johannes Nyholn, se ha ganado los aplausos del público tras su proyección en la sala grande del Kursaal.

En la jornada de este lunes del 64ª edición del festival donostiarra también se ha presentado 'Era o Hotel Cambridge', un filme sobre un grupo de refugiados que ocupan un edificio en Sao Paulo, de la brasileña Eliane Caffé, quien ya obtuvo el año pasado el premio Cine en Construcción en San Sebastián.

Para mañana, se espera la llegada de Juan Antonio Bayona y Sigourney Weaver, que recibirá el segundo Premio Donostia después de que el sábado lo hiciera su compañero de profesión Ethan Hawke, quien conquistó con su inteligencia y simpatía.

'Colossal', 'As You are' y 'Playground' , las tres en Sección Oficial, serán presentadas el martes.

'Colossal', el cuarto largometraje del realizador de Nacho Vigalondo , está protagonizado por Anne Hathaway. La actriz da vida a una chica que se pasa todo el día de juerga en juerga, hasta que descubre que tiene una misteriosa conexión con un monstruo gigantesco que está provocando el caos en el otro extremo del globo. Por su parte, en 'As You are' narra la amistad de tres adolescentes. Jack es un marginado social en su instituto hasta que conoce al hijo del novio de su madre, Mark