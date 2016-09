Zinemaldia: Meryl Streep desafina y Ethan Hawke toca la trompeta

En pleno Zinemaldia, meterse entre pecho y espalda una película de ocho horas se convierte en uno de los retos que ofrece la programación del día.

Polémica. Su historia, con unos jóvenes preparando un asalto en París, hizo que ‘Nocturama’ (Sección Oficial) cayera de la selección de Cannes. La propuesta de Bonello ha despertado en Francia encendidos elogios y afiladas críticas. «La película señala la ingenuidad de sus protagonistas, su confusión absoluta, sin tener que romper la empatía que siente por su ira, su fragilidad, esta parte de inocencia que yace en el corazón de su crimen» (‘Les Inrockuptibles’). «Lo que molesta cada minuto de ‘Nocturama’ no es el abandono del realismo, sino la inconsistencia de la forma elegida, su increíble confusión» ( ‘Cahiers du Cinéma’).

En ‘Variety’ han destacado como «una de las mejores interpretaciones de su carrera» esta en la que Ethan Hawke, nuestro flamante Premio Donostia, se transfigura en el músico Chet Baker. Así que convendría no perderse ‘Born to Be Blue’ (Proyecciones Premio Donostia), especialmente si se es aficionado al jazz.

Hora y media con Lennie. Después de encadenar ‘Magical Girl’, ‘Stella cadente’ y ‘El apóstata’ sin dejar de brillar en el teatro, todo trabajo en el que salga Bárbara Lennie nos interesa. También ‘María (y los demás)’ (Nuevos Directoros), primer largo de Nely Reguera, un ligero melodrama rodado en Galicia sobre una mujer que debe cambiar.

Ocho horas con Lav. Más que de cinefilia esto parece toda una prueba de resistencia. 489 minutos, o sea, algo más de ocho horas dura ‘A Lullaby to the Sorrowful Mistery’ (Zabaltegi). Sus espectadores entrarán en Tabakalera a las 4 de la tarde y saldrán pasada la medianoche, con el importe de la entrada bien amortizado, después de conocer los pormenores de la revolución filipina de 1896 según Lav Díaz. El realizador no sólo es conocido por la excesiva duración de sus obras, también porque su siguiente trabajo, ‘The Woman Who Left’, acaba de recibir el León de Oro de Venecia.

Ser padres. Las cigüeñas han tenido que abandonar su supuesta ocupación tradicional, transportar recién nacidos, para llevar paquetes con móviles y otros objetos. Este es el punto de partida de una cinta de animación comercial y familiar que llegará el día 30 a las salas, pero que acaso nos apetezca ver en Anoeta esta tarde. ‘Cigüeñas’ (Velódromo) es de la división de animación de la Warner (‘La Lego película’) y une a Doug Sweetland, que hizo un bonito corto para Pixar, con el director de comedias como ‘Malditos vecinos’ Nicholas Stoller.

Mala diva. En la línea de ‘Madame Marguerite’, ‘Florence Foster Jenkins’ (Perlas) presenta a una entusiasta soprano... que canta fatal. Un melodrama agridulce con intérpretes de tirón: Meryl Streep y Hugh Grant (más el delgado Simon Helberg de ‘The Big Bang Teory’).

En Berlín. Maider Oleaga, que participó en la primera edición del programa Ikusmira Berriak, firma una de las cinco piezas del proyecto que ETB ha impulsado alrededor del lehendakari José Antonio Aguirre. ‘Iragan gunea Berlin’ (Zinemira) nos traslada a la ciudad alemana, en la que se refugió Aguirre en 1941, para seguir a cinco personas que deambulan por sus calles buscando su lugar en el mundo.

Alegría de vivir. Jean Gabin fue premiado en Venecia en 1954 por su papel de viejo gángster en ‘Touchez pas au grisbi’ (Jacques Becker). En el libro publicado con motivo del la retrospectiva, Antonio José Navarro afirma que es «fundamentalmente, una peculiar fábula sobre la amistad y la ‘joie de vivre’. Max no es un bribón sediento de poder, sino un ‘outsider’ que lo que realmente desea es pasar buenos ratos con sus amigos, beber su champán favorito, disfrutar de la música y hacer el amor con su bella novia norteamericana».