Zinemaldia: Francia abre la competición por la Concha de Oro

Cine francés para comenzar y para terminar. Y entremedio, todas las banderas y todos los colores estilísticos. O muchos de ellos. La Sección Oficial viene este año muy cargada, con nada menos que 25 películas, aunque solo 17 de ellas participan en la competición por la Concha de Oro. Fuera de concurso se presentan cuatro títulos más, y como Proyecciones Especiales figuran tres documentales españoles y un filme de animación japonés.

Inicio y final galos, y basados en personajes reales. La directora Emanuelle Bercot, que el año pasado también inauguró el Festival de Cannes con 'La cabeza alta', se encarga de abrir directamente el concurso con 'La fille de Brest', la historia de un escándalo farmacéutico destapado por la mujer del título. En la clausura, el recordado Jacques Costeau reaparecerá en formato de ficción en 'L'Odyssey', con Lambert Wilson interpretando al legendario investigador marino defensor del medio ambiente.

En esta primera jornada también será protagonista el documental 'Manda huevos' dirigido por Diego Galán. Será la primera de esas Proyecciones Especiales que incluyen el regreso del director de 'El taxista ful', Jo Sol, con un documental de personajes que buscan la 'normalidad'; el homenaje a Bigas Luna que recupera sus materiales grabados en vídeo para reconstruir una de las personalidades más singulares del cine español; y la animación nipona de quien se perfila como el futuro de los estudios Ghibli, Makoto Shinkai con 'Your Name'.

Fuera de concurso participan tres de las películas más esperadas: el regreso de J. A. Bayona después del éxito de 'Lo imposible', ahora con un emotivo drama alrededor de un niño que ha cosechado excelentes críticas en Toronto, 'A Monster Calls (Un monstruo viene a verme)'; otro director español con reparto internacional, Nacho Vigalondo, que cuenta con Anne Hathaway para su 'Colossal'; y el nuevo thriller político con cuestión candente de Oliver Stone, 'Snowden', en torno al hombre que desveló comprometidos documentos sobre la vigilancia mundial.

Entrando en el concurso, hay mucha expectación con 'American Pastoral': por la importancia de la novela de Philip Roth en que se basa, porque es el debut en la dirección del actor, y también protagonista, Ewan McGregor, y porque es una notable representación del siempre anhelado cine estadounidense, que también ofrece la ópera prima de Miles Joris-Peyrafitte, 'As You Are'.

El cine español tiene tres competidores: el director de 'La isla mínima', Alberto Rodríguez, que ahora reconstruye el caso Paesa en 'El hombre de las mil caras'; el thriller inmerso en la crisis económica 'Que Dios nos perdone', de Rodrigo Sorogoyen; y el acceso a la Sección Oficial del más joven de los Trueba, Jonás, con 'La reconquista', que si va de batallas, serán amorosas.

Vuelve Islandia

El año pasado ganó la Concha de Oro una película islandesa, 'Sparrows', y no falta otra ración de cine de ese pequeño pero creativo país. Pertenece a su director más ilustre, Baltasar Kormákur, que tras la superproducción de 'Everest' vuelve a un ambiente más propio del cine nórdico, más intimista.

Otros directores con pedigrí, especialmente para la cinefilia, figuran entre los candidatos al palmarés. El coreano Hong Sang-soo, habitual de Cannes y premiado en Locarno, tiene legión de fans con su cine minimalista y seductor, que siempre relaciona a unos pocos personajes en sus vidas cotidianas.

Otro habitual de Cannes, Bertrand Bonello, trae la película que, se dice, allí no se atrevieron a programar, 'Nocturama', con sus jóvenes que ponen bombas por todo París. También galo y relevante es el cineasta Arnaud des Pallières, muy premiado con su anterior 'Michael Kohlhaas', y ahora en 'Orpheline' con retratos de cuatro personajes femeninos de distintas edades.

Lo más impactante de la selección puede estar en la polaca 'Playground', con una dura historia de niños, o en la chilena 'Jesús', con su protagonista buscando y mostrando emociones fuertes. Y lo más extraño y sugerente aparece en el argumento de 'The Giant', que mezcla a un chico con deformidades, un campeonato de petanca y un gigante.

El cine latino también tiene representación en la argentina 'El invierno', drama laboral en la Patagonia dirigido por el debutante Emiliano Torres. Las estrellas que vienen de Oriente son Fan Bingbing, protagonista del filme chino 'I Am Not Madame Bovary', y Ken Watanabe en el thriller dramático 'Ikari /Rage'. Y la aportación británica es un drama de época, 'Lady Macbeth'.