Problemas en la compra de entradas del Zinemaldia

Ya están solucionados los problemas que impedían comprar entradas para el Zinemaldia en la propia página del certámen. Entorno a la una de este mediodía el Festival de Cine de San Sebastián ha dado por solucionada la incidencia que ha desesperado a quienes han tratado de comprar on-line entradas para la 64 edición.

«Solo me ha llevado dos horas y veinte comprar las entradas para el Festival de Cine de San Sebastián. Enhorabuena a los responsables», «para cuando he conseguido hacer algo, ¡entradas agotadas!», o «¿no sería mejor avisar de que se suspende la venta hasta X hora, en lugar de prolongar esta agonía?», son algunas de las críticas que se han podido leer en las redes sociales, donde el goteo de quejas se ha convertido en chorreo a medida que pasaban los minutos.

Tras hacerse pública ayer la programación completa del Zinemaldia 2016, hoy se ponían a la venta las entradas para todas las secciones del 64 Festival Internacional de Cine de San Sebastián a partir de las nueve de la mañana. La forma de distribución anunciada, la habitual: los tickets se podían comprar en las taquillas del centro Kursaal y, a través de internet, en las páginas de Kutxa y del festival. Sin embargo la web del Zinemaldia ha estado impracticable desde el principio. «Lamentamos los problemas que está habiendo en la compra online. Estamos trabajando para que se solucione cuanto antes», se ha disculpado a través de las redes sociales el festival. «Seguimos trabajando en ello. Os avisaremos cuando esté solucionado. De verdad que lo sentimos», ha reiterado poco después, informando a su vez de que la venta a través de Kutxabank estaba funcionando.

Lo cierto es que se han podido comprar entradas para el Zinemaldia mediante esta segunda vía, aunque también lo es que la venta no ha sido ni mucho menos fluida y que se han producido también algunos errores. «Me parece que no tenemos el mismo concepto de 'funcionando'», «Algún teléfono de contacto? Me da error desde el PC, el móvil y la tablet. Llevo 3 horas y se han agotado ya algunas» o «Falso. El carrito de compra se llena y sale un aviso de selección de forma de recogida que no permite finalizar compra», son algunas de las quejas más repetidas.

Colas en el Kursaal

La gran expectación que año tras año genera el Festival Internacional de Cine de San Sebastián se ha hecho visible también en el Kursaal, donde decenas de personas dispuestas en fila han esperado turno para hacerse con sus tickets. Algunos, incluso, han pasado la noche cerca de la taquilla para asegurarse entradas para las sesiones más solicitadas. Y es que esta 64 edición del Festival de Cine de San Sebastián promete ser una de las mejores. Así se desprende de las declaraciones del director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, quien destaca que San Sebastián proyectará algunas películas que todos los festivales internacionales hubieran querido tener y el esfuerzo que se ha hecho por contar con un nutrido plantel de estrellas.

La venta online está solucionada. Reiteramos nuestras disculpas. En breve emitiremos un comunicado con las explicaciones. — Festival S.Sebastián (@sansebastianfes) 11 de septiembre de 2016

Seguimos trabajando en ello. Os avisaremos cuando esté solucionado. De verdad que lo sentimos. — Festival S.Sebastián (@sansebastianfes) 11 de septiembre de 2016

Lamentamos los problemas que está habiendo en la compra online. Estamos trabajando para que se solucione cuanto antes. — Festival S.Sebastián (@sansebastianfes) 11 de septiembre de 2016

@sansebastianfes se os ha olvidado poner las comillas: La venta a través de Kutxabank, está "funcionando". — pabloescribe (@pablich) 11 de septiembre de 2016

@sansebastianfes ¿No sería mejor avisar de que se suspende la venta hasta X hora, en lugar de prolongar esta agonía? — elperroverde (@elperroverde) 11 de septiembre de 2016

@sansebastianfes algún teléfono de contacto? Me da error desde el PC, el móvil y la tablet. Llevo 3 horas y se han agotado ya algunas — Ziortza (@Ziortzaaaaa) 11 de septiembre de 2016

Solo me ha llevado dos horas y veinte comprar las entradas para @sansebastianfes. Enhorabuena a los responsables. — Jose A. Pérez Ledo (@mimesacojea) 11 de septiembre de 2016

Desde las 9 intentando comprar y nada! porque tengo el hotel pagadado...para no volver!