Zinemaldia: los orígenes, las tradiciones y el futuro de la comida en Culinary Zinema

Culinary Zinema, la sección que asocia cine y gastronomía, cumple su sexta edición. Creada en colaboración con el Festival de Berlín y organizada conjuntamente con el Basque Culinary Center, propone este año siete películas a competición, todas de genéro documental excepto una. La cocina turca, la argentina y la de Baja California; los mercados japoneses, los recetarios familiares taiwaneses, los insectos y los restos de alimentos como base culinaria componen el menú de la sección Culinary Zinema de la 64 edición del Festival de San Sebastián.

Las películas

La sección se inaugura con 'Theater of Life', que recoge la experiencia del Refettorio Ambrosiano, el comedor social impulsado en la Exposición Universal de Milán de 2015 por Massimo Bottura, en el que 40 de los más famosos cocineros del mundo prepararon comidas únicamente con alimentos desperdiciados de los pabellones de la Expo. El realizador canadiense Peter Svatek, que ha profundizado en sus películas en temas diversos como las artes marciales mixtas o los niños robados en Argentina, firma este trabajo.

La pareja de realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuyo último trabajo, 'El ciudadano ilustre', competirá por el León de Oro en Venecia, explora en 'Todo sobre el asado' precisamente lo que promete en su título: un viaje a una comida y un ritual que retrata una parte esencial de la identidad argentina. Para narrarlo, Cohn y Duprat escogen una mirada que alterna la agudeza y la irreverencia.

En 'Bugs' se asoma el futuro de la alimentación, al menos desde la perspectiva del Nordic Food Lab de René Redzepi. En esta producción danesa, seleccionada en festivales como Tribeca y Edimburgo, Andreas Johnsen sigue a dos cocineros de este laboratorio experimental, que investigan los insectos que se consumen en todo el mundo.

'Baja Taste' también se conecta con la posteridad, aunque más próxima. El documental, dirigido por el realizador mexicano Roberto Nájera, se centra en la nueva cocina mexicana que se está desarrollando en Baja California, y analiza este fenómeno gastronómico a través de cuatro cocineros.

La tercera película de Mitsuhito Shirada, 'Mama, gohan mada? / What’s for Dinner, Mom?', se basa en la novela de la escritora y actriz Tae Hitoto, en la que una mujer comienza a reconstruir la vida de su madre, que emigró de Japón a Taiwan, tras encontrar en la antigua casa familiar una caja de cartas y recetas.

Luis González, codirector de Cooking Up a Tribute, seleccionada el año pasado en Culinary Zinema, recorre en 'The Turkish Way' el proceso de aprendizaje de los hermanos Roca en torno a la gastronomía turca, una de las más desconocidas, poderosas y antiguas del planeta.

La clausura trasladará al público al mercado de pescado y marisco más grande del mundo. Naotaro Endo, autor de la premiada película independiente Guzen no tsutsuki, dirige 'Tsukiji Wonderland', un documental sobre el Tsukiji Market, ubicado desde hace 80 años en el centro de Tokio. El pescado y el marisco de este mercado son la materia prima del washoku, la cocina tradicional japonesa.

Las cenas

La experiencia de cada proyección se completa, como en años precedentes, con una cena ligada al contenido de la película.

Un equipo de chefs profesores del Basque Culinary Center, que participó en el Refettorio Ambrosiano, se encargará de la cena de inauguración. Joxean Eizmendi, del Asador Illarra, trabajará con el equipo de la película de Todo sobre el asado; y el cocinero turco Mehmet Gürs brindará un banquete a partir de los productos tradicionales de su país.

Cheung Yat Sing, responsable de la cadena de restaurantes Tim Ho Wan, que cuenta con una estrella Michelin en Hong Kong, preparará en colaboración con el chef de ni neu, Mikel Gallo, un menú acorde a las recetas familiares taiwanesas de Mama, gohan mada?/ What's for Dinner, Mom?

El restaurador residente en Tijuana Javier Plascencia se ocupará del menú vinculado a Baja Taste; el cocinero sardo Roberto Flore, que se encuentra al mando de Nordic Food Lab, creará la cena inspirado en Bugs; y, por último, la clausura correrá a cargo de Ricardo Sanz, que ha desarrollado la denominada cocina Kabuki, un recetario japonés-mediterráneo.

A excepción de las dos cenas que se celebrarán en el Illarra y el ni neu, en el resto ejercerá de anfitrión el Basque Culinary Center.

Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta el 5 de septiembre al precio de 70 euros a través de las páginas web del Festival y de Kutxabank. Las entradas únicamente para las películas se pondrán a la venta a partir del 11 de septiembre a un precio de 7,20 euros.