New Yorken garatuko du Kirmen Uribek hurrengo eleberria

Kirmen Uribe, joan den urrian Donostian egindako argazkian. Hiriko Liburutegi Publikoak ematen dituen beketako bat lortu ondoren, irailetik maiatzera bitarteko egonaldia egingo du bertan, Edith Wynner-en funtseko dokumentuak ikertzen

Aurretik AEBetan idazketa egonaldiak egina da Kirmen Uribe. New Yorken, San Frantziskon, Iowako Unibertsitateko IWP entzute handiko egitasmoan iaz... Datorren irailean hasiko duena, ordea, «sari handi bat» da beretzat, New Yorkeko Liburutegi Publikoaren beketako bat lortu ondoren, bertan hasiko baita hurrengo eleberria garatzen.

15 beka ematen ditu urtean munduko nagusien artean dagoen New Yorkeko Liburutegi Publikoari atxikitako ikertzaile eta idazleentzako Cullman Center delakoak. 2018ko promozioa osatzeko 45 herrialdetako 397 hautagai aurkeztu ziren. Cullman bekaren 20. edizioko 15eko taldea osatzen dutenen artean, gainera, hiru baino ez dira fikzio-idazleak: bi estatubatuar (Karan Mahajan eta Marisa Silver) eta Kirmen Uribe.

Epaimahaiaren erabakiaren berri ematen zuen oharrean ziotenez, inoizko eskatzaile kopuru handiena izan dute edizio honetan. «Aukeratutako idazleek talentu izugarriko taldea osatzen dute, eta bereizten dituzten ikuspegiak dituzte; bakoitzak behar desberdinak ditu Liburutegiko bildumei dagokienez», nabarmendu dute, eta Cullman Center-eko arduradunak esan du «irrikaz» dagoela «hemen osatuko dituzten liburuak irakurtzeko».

Izan ere, beka horren berezitasun nagusia da ikertzaile eta idazleei ematen diela Liburutegiko funts dokumentaletarako sarbide osoa, eta bederatzi hilabetez (2018ko irailetik 2019ko maiatzera) haiekin lan egiteko aukera: diru-laguntza; bulego pribatu bat Liburutegiaren egoitza ikonikoa den Stephen A. Schwarzman eraikinean; bertako adituen laguntza eta aholkularitza, eta New Yorkeko kultur giroan murgiltzeko parada. «Eta horren truke ez dute ezer eskatzen», dio egonaldia bere ibilbidean «urrats garrantzitsua» izan daitekeela uste duen Kirmen Uribek.

Abiapuntua, Edith Wynner

Beken xedea da liburutegiko funts izugarriak ikertzaile eta idazleei irekitzea, erabiliak izan daitezen lortzea, eta horrela biziberritzea. Ikertzaile eta sortzaileei ematen die, berriz, jatorrizko iturrietara jotzeko eta lehen-lehen eskuko informazioa baliatzeko aukera paregabea.

Kirmen Uribek Edith Wynner-en artxibo, eskuizkribu eta beste gordetzen dituen funtsaren azterketa proposatu zuen, horrekin eleberri bat abian jartzeko. 'The Book She Writes' da proiektuaren behin-betiko izenburua. Liburutegiak zabaldutako oharrean izenburua ingelesez azaltzen bada ere, euskaraz idatziko du Kirmen Uribek.

Oraingoz azkena duen nobela, 'Elkarrekin esnatzeko ordua' (Susa), 2016. urtean argitaratu zuen idazle bizkaitarrak dioenez, «goiz da oraindik hurrengo nobelaz hitz egiteko. Proiektuaren oinarria Iowako egonaldian jarri nuen, eta New Yorken, batik bat, kontatu nahi dudan istoriorako atea zabaldu zidan Edith Wynner-en inguruan egingo dut lan».

Edith Wynner-en eta, Uriberen egitasmoaren izenburuak iradokitzen duen moduan, hark amaitu gabe utzi zuen liburuaren inguruan. Edith Wynner Budapesten jaio zen 1915ean, Weiner abizenarekin. I. Mundu Gerraren amaieran, Estatu Batuetara joan zen aita, abizena 'amerikartuz'. 1923an eraman zuen familia AEBetara, eta Chicagon jarri ziren bizitzen.

Bospasei hizkuntza menderatzen zituen Edith gazteari Depresio Handiak zapuztu zion ikerketa unibertsitarioak egiteko ametsa, eta Rosika Schwimmer aktibista feminista, bakezale eta sufragista hungarriarrarentzat lanean hasi zen 1934an, idazkari gisa. Buru-belarri murgildu zen Wynner Schwimmer-ek defenditzen zituen kausetan. Beste egiteko eta ardura batzuk ere izan zituen, Estatu Batuetan zein Erresuma Batuan, feminismoaren eta garai hartan indar dezente zuen World Government (aginte politiko bakarra gizateria osoarentzat) mugimenduaren ingurukoak nagusiki. Ideia horren sustatzaile nagusietakoa izan zen Schwimmer 1948an hil zen, baina Wynner-ek, gidari izan zuen emakumearen legatu dokumentalaren kudeaketaz arduratzeaz gain, iragan mendeko 90eko hamarkadara arte jarraitu zuen bere ideiak defenditzen, artikulu, liburu eta abarretan.

2003 urtean hil zen Edith Wynner-ek beste lan bati ere eman zizkion 50 urte: 'The Life and Times of Rosika Schwimmer' idazteari. Schwimmer-en biografia ez zuen inoiz bukatu, haatik.

Amaitu gabeko liburua ideia iradokitzailea iruditu zaio Uriberi bere proiekturako. Ez du zehaztasun handirik ematen New Yorken garatuko duen egitasmoari buruz, «nik ere ez daukadalako oraindik oso argi nondik nora joango diren gauzak». Hala ere, aurreratzen du «beste urrats bat» egin nahi duela, eta bere haurtzaroko garaiek, iragan mendeko 70.eko hamarkadak, izango dutela tokia nobelan.