The Wizards y The Hammer Killers protagonizan una noche de metal con aire setentero

Metal con label vizcaíno. Ese es el menú que ofrecerán mañana sábado en el Doka (20.30 horas) The Wizards y sus teloneros, The Hammer Killers, procedentes de Bilbao y Bermeo, respectivamente. La entrada cuesta 8 euros en venta anticipada y 10 en taquilla.

Convertidos en la revelación estatal del revival de géneros como el hard rock setentero y el occult rock, The Wizards nacieron en 2013 vinculados a referencias tan clásicas como Black Sabbath, Blue Oyster Cult y Pentagram, aunque también se miraron en formaciones actuales como Horisont, Graveyard u Orchid. A finales de 2014 se impusieron en la modalidad metalera del concurso Villa de Bilbao, y un año después, tras lanzar su debut homónimo, realizaron dos minigiras en Francia y actuaron en el Estado junto a grupos como Peter Pan Speed Rock, Horisont, Horn of The Rhino, Brain Pyramid o Porco Bravo.

En Donostia presentarán su segundo álbum, 'Full Moon In Scorpio' (2017), producido por Dean Rispler (actual bajista de The Dictators) y mezclado y masterizado por Jesse Cannon (The Cure, Misfits...) en su estudio de New Jersey. Grabado en los estudios Gaua de Mungia, el disco contiene ocho temas explosivos de hard rock con influencias de heavy metal, doom y occult rock.

Según apuntan ellos mismos, 'Full Moon in Scorpio' es «un artefacto mágico que ha de manejarse con cuidado y debe reproducirse al máximo volumen para obtener el máximo efecto». «Sólo abre tus oídos y prepárate para ser destruido, aplastado y conquistado por el álbum de rock and roll más salvaje que has escuchado en los últimos años», prometen los bilbaínos.

Por su parte, The Hammer Killers son un trío de Bermeo con claras influencias de grupos como Mötorhead, a quienes incluso han versionado, y cuyo último trabajo es el EP 'Máquina' (2018).