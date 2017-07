Willie Walker: «Compenso con el corazón la energía que me ha robado la edad» Willie Walker triunfó en los sesenta, estuvo tres décadas retirado del mundo del espectáculo y regresó a los escenarios con el nuevo siglo. / MIKEL FRAILE Willie Walker (Cantante de blues) El legendario vocalista norteamericano actuará hoy y mañana con la banda brasileña de Igor Prado y Raphael Wressnig en Hondarribia MARIA BASA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 julio 2017, 08:36

Considerado uno de los músicos más importantes del blues de todos los tiempos, Wee Willie Walker, el «alma de la música soul», es a sus 76 años uno de los pocos vocalistas de su generación que todavía se sube a los escenarios. Walker mantiene todavía esa voz característica cargada de timbre y alma para desprender en sus conciertos, lo que para él es lo más genuino en el ser humano: «la esencia de cada uno». Tras su temprano éxito musical en los años sesenta, Walker vivió años después en el olvido. Dejó de grabar discos y permaneció treinta años alejado del soul y del blues profesionalmente. En el año 2000, sus canciones fueron redescubiertas por la banda brasileña de Igor Prado e impulsaron al gran Walker de nuevo a los escenarios. Esta noche, a las 00:00 el maestro del blues, la banda de Igor Prado y Raphael Wresnnig actuarán juntos en el Hondarribia Blues Festival. Mañana repetirán a la misma hora.

- ¿Cuándo empezó a cantar?

- Empecé a cantar en casa cuando era muy pequeño, me ponía la radio y cantaba, como cualquier niño de nueve años. A mi familia le gustaba cómo lo hacía, eso me empujaba mucho a seguir. Cuando te complementa y empuja la gente que te quiere, es lo que te hace crecer. Te animas, comienzas a cantar para los amigos y la inspiración va a más. Lo hacía siempre en un entorno muy cercano sin grandes aspiraciones más allá de sentir y divertirme. Más tarde me animé a formar parte de grupos de gospel en la iglesia.

«La iglesia ha sido siempre la verdadera fuente de inspiración en mi música» «

- ¿Cantar en la iglesia fue inspirador para muchos cantantes de blues de su generación?

- Sí, para todos. Y para mí, sin lugar a dudas. La iglesia fue la principal fuente de inspiración. Esa era la verdadera esencia, fue el lugar donde creció todo lo que tengo dentro. Ahí empezó todo, en las iglesias y en centros comunitarios judíos. Cuando vivía en Memphis cantaba con un grupo de evangelistas, 'Redemption Harmonizers'.

- Hace un blues sureño y cálido, propio de Memphis donde vivió de niño y, sin embargo, ahora vive en un lugar del norte y frío como Minnessota. ¿Ha influido ese contraste en su música?

- No, en absoluto. No dejo mis raíces, son lo más importante. Intento conseguir en Minessota lo que hacía en Memphis. Lo importante es sentirlo dentro. Me trasladé de Memphis a Minneapolis allá por los años 60, entré formar parte de otro grupo evangélico, 'Los Royal Jubileers' y desde entonces vivo allí.

- ¿Qué quiere transmitir con sus canciones?

- No tengo nada planteado, lo que transmito es lo que siento en el momento. Puedo cantar la misma letra millones de veces pero ninguna es igual. Las emociones varían y lo que transmito yo con cada canción es lo que tengo dentro en ese determinado momento.

- ¿Echa de menos la época de los años 60, en la que había tantos músicos y sellos discográficos dedicados al blues, como 'Chess Records'?

- Sí, por supuesto. La situación ha cambiado drásticamente. La industria discográfica ahora dice que no hay mercado para la música que yo hago. No se vende, no es una música comercial, no interesa, pero yo no les creo.

Los jóvenes buscan cada vez más el sentimiento que hay en la música soul»

- ¿Cómo ve ahora mismo la situación del blues y del soul?

- Creo que todavía no están muertos y que tienen muchas posibilidades. Cada vez hay más gente joven interesada por estos géneros musicales. El soul o el blues no son palabrería, son sentimiento y yo veo que los jóvenes buscan cada vez más en las canciones la expresión de ese sentimiento. El blues y el soul son maravillosos para ellos.

- En la discográfica 'Goldwax Records' coincidió con otros cantantes legendarios como James Caar o Timmy Thomas. ¿Eran como una familia o había competitividad?

- En nuestros comienzos éramos muy amigos. Todos veníamos de grupos diferentes, éramos camaradas, una gran familia de gospel. Pero cuando estás en el mundo artístico, siempre hay competitividad. Queríamos destacar y ser protagonistas y fuimos cada vez más competitivos.

Tres nominaciones

- Le llaman 'soul survivor' (alma superviviente), ¿le gusta? ¿por qué le llaman así?

- Me llaman así porque dicen que soy el único alma del blues superviviente, pero la realidad no es esa ya que Spencer y Percy Wiggins también siguen vivos; su voz permanece ahí, así que ya no queda solo una alma viva, somos tres.

- Ha sido premiado en las dos últimas ediciones de los Blues Music Awards, ¿ha sido un espaldarazo después de su regreso a la música?

- Fue inspirador. Cuando me dieron el primer premio me hizo especial ilusión porque me di cuenta de que la gente después de tantos años, todavía se acordaba de mí. La segunda vez también me motivó mucho para seguir adelante y animarme seguir cantando.

- ¿Qué se propuso con su último disco, 'If Nothing Ever Changes'?

- Tuvo tres nominaciones. Álbum del año, álbum de soul blues y artista masculino de soul blues, pero la verdad es que yo no hice la selección de las canciones para este último disco, yo solo elegí ' If nothing ever changes' y lo que proponía de nuevo era expresar mis emociones. No quería convencer a nadie, solo quería comunicar que después de tantos años seguía vivo. Era una selección de variedad de temas y creo que quedó muy bien.

- ¿ Sigue teniendo la misma ilusión que cuando empezaba a cantar?

- Para grabar sí, para las actuaciones en vivo no, porque no tengo la misma energía que antes. Ahora todo tiene que salir del corazón, ya no tengo la energía física que tenía cuando era joven. Todo sale del alma.

- ¿Le gusta interactuar con el público en sus conciertos?

- Sí, pero son forzar nada. Hay veces que fluye mejor que otras pero a mi me encanta hacerles partícipes en mis shows.

- ¿Cree que las jóvenes generaciones tienen interés en el soul y el blues?

- Depende de donde se busquen esas generaciones. Yo las encontré en Norteamérica y en Brasil. Bueno, más bien en Brasil me encontraron ellos. Me refiero a la banda de Igor Prado. Me vieron en un vídeo que había publicado en Youtube y que coincidía con mi 70 cumpleaños y al verlo pensaron 'tenemos que traer a este hombre a Brasil' y desde entonces estoy trabajando con ellos. El año pasado estuvimos en California, ahora vamos a tocar juntos aquí en Hondarribia, llevamos ya unos cuantos festivales juntos. Al público de Brasil le gusta muchísmo el blues, incluidos los jóvenes.

- Cuando empezaba en la música ya hizo una versión de The Beatles, ' Ticket To Ride' y ahora ha adaptado 'Help'. ¿Es uno de sus grupos favoritos?

- Siempre lo han sido. Me encantan. Me gusta mucho crear diferentes sentimientos con su música.

«Dicen que soy el único alma superviviente del soul y del blues pero yo no estoy de acuerdo»

- ¿Cuáles han sido sus inspiraciones musicales?

- Mi mayor inspiración es Sam Cooke. Siempre habrá algo de él en todo lo que hago.

- Hablando del panorama musical, ¿cómo resolvería la piratería? ¿Cree que tiene solución?

- Sinceramente no veo ninguna solución. Lo que tienen que hacer las grandes productoras es coger el control de nuevo, producir sus propios discos. Se va a seguir pirateando siempre, toda la vida porque la gente quiere escuchar discos y muchas veces no pueden. Las productoras tienen que hacer algo al respecto.

- ¿Con qué se va a encontrar el público esta noche?

- Es una pregunta a la que no te puedo responder. Todo depende del humor que tenga, no me gusta planear nada, el público actúa de manera diferente y yo también. Es la primera vez que actúo en Hondarribia, he tocado antes en el sur de España y he visto un público muy entregado, muy cálido. Estoy deseando ver cómo es el público del norte.

-¿A dónde va después de Hondarribia?

- A Italia, Canarias, California y luego a Brasil.