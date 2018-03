Víctor Goikoetxea realiza un gran mural para el salón de plenos de Hernani Víctor Goikoetxea, ante su gran mural en el salón de plenos del Ayuntamiento hernaniarra. / JUAN F. MANJARRÉS «He pretendido hacer un recorrido por la historia de la localidad, sobre todo, por sus principales fuentes de trabajo», asegura el artista JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Domingo, 25 marzo 2018, 11:04

Se suele decir que nadie es profeta en su tierra y, lo cierto, es que al artista Víctor Goikoetxea, pese a su importante trabajo a nivel internacional, le ha costado contar con una importante obra en su lugar de residencia, Hernani. Esa cuenta pendiente ya la ha saldado, ya que después de que hayan pasado 12 años desde que se le encargara un primer boceto de reforma del salón de plenos del ayuntamiento de la villa guipuzcoana, su obra es ya toda una realidad. La reforma integral del salón de plenos hernaniarra, al igual que hiciera con el del consistorio donostiarra, ha supuesto un cambio importante de un recinto que data del siglo XIX y que la actual apuesta por darle una mayor funcionalidad no ha olvidado precisamente el respetar los elementos que destacan su importante pasado.

De todos modos, el gran protagonista en el remozado salón de plenos de Hernani es un gran mural de 45 metros cuadrados que cubre la pared principal de la sala. Un mural que es lo primero que se encuentra el visitante, tras la mesa que todos los meses preside la reunión más importante del ayuntamiento hernaniarra.

Tal y como reconoce el propio autor, «lo que he pretendido al hacer este gran mural es hacer un recorrido por la historia de Hernani, sobre todo teniendo en cuenta sus principales fuentes de trabajo». De este modo, en el mural se puede hacer un recorrido por el Hernani del pasado, de la época de los caseríos y el importante peso de los manzanos y las sidrerías, pasando por la importancia que siempre ha tenido el río Urumea en el desarrollo de este municipio, para llegar a una época que supuso un periodo de gran esplendor como fue el del hierro y los tiempos de la fundición Orbegozo. Ese recorrido por la historia de Hernani no ha querido dejar de lado tampoco lo que hoy en día puede considerarse uno de los pilares de su economía, como es la industria del papel, para terminar con el protagonismo que se le quiere dar también al futuro. La parte central del gran mural lo ocupa un material futurista con el que se ha querido evocar «ese futuro desconocido hacia el que todos avanzamos». Una parte en la que no ha podido faltar el color rosa y blanco, colores de la bandera de Hernani, y no el verde con el que muchos le relacionan.

El mundo del bertsolarismo

Si algo no podía faltar en esta gran obra centrada en Hernani es el mundo del bertsolarismo. Una de las cunas de esta tradición lo tenía que tener presente y, así, coronan el gran mural de 45 metros cuadrados dos bertsos. Uno de Txirrita, que se enroca en el pasado, y el otro de Maialen Lujanbio, la gran campeona hernaniarra.

«Hemos entendido que había que pretender plasmar el pasado, presente y futuro de la localidad. Ello ha hecho que a la hora de componerlo lo haya concebido como un libro de relatos, con partes claramente diferenciadas pero que todas ellas tienen un hilo central», subraya un Víctor Goikoetxea que ha mezclado en este trabajo la figuración y la materia.

Un gran mural que preside un salón de plenos que ha sido renovado en su casi totalidad, bajo la dirección también de Goikoetxea. «Se trataba de un salón oscuro y cerrado y hemos apostado por un concepto abierto y con mucha luz». La idea era convertirlo en una sala polivalente respetando el valor que tiene un recinto como este del siglo XIX. «Ha sido un trabajo de más de cuatro meses, aunque bien es cierto que he llegado a hacer 10 ó 12 bocetos antes de materializar el mural. La idea era el plasmar la manera de ser de este pueblo, o por lo menos como yo lo concibo. Eso ha permitido que hayamos completado una obra con fuerza y carácter», subraya Goikoetxea.