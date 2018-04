Viajeros del tiempo

Justicia restaurativa. Fue uno de los temas primordiales, gravitatorios del intenso, extenso y fortísimo coloquio desencadenado tras la proyección de 'A Better Man', el documental de Attiya Khan, obra narrada en dos primeras personas: la de la directora y la de aquel novio que tuvo a los 18; el que la maltrató de palabra, obra, pensamiento y omisión y que 23 años después es capaz de enfrentarse a aquella historia de violencia junto a ella y ante la cámara.

La web de esta cineasta, productora, activista, supermodelo y diseñadora, attitakhan.com y la página en inglés de la 'European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence' son dos direcciones inexcusables para quien quiera indagar en temas tan erizados como la mediación intrajudicial, las necesidades de las víctimas, la urgencia (o no) de convertir tu caso personal, la intimidad de ese tu dolor en una vía para la lucha de otros muchos seres humanos o la existencia de propuestas como Gakoa, programa de rehabilitación de maltratadores.

Tampoco ha de quedar en el olvido un libro citado por Gema Varona, investigadora doctora del Instituto Vasco de Criminología, 'Laëtitia o el fin de los hombres' de I. Jabonkla, editado por Anagrama, revisitación de un asesinato, retrato de una muchacha que ya era víctima antes de que su historia saltara a las primeras de la prensa francesa y recorrido por la deriva judicial y política del caso.

Junto con Gema participaron en el coloquio Idoia Igartua, jurista en el Servicio Vasco de Mediación Intrajudicial, y Jorge Freudenthal, coordinador de Gakoa. Llegaron a muchas conclusiones, todas abiertas, muchas aun sin la respuesta posible (solo con las probables) pero hubo una idea clara: mientras la Justicia ordinaria sucede con fechas y plazos dados y marcados la restaurativa permite a la víctima que se encuentra, siempre voluntariamente, con su agresor viajar en el tiempo, regresar al pasado aún no cerrado, recorrerlo desde el presente, preguntar mucho y volar hacia un futuro más libre y rico.