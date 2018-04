Viaje azaroso hasta el corazón de Cannes Animación y documental. Una imagen del filme ya con el logo oficial del Festival de Cannes, y los autores del filme en Angola con Farrusco y su tropa. La productora donostiarra Kanaki implicó a cinco países en un filme de siete millones de euros | 'Un día más con vida', que tendrá su estreno mundial en la selección oficial del festival francés, mezcla una innovadora animación con el rodaje documental en Angola RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 21 abril 2018, 09:37

Casi diez años desde que empezaron a idear la película, un presupuesto que ha acabado superando los siete millones de euros, cuatro países europeos que se han convertido en socios económicos y artísticos, un doble reto con una animación innovadora y un complicado rodaje en Angola y un equipo en el que han acabado implicadas más de 500 personas, son los episodios de un sueño que ha acabado en la mejor meta posible: la selección oficial de Cannes de la película que ha provocado todo eso, 'Un día más con vida'. En el corazón de La Croisette tendrá lugar el estreno mundial, fuera de competición, de un proyecto complejo que ha salido adelante a fuerza de tesón.

Cuando decidieron crear en San Sebastián Kanaki Films en 2009, la productora Amaia Remírez y el director Raúl de la Fuente, ambos navarros, ya querían adaptar el libro del periodista y escritor Ryszard Kapuściński en el que recreaba su experiencia en Angola en 1975, cuando se produjo la independencia después de cinco siglos de dominio de Portugal y la guerra civil posterior. «El libro de Kapuściński nos tenía atrapados y nos llenó enseguida la cabeza de imágenes», recuerda Amaia Remírez. «Tiene párrafos que nos hacían pensar de inmediato en la animación, porque en ella vimos una posibilidad ilimitada de creación y una forma de reflejar los pasajes más surrealistas de Kapuściński. Era muy importante para nosotros recrear la mente creativa, los ensueños en los que entraba él viendo lo que tenía enfrente».

Habían hecho documentales, cortometrajes y ficción, pero no tenían ni idea de animación. En el corto polaco 'Paths of Hate', dirigido por Damien Nenow, encontraron el camino a seguir. «Fue nuestra referencia, era el tipo de animación que buscábamos. Contactamos con el estudio que lo había producido, Platige», una importante firma de Polonia que trabaja para todo el mundo, y la red se amplió por Europa. «La animación es en 3D, pero queríamos darle un 'look' de 2D, como si se tratara de una novela gráfica. Buscamos estudios en Europa capaces de lograr un tipo de animación que tiene muchas complejidades, unos incorporan el movimiento a los dibujos, otros se encargan de la iluminación... Al final había simultáneamente estudios o artistas trabajando en España, Hungría, Polonia, Bélgica y Alemania», los cinco países que acabaron implicados en la coproducción del filme que sin embargo, quieren dejarlo claro, «es un proyecto vasco y que se ha llevado totalmente desde aquí». Y el autor de aquel corto que les inspiró, Damian Nenow, ha acabado codirigiendo con Raúl de la Fuente.

Realidad y ensoñación

Pero la animación ocupa aproximadamente una hora del metraje, y se combina con la imagen real: «También nos inspiramos en otro libro de Kapuściński, 'El emperador'. Nuestra intención era completar el relato de aquellos días buscando a los protagonistas que estuvieron en las trincheras, para saber qué había sido de ellos, conocer sus reflexiones», relata Amaia Remírez. «Además, en contraste con la parte de animación que te puede llevar a pensar que estás viendo una ficción, esa parte con los protagonistas reales en la actualidad te hace ver toda la gente que pereció en la guerra, los que fueron desplazados, los niños que fueron obligados a combatir».

Entre esos protagonistas está el comandante Farrusco, «un paracaidista portugués que estaba entrenando a la guerrilla y combatiendo con un pequeño grupo de hombres en un destacamento del sur de Angola. La búsqueda de Farrusco lleva a Kapuściński a viajar al frente. Farrusco se convierte en su obsesión, en su coronel Kurtz».

Localizar a Farrusco y saber «qué fue de aquellos personajes, como se preguntaba Kapuściński al final de su libro» fue el siguiente objetivo. Y el rodaje en Angola, que no recrea situaciones del pasado sino que pretende «traer la emoción de un lugar en plena guerra», fue la siguiente dificultad. Un encuentro en Varsovia con la viuda del reportero, Alicja Kapuscinska, y muchas horas de investigación con imágenes de la época o con documentos como «las actas de la CIA decidiendo si invadían o no Angola, que son de traca», añadieron más piezas al puzzle.

Pero lo que han primado es lograr «una película emocionante, que en el fondo tiene una narración clásica de aventura, periodismo y guerra, porque ya hemos experimentado bastante en el formato», considera Remírez. «También es trepidante y bastante atípica y experimental», añade el codirector Raúl de la Fuente. «El reflejo de la Guerra Fría que se vivió en Angola, como lucha la Unión Soviética y Estados Unidos por el control de ese país, se puede ver ahora de forma parecida en Siria, así que el tema también está de actualidad. Y creo todo eso es lo que a Cannes le ha interesado».

Minutos después de esta conversación la productora tenía una reunión por Skype para saber cómo tienen que preparar el operativo para desembarcar en Cannes a partir del 8 de mayo. Aunque el filme tiene ya distribución en los países europeos coproductores, Cannes será su gran oportunidad de darse a conocer a todo el mundo. Como Kapuściński quiso que todo el mundo supiera lo que había vivido en Angola, «para que lo ocurrido allí permanezca en la memoria de la gente».