«Ha venido más gente que en los mejores tiempos, antes de la crisis»

«Hemos crecido por encima de la expectativas». Con cerca de 2.300 delegados -a falta de confirmar las cifras oficiales- en este tercer encuentro donostiarra del Club de Creativos, el director de la cita de publicitarios, Guille Viglione, señalaba ayer que la convocatoria «ha ido muy bien, más allá de que mi obligación sea ofrecer un balance oficial positivo». Y para demostrarlo se remitía a unas cifras, que han pasado de los 1.800 participantes registrados el año pasado a los 2.300 de este año, «por encima de El Sol en los mejores años de la publicidad previos a la crisis». ¿El motivo? «La gente se ha creído el eslogan de la primera edición que celebramos en San Sebastián -'Si no estás, no estás'- y que hemos seguido usando desde entonces. No es lo mismo ser que estar y el encuentro del Club de Creativos (c de c) es el lugar en el que, más allá de ver qué hacen los otros, la gente queda para establecer contactos», apunta Viglione.

Respecto al palmarés, el director del recién clausurado c de c 2018 considera que «es un campañón» que marca la tendencia de «hacia dónde va la publicidad. Define cómo es esta profesión ahora: un trabajo con bajo presupuesto en el que enrolas a los clientes en la marca y encima se quedan contentos». En este sentido, Viglione lo vincula al funcionamiento de redes sociales como Facebook en las que «los usuarios ponemos los contenidos».

El encuentro ha servido también, en opinión de Viglione, para abordar cuestiones relacionadas con el futuro, «entendido no como algo que se adivina, sino como algo a construir entre todos». En este sentido, cita «todo lo que afecta a nuestra relaciones personales, la innovación desde el punto de vista social». Respecto a este segundo aspecto, señaló las mesas redondas en torno a conciliación e igualdad, en donde se ha puesto en evidencia que «somos una profesión muy liberal y moderna, pero todavía se dan flagrantes casos de desigualdad».

Finalmente, Viglione se remite a la intervención de la vicepresidenta de marketing mundial de Facebook, Carolyn Everson, que en plena tormen en torno a la filtración de datos de los usuarios de esta red social, priorizó la autocrítica y las explicaciones sobre este revés a la charla sobre marketing que en principio le había traído a Donostia desde Nueva York. «No diré que hemos obtenido una exclusiva mundial, pero ha sido muy importante que dijera todo esto aquí», concluye.