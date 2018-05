Veintitrés visiones de Bob Dylan Havoc ofreció una sentida interpretación del 'A Hard Rain's A -Gonna Fall' de Bob Dylan. / P. MARTÍNEZ Al abrigo del Basque Culinary Center, una pléyade de talentos locales interpretaron 23 canciones del bardo de Minnesotta Cerca de 400 personas disfrutaron en Miramón de las versiones del espectáculo 'Zorionak, Dylan!' JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 mayo 2018, 09:05

Cerca de 400 personas disfrutaron ayer en Miramón del espectáculo 'Zorionak, Dylan!', un homenaje al bardo de Minnesotta que el jueves cumplió 77 primaveras. El regalo corrió a cargo de una pléyade de talentos locales que ofrecieron 23 visiones del inmortal cancionero de Bob Dylan. Finalmente no llovió pero en previsión de que pudiera hacerlo la cita se realizó al abrigo del Basque Culinary Center y no en el bosque.

La voz negroide de Noa Voll Damn y la guitarra de Sergio Villar aportaron color soul a 'Forever Young' antes de que el inglés 'donostiarrizado' Luke Armstrong bordara 'Tomorrow Is A Long Time'. Con enorme gusto, el nigeriano afincado en Irun Nosa Marshal impregnó de sutiles ritmos africanos su versión de 'If Not For You', mientras que Nuria Culla utilizó guitarra y pandereta en una popera 'Like a Rolling Stone'.

De pie o sentados sobre fardos de paja, los espectadores disfrutaron bajo los soportales del centro de las actuaciones organizadas con gran tino por el centro cultural Aiete y la joven promotora Gure Bazterrak. Los artistas iban pasando bajo la carpa sin mayores contratiempos y conforme la amenaza de chubascos se disipaba el público parecía más distendido.

A Pablo Blix se le cortó el sonido pero siguió cantando 'desenchufado' en un momento épico

El premio 'ex aequo' a las versiones más originales fue para Urko Eizmendi y Rafael Berrio

Mikel Uharte rescató uno de los evocadores temas de la película 'Pat Garrett & Billy The Kid' (1973) y luego llegó una de esas felices e inesperadas asociaciones que ha propiciado Olatu Talka: horas antes de la actuación, Ane Leux había conocido a Pablo Blix y le pidió que fuera su particular Johnny Cash en la emocionante 'cover' de 'Girl From The North Country'. Acompañado de Eneko Sierra al saxo, Beñat Antxustegi fue el único que utilizó guitarra eléctrica en su versión euskaldun de 'It Ain't Me, Babe', cuyo estribillo rezaba «Ez naiz ni, maite», y tanto el oñatiarra Juan Valls como el labortano Mikel Toyos (The Lookers) gustaron con sus respectivas 'It's All over Now, Baby Blue' y 'I Shall Be Released', a la que solo le faltaron unos coros como los que sonaban en 'The Last Waltz'.

Tras el personalísimo 'Man In The Long Black Coat' que Eneritz Furiak versionó en euskera, cantó Charly Duluth, que con su aspecto de bohemio del Greenwich Village acometió un canónico 'Mr. Tambourine Man'. Rumano Power recordó más a Eddie Vedder (Pearl Jam) que al Nobel de Literatura de 2016 con su apasionada adaptación de 'Masters of War', mientras que Pedro Gracia realizó una sentida interpretación de 'A Hard Rain's A-Gonna Fall' que recordó a sus inicios como PLV Havoc.

En 'All Along The Watchtower', el italiano 'tolosarrizado' Flavio Bánterla sorprendió al dividir la canción en dos partes, una melancólica y otra enérgica, y cuando Pablo Blix regresó, lo hizo junto al teclista Mikel Azpiroz para prestar su vozarrón al blues 'Blind Willie McTell': a mitad del tema se cortó el sonido pero el vocalista siguió cantando 'desenchufado' y acompañado por las palmas del público en uno de los instantes más épicos.

Tras el intermedio llegaron Olana Liss, Sara Martín y Hugo Silveira, cuyo 'You're Gonna Make Me Lonesome When You Go' tuvo aromas de bossa nova con guitarra, cajón flamenco y escobillas, mientras que Gorka Arranz y Urbil Artola sumaron el dobro a la hermosa 'Don't Think Twice, It's All Right', la pieza más country de la función. Artola no abandonó el escenario para participar en el mágico 'Knockin' on Heaven's Door' cantado a dúo por Iker Lauroba y Fariba Sheikhan: fue la más coreada por la audiencia, seguramente por influencia de la conocida versión de Guns N' Roses. Sara Azurza entonó la canción que lleva su nombre y su tocaya Sara Comerón (Frank) hizo alarde de poderío vocal en 'Nobody 'Cept You', tema que confesó conocer antes por el grupo Sixteen Horsepower que por Bob Dylan. Además, Mikel Aguirre (Amateur) cantó con Amaia Intxausti al ukelele el enésimo himno: 'Blowin' in the Wind'.

Sin embargo, el premio 'ex aequo' a la originalidad se lo llevaron Urko Eizmendi (Pet Fennec) y Rafael Berrio. El primero porque prescindió de la guitarra y tiró de cacharrería electrónica en una insólita revisión de 'Queen Jane Approximately', y el segundo porque castellanizó e hizo plenamente suya 'Rainy Day Women #12 & #35': la canción conservó el espíritu gamberro de Nueva Orleans con el trombón de Iker Marañón, el piano de Azpiroz y la armónica de Aguirre, pero la traducción deparó pasajes hilarantes como ese estribillo con el que se cerró una brillante y ecléctica jornada: «Con razón se entiende que siendo unos mandaos/ vayamos tú y yo mamaos».