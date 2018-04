Los valencianos Johnny B. Zero y los donostiarras Pet Fennec, hoy en Kutxa Kultur Kluba Pet Fennec durante la actuación en Kutxa Kultur de 2015. / Jose Mari Lopez JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 21 abril 2018, 10:18

Los valencianos Johnny B. Zero y los donostiarras Pet Fennec coincidirán esta tarde en Kutxa Kultur Kluba, la sala de Tabakalera en la que exhibirán su irresistible colección de melodías. La doble cita comenzará a las 20.00 horas. Johnny B. Zero nació hace un lustro en Austria a iniciativa de Juanma Pastor y han publicado tres discos largos y un EP en los que homenajean a ídolos como The Beatles, Bob Dylan o Marvin Gaye, pero desde posiciones más relacionadas con la electrónica, el jazz o incluso el punk. Abrirán la noche Pet Fennec, el proyecto liderado por Urko Eizmendi, que en poco tiempo ha dejado de ser uno de los secretos mejor guardados de Donostia para convertirse en uno de los grupos más elogiados de la ciudad.