Jaime Otamendi: «Utilizo mucho la música como terapia personal»

El director de Donostia Kultura, Jaime Otamendi, se confiesa más lector de novela y ensayo que de poesía, acostumbra por carácter a terminar los libros que comienza, es aficionado al cine en versión original y recurre a la música le sirve «como terapia personal».

– ¿Cuál es la primera película de la que guarda recuerdo?

– Tengo una mezcla de imágenes en mi memoria. Imágenes de Tarzán, Libro de la Selva, Disney...en el Salón de Actos de los Escolapios de Tolosa. En aquella época en mi casa no teníamos tele por lo que mis primeras aproximaciones al cine fueron en el cole.

–¿Suele ir asiduamente al cine o prefiere ver las películas en casa?

–Voy al cine habitualmente. Disfruto en el Trueba con las películas en versión original. En casa suelo ver más series que cine.

–¿Compra DVD’s en el caso de películas que le gustan mucho?

–Compro series, pero no películas.

–¿Cuál es su género preferido, en el caso de que lo tenga?

–Depende del momento... Me puede apetecer más un género que otro . Igual por deformación profesional las que más me atrapan son las historias bien contadas, sean de un género de o de otro. Soy curioso por naturaleza y por profesión. El género histórico, el realismo , documentales me pueden apetecer más.

–¿Qué libro diría que le ha acompañado siempre?

–Bastantes. Por una parte, están mis libros de cabecera sobre periodismo a los que acudo habitualmete. Por otra, están los cásicos en euskara que han sido la manera de enriquecer mi lenguaje cuando hacía radio o televisión. En la vida he ido acumulando algunos que siempre han sido recomendaciones de personas amigas: la Europa de Stefan Zweig (‘El mundo de ayer’), la filosofía de Bauman (‘Modernidad líquida’), el recorrido vital de Amos Oz (‘La caja negra’) , y últimamente recurro bastante a Stephen Covey (‘Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva’) junto a la poesía de Lete, las historias de Atxaga, Saizarbitoria, Lertxundi...

–¿Es fiel a algún autorporque le gusta mucho, al margen de la temática que aborde en cada libro?

–Más de uno...por diferentes razones...Harkaitz Cano, Paul Auster, Kirmen Uribe, Alaine Agirre...

–¿Novela, ensayo, poesía… o de todo un poco?

–De todo un poco, pero reconozco que leo menos poesía que ensayo y novela.

–¿Termina siempre los libros que empieza a leer o lo abandona en caso de que le esté decepcionando?

–Los termino. Soy bastante prusiano, también en eso.

–¿Algún disco especial que le gustaría recomendar?

–Me parece un gran atrevimiento. Depende de la persona, el momento, las circunstancias, la compañía... Utilizo mucho la música como terapia personal, jeje... Últimamente estoy siguiendo a Maite Larburu. Su segundo disco con Neighbor, ‘Hau’, por ejemplo. Silvia Pérez Cruz, Anari, Ruper Ordorika...

–¿Es un oyente curioso que busca nuevos grupos e intérpretes o se mantiene fiel a los que ya conoce?

–Me dejo llevar y aconsenjar, sin ningún género de duda. Es más: creo que todo mi mapa cultural lo he ido haciendo siguiendo los consejos de mis amistades y compañeros de trabajo.

–¿Es buen espectador teatral?

–Creo que sí. Es una de la disciplinas artísticas que más he segido.

–¿Por qué criterios se guía a la hora de asistir a una obra? ¿Temática, compañía, autor, recomendaciones…?

–Recomendaciones. Y me fascinan las grandes ‘estrellas’ del teatro...que tienen el arte de comunicar desde un escenario.

–¿Se fía de las críticas, ya sea en música, cine, teatro o artes escénicas?

–Siempre me ha gustado leer las críticas, aunque cada vez más sigo los comentarios de las redes sociales. Si tengo decidido que voy a ver algo raramente cambio de opinión por la crítica, pero sí modula la expectación ante algo. El nivel de satisfacción de cualquier evento depende muchísimo de la expectativa que yo mismo me haya generado influenciado por el entorno, la crítica etcétera.

–¿Algún descubrimiento reciente?

–Me lo he pasado muy bien con Lucky Chops en la edición de este año de Heineken Jazzaldia. Unos gamberros neoyorquinos, buenos músicos, que transmitían fiesta y buen rollo.

–Recomiende alguna actividad cultural de este verano donostiarra.

–Me resulta muy difícil. Glad is the Day, el día 6 de agosto en Cristina Enea; teatro de verano para todos los gustos ( buen momento para invitar a nuestros mayores a ver a Arturo Fernández o para asistir al estreno de Etxeko Saltsak en esa joya de teatro que es el Principal); la Quincena Musical (cualquiera de los conciertos que dirigirá Juanjo Mena entre otros); una visita a San Telmo a ver la expo de Hitchcock; leer la prensa en la Eguzkiteka de la Concha ( o asistir con los pequeños a la hora del cuento a las 17.00 ); la terraza de verano de Tabakalera; un paseo por Urgull; y visitar el museo de la ciudad, los conciertos de Sagües en Semana Grande... Creo que la oferta cultural es tan amplia que cada uno se puede hacer el menú teniendo en cuenta el día, la compañía, las ganas. No sé si al final lo haré pero llevo tiempo queriendo ir a las tiendas más antiguas de la ciudad que, desgraciadamente, son cada vez menos.