Urko Ugarte salda una deuda de gratitud con sus artistas admirados Urko Ugarte, junto a varios retratos de su exposición. / USOZ El dibujante donostiarra expone en la librería Zubieta quince retratos de creadores de la literatura, la música, la escultura y el cine A. MOYANO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 9 marzo 2018, 07:53

Quien visite estos días la librería Zubieta de Donostia se encontrará en su planta baja con una exposición de retratos con la que su autor, Urko Ugarte, salda «una deuda de gratitud». Desde las paredes de la librería, escritores como Edgar Allan Poe, Benjamin Prado, Miguel Delibes, Luis Mateo Díez o Eli Tolaretxipi; músicos como Jack Frusciante, Syd Barrett o Flea; y directores de cine, como Gorka Merchán, contemplan al visitante.

«Es un homenaje a gente que me ha emocionado y que ha hecho obras que, de alguna forma, me han llenado», explica Ugarte (Donostia, 1977), cuya exposición se completa con los retratos de Diego Vasallo, Mikel Erentxun, Flea, Forges, Gonzalo Gómez Montoro, su padre, el escultor Ricardo Ugarte, y la compañera de éste, la escritora Julia Otxoa. «Con esta exposición, les devuelvo todo lo que me han dado», señala el artista, que ha realizado sus dibujos con programas digitales sobre fotografías.

En la selección de los quince protagonistas de los retratos, no hay más hilo conductor que la admiración que les profesa Ugarte, poeta, músico, ilustrador, diseñador, fotógrafo y pintor, además de artista digital, que ha expuesto sus obras en Pasaia, Zarautz, Irun, Azpeitia, Ordizia, Donostia y Hondarribia. «Edgar Allan Poe es alguien que ha estado presente en mi vida desde la adolescencia, con relatos como 'La caída de la casa Usher', 'El gato negro' o 'El corazón delator'. En cuanto a Eli Tolaretxipi, a la que conozco desde hace unos veinte años, se da la circunstancia de que escribió 'Edgar', un poemario de homenaje a las mujeres que pueblan la obra de Poe».

Los datos Autor Urko Ugarte. Exposición retratos digitales de quince creadores de la literatura, la música, el cine y las artes plásticas. Lugar librería Zubieta. c/Reyes Católicos, 3. Fechas hasta principios de abril.

Del ex 'pinkfloyd' Syd Barrett le atrae «esa mezcla entre un disco que me fascina, 'The Piper at the Gates of Dawn' (1967), y la historia tan triste» del músico, fallecido en 2006 tras décadas de extravío mental. No obstante, desde el punto de vista musical, Ugarte se inclina por Duncan Dhu -y ahí están lo retratos de Mikel Erentxun y Diego Vasallo-, Nirvana y los Beatles, aunque curiosamente el grupo más representado en la muestra sea Red Hot Chilli Peppers, con su bajista Flea y su guitarrista Jack Frusciante.

Sobre sus dibujos digitales, señala que «me gusta usar fondos oscuros, mientras que los colores son muy fuertes y su referencia podría ser el pop-art». La muestra, que se inaugura hoy a las 19.00 horas, permanecerá hasta principios de abril.