«El único significado de una ciudad es la vida en la calle: ahí ocurre todo» Martes, 15 mayo 2018, 06:41

- Es muy graciosa en alguna de sus historias en autobuses. ¿Es el transporte público un microcosmos?

- Sí, pero me centro más en las calles y en caminar. Ahí sucede todo. La gente actúa en las calles, no en los autobuses y cuando hace cosas raras ahí suele ser malo... ¡Ya caigo! Sí, hay una historia sobre un hombre que no quiere pagar el billete y se arma un lío en el bus. Cuando se publicó en The New York Times recibí muchos mensajes de gente que me culpaba a mí por no pagarle el billete de autobús de ese hombre.

- Cómo retratista de una gran ciudad, ¿qué le ha parecido San Sebastián?

- Es muy bonita de mirar, siento que es pequeñita. En cuanto puse el pie en Madrid y en Barcelona supe que eran ciudades grandes. Parece tranquila.

- ¿Le gustan más las grandes ciudades?

- Sí. Para mí el único significado de una ciudad es la vida en la calle, que haya miles de personas, codo con codo, millones de personas en la calle, eso me va... He estado en muchos lugares del mundo preciosos, y al cabo de un tiempo todo está estático, no sientes nada. La belleza no es lo más importante.