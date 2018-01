Txomin Rekondo: «Me faltó esa locura y sacrificio que hay que tener para ser torero» Rekondo, en su restaurante, ante fotos de sus toreros. / ROSA ALONSO En 1949 se presentó de becerrista en El Chofre y la crítica se preguntó: ¿quién es ese chico con tan buenas maneras? MANUEL HARINA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 13 enero 2018, 17:16

En el caserío Marticotene, en la falda de Igeldo, mediados los años cincuenta del pasado siglo, su propietario Eleuterio Rekondo, muy buen aficionado y seguidor acérrimo de Luis Miguel, discutía muchas veces con algunos de sus hijos, partidarios de Ordóñez. Uno de ellos, Josemari, matador de toros y otro, Txomin, con quien, afable y sonriente, como de costumbre, nos encontramos en la puerta del mismo caserío, hoy restaurante de muchísimo prestigio.

-Txomin, si te menciono el 6 de septiembre de 1959...

-Hombre, mi presentación con caballos y en El Chofre; aunque las cosas no salieron bien y en el coche de cuadrillas, bajando la famosa cuesta de la plaza, Josemari me dijo: «Deja esto, que no es para ti».

«Rafael de Paula ha sido el torero que yo he visto con más profundidad y pureza»

-Entonces, fuiste más torero por contagio familiar, que por vocación.

-Yo era muy aficionado, eso si me venía de familia, pero no tenía esa vocación, esa sensación de locura y de sacrificio que hay que tener para ser torero. Ese día tenía ya veintitrés años y estaba muy rodado... Diez años antes, con trece, sin haber pisado nunca un ruedo, ni haberme puesto tampoco nunca delante de una becerra, me presenté de luces en el Chofre y estoqueé un novillo, después de torearlo muy a gusto. Maté un par de becerros más, seguí un par de años, lo dejé... había que estudiar. Mi padre quería mandarme a Zaragoza a prepararme, me eché para atrás; más tarde volví a torear, acompañaba a mi hermano, y cuando se presentó la oportunidad de esa novillada, dije ¿por qué no? Y la verdad es que llegué un poco obligado y posiblemente no hice bien las cosas, aunque hay quién decía que tenía cualidades...

-¿Pero seguiste en este mundo?

-Claro, organizábamos festejos; tuvimos una plaza portátil y estuvimos en Bergara, Ordizia, Zumarraga, Irún, Rentería. Al derribarse El Chofre, instalamos una plaza detrás del Hotel San Sebastián; organizamos dos festivales y un espectáculo cómico. Durante muchos años, fuimos empresarios en Tolosa y Haro; además, cuando íbamos a elegir corridas aprovechaba para torear en las fincas y festivales. El último en Tolosa en 1973, aunque toreaba en el campo hasta hace diez años.

-¿Y asesor taurino en el palco?

-En Illumbe los dos primeros años, pero en Azpeitia desde 1990 hasta el año 2000. Precisamente debuté en Azpeitia el día del homenaje a mi hermano.

-Por cierto, ¿qué significa Azpeitia para ti?

-Algo especial; pero no solo para mí. No nos damos cuenta, pero si se dejaran de dar toros allí, veríamos la gran importancia de esa feria no solo a nivel de Gipuzkoa, sino mucho más allá. En los veinticinco años sin toros en Donosti, Azpeitia mantuvo la afición.

-Luego llegaste a la hostelería, pero ni ahí dejaste el mundillo.

-Sí, al final me quedé solo con el caserío y ese mundo no me cuadraba. Mis hermanos me animaron a poner un pequeño bar, y así empezamos. Ha sido durante muchos años el lugar de parada obligatoria del mundo del toro, sobre todo cuando aun sin festejos, las principales figuras de paso o de vuelta a Francia, hacían un alto para comer y charlar. En todos estos años, pocos han dejado de subir a Igeldo. En aquellos tiempos de sequía taurina, era también un buen sitio para hablar de toros, y se formó la tertulia del café de los lunes; asistían Manolo Muga y los hermanos Paco y Huberto Apaolaza, entre otro muchos aficionados.

-Terminamos, ¿eres torista o torerista?

-Soy aficionado, pero el espectáculo se llama corrida de toros; ya te he contestado. De todas formas no puedo olvidar desde Antonio Ordoñez a José Tomás, pasando por Camino, El Viti, Curro, tantos.... Y El Cordobés, uno de los cuatro o cinco revolucionarios del toreo al mismo nivel que Juan Belmonte o Manolete. Y para mí, especialmente Rafael de Paula. Ha sido mi ídolo por su sentido del toreo; ha sido el torero que yo he visto con más profundidad y pureza... el que te hacía disfrutar del arte.