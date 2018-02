EIO Txikiaren inauterietako kontzertu 'mozorrotuak' Iaz eskaini zuten inauterietako kontzertuko irudia. / EIO 10 eta 13 urte bitarteko 110 musikariz osatutako orkestrak datorren asteartean joko du Donostian, Raffaela Acellaren zuzendaritzapean Jueves, 8 febrero 2018, 13:27

Euskadiko Ikasleen Orkestrak adinaren araberako hiru talde ditu. Gazteenek, 10 urtetik 13ra bitarteko neska-mutilek EIO Txikia osatzen dute, eta asteburuan egonaldi trinkoa egingo dute Bilboko Kontserbatorioan, inauterietako kontzertuak prestatzeko. Izan ere, 2015-2016 ikasturtean jaio zen orkestrak kontzertu oso bereziak eskaintzen ditu urtaro honetan. Orkestra osatzen duten 110 musikariek, iaz egin zuten bezala, mozorrotuta joko dute, Raffaela Acellaren zuzendaritzapean, errepertorioan pieza klasikoak eta film ezagunen soinu-bandak batuta.

Lehen entseguak urtarrilaren 21ean eta otsailaren 4an egin ondoren, asteburuan emango dizkiote azken ukituan 2018ko kontzertuetarako prestatu duten errepertorioari, eta inauteri astelehen eta asteartez Gasteizen eta Donostian joko dute, hurrenez hurren.

Gasteizen Jesus Guridi kontserbatorioan joko dute astelehenean, hilak 12, 19:00etatik aurrera. Donostian asteartean ariko dira, otsailaren 13an, Musikeneko Auditorioan, 19:00etan.

Aurtengo kontzertuetarako prestatu duten programari dagokionez, Vivaldi, Beethoven eta Griegen pieza bana (Concerto for strings RV 121; Bederatzigarren sinfoniaren laugarren mugimendua eta Peer Gynt Suite-a, hurrenez hurren) eta pelikula ezagunetako soinu-bandetako zatiak batuko dituzte. Pirates of the Caribbean Suite, Harry Potter Highlights, I Wan'na Be Like You (Oihaneko liburua) eta Star Wars-eko musika entzun ahal izango da.

Euskadiko Ikasleen Orkestra (EIO) Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak bultzatzen duen hezkuntza-proiektu musikala da. Kontzertuen berri ematek zabaldu duten oharrean diotenez, "etorkizuneko euskal musikarien trebakuntza musikalean bidelagun izan nahi duen ekimen honek, musika jendaurrean eta orkestra bateko kide gisa jo dezaten plaza eskaintzen die ikasle gazteei". Era berean, "ikasleen motibazioa piztu nahi du EIOk, musika ikasketetan jarrai dezaten; eta kontserbatorioetan ikasleek landu ezin izango luketen errepertorio sinfoniko zabala jotzeko aukera eman". Euskadiko musika irakaskuntza zentroetan ikasten ari diren neska-mutilek osatzen dute orkestra, bai musika eskoletakoek, bai kontserbatorioetakoek