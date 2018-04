Xabier Perurena: «Mi padre me dejó de hablar cuando le dije que quería ser actor» Xabier Perurena, en la serie ANDeROID. El hijo del harrijasotzaile más famoso de la historia, intérprete en la webserie ANDeROID, compagina su trabajo en la carnicería de Leitza con su carrera en el cine ÓSCAR B. DE OTÁLORA Domingo, 15 abril 2018, 13:03

«A mí lo que me pasa es que pienso en imágenes». Xabier Perurena reconoce que en ocasiones, mientras trabaja en su carnicería de Leitza, el mundo le empieza a contar historias con primeros planos, focos, actores y una claqueta. Este joven de 30 años es hijo de Iñaki Perurena, el más famoso levantador de piedras de toda la historia, y a los 18 años se prometió a sí mismo que tendría una carrera en el mundo del cine. Pero como en todo viaje del héroe, para conseguir su sueño tendría que enfrentarse a uno de los hombres más fuertes del mundo.

«El cine es algo que yo llevo dentro. Con dieciocho años dejé los estudios y empecé a trabajar en la carnicería con mi padre. Pero tenía en la cabeza las películas. Mi padre me decía que lo olvidase. Él había conocido ese mundo y sabía que hoy puedes tener mucho trabajo pero mañana morirte de hambre», recuerda. Eran los consejos de un hombre que ya tenía un pasado como mito insuperable del mundo del deporte rural; que había aparecido en series como Goenkale pero que nunca se alejó del pueblo de Leitza y de la carnicería que daba de comer a la familia. «Yo he visto a mi padre salir a recoger el ganado, cambiarse, ponerse un traje y corbata e ir a rodar», explica el hijo. «Y él sabía que el mundo del cine era muy duro».

Adelgazar y teatro aficionado

Xabier despiezaba solomillos cuando decidió que se marchaba a Madrid y que iba a probar suerte en el mundo del cine. Fue el viaje iniciático. Se comenzó a presentar en castings de la capital de España y solo consiguió dos cosas. Salir como figurante en la serie 'Yo soy Bea' y que Iñaki Perurena le retirase el saludo. «Me dejó de hablar al instante. Durante mes y medio no nos dirigimos la palabra», explicar Xabier. Lo cierto es que el viaje fue un gran fracaso. Regresó a Leitza y asumió que no estaba preparado para cumplir su sueño pero tampoco para dar la razón a su progenitor. «Lo primero que hice fue adelgazar y luego apuntarme a un escuela de teatro aficionado de Getxo», relata.

Iñaki Perurena -»alguien con el que me enfado todos los días pero si eres de fuera mejor que no lo hagas»- le acogió en la carnicería. Tras la cura de humildad, el destino de Xabier comenzó a cambiar. «Me cogieron para Goenkale cuatro años y medio y luego vendría el Secreto de Puente Viejo, donde también tenía un papel. Desde entonces no he parado de trabajar». Ahora acaba de terminar el rodaje de la webserie ANDeROID, producida por la Universidad de Deusto y Euskope, con el patrocinio de Iberdrola, NTS y Dominion, así como con el apoyo de El Correo. «Para mí esta webserie es muy importante. Es una oportunidad de mostrar que la ciencia puede ser muy amena y utilizar las nuevas formas de ficción para acercarse al público. Creo va a ser un trabajo muy importante». En ANDeROID, que se estrenará el próximo 27 de abril, Xabier interpreta a Félix, un adicto a las series al que apodan 'NetFelix'.

Xabier además ha creado una pequeña productora desde la que rueda cortos y prepara sus propias piezas para Youtube. Y, cada vez que puede, acude a cursos sobre temas que tienen que ver con el cine: desde el sonido a la iluminación. Una de sus óperas primas como director fue la reconciliación definitiva con su padre. «Le grabé un vídeo recitando uno de sus poemas y levantando piedras. Ahora tengo su apoyo...pero sigo trabajando en la carnicería».