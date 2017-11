Vuelven las fuerzas de élite de 'S.W.AT.', que se emitirá en AXN Las nuevas caras de 'S.W.A.T.'. / R. C. Viernes, 24 noviembre 2017, 07:45

Las fuerzas de élite de 'S.W.A.T.', la popular serie policíaca de la década de los años setenta, vuelven a la acción cuatro décadas después. Lo hacen con un nuevo espectáculo televisivo en el que el protagonista, interpretado por el actor Shemar Moore, reinventa las historias de este cuerpo de lucha contra el crimen en las calles de Los Ángeles, de manera que en su regreso se enfrentará con desafíos actuales, tales como el racismo, la brutalidad policial o la injusticia.

«Soy lo suficientemente viejo como para recordar la serie original. No me acuerdo de los guiones, pero sí de la sintonía», contó un sonriente Moore durante su encuentro con un grupo reducido de medios de comunicación. El actor quiso dejar claro, eso sí, que los nuevos 'S.W.A.T' no son un mero 'remake' del producto de los setenta, según informa Efe. Mientras que en Estados Unidos disfrutan de las nuevas entregas desde comienzos de este mes, en España está previsto que el primer episodio se emita el próximo lunes. La cadena AXN ha adquirido los derechos para ello.

Desde su éxito, hace cuarenta años, las aventuras de estos policías de élite han conocido varias adaptaciones a la gran pantalla, entre las que sobresale la de 2003, con Samuel L. Jackson, Colin Farrell y Michelle Rodríguez como trío principal. En esta ocasión, Moore se acompaña de la mexicana Stephanie Sigman ('Narcos'), Jay Harrington, Alex Russell y Lina Esco.