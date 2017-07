Visto y Oído: ‘Almost Human’ no cuaja en Antena 3

SUBEN:

-‘Supervivientes’: Telecinco ha decidido alargar durante el mes de junio la estancia de los participantes de ‘Supervivientes’ en Honduras y lo ha hecho por una razón de audiencia. El programa volvió a liderar la noche del martes con 2.226.000 espectadores y el 19,9% de ‘share’.

-‘El Secreto de Puente Viejo’: Con casi dos mil capítulos a sus espaldas, la serie histórica de Antena 3 sigue siendo lo más visto en su franja de la tarde. Este martes ‘El Secreto de Puente Viejo’ sedujo a 1.431.000 espectadores y el 14,7% de cuota de pantalla.

-‘Las mañanas de Cuatro’: El enconado duelo que mantienen cada mañana La Sexta y Cuatro se decantó por la cadena de Mediaset, que venció a ‘Al Rojo Vivo’, el principal rival de ‘Las mañanas de Cuatro’, por la mínima. El formato que presenta Javier Ruíz promedió un 10,6% de ‘share’ y 652.000 espectadores.

BAJAN:

-‘Comando al sol’: La versión playera y vacacional de ‘Comando actualidad’ continúa en la senda de datos escuetos de su predecesor en TVE. En su estreno de temporada se plantó en un 8,8% de ‘share’ y 1.350.000 espectadores.

-‘Almost human’: La serie del creador de ‘Perdidos’, J.J. Abrams, no cuajó en su estreno en Antena 3. Su primer episodio no pasó del 10% de cuota de pantalla (9,7%) con 1.455.000 espectadores.