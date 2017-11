«La verdadera información requiere datos y fuentes» Jorge Sainz reivindica el rigor y el contraste como base informativa. / J.A. El programa de entrevistas políticas 'En profundidad' que emite Teledonosti todos los viernes a las 22:00 horas ofrece hoy un diálogo del periodista Jorge Sainz con Patxi Zabaleta, fundador de Aralar. R. KORTA Viernes, 24 noviembre 2017, 07:49

El periodista irundarra Jorge Sainz debuta hoy como entrevistador en el medio televisivo con el diálogo que mantendrá con Patxi Zabaleta, fundador de Aralar, en el programa de 'En profundidad', que Teledonosti emitirá a partir de las 22.00 horas.

- Usted atesora una larga experiencia como periodista de medio escrito, fundamentalmente en la sección de Política de DV. ¿Por qué ahora la televisión?

- Porque considero que es hora de probarme en un medio tan atractivo como la televisión y ensayar nuevas experiencias profesionales, aprovechando la nueva etapa abierta también por Teledonosti. Es bueno para cualquier periodista poder trabajar en los distintos soportes y evolucionar. Supone un reto personal y un complemento al trabajo en el papel, en un contexto en el que los distintos formatos están cada vez más interrelacionados.

- ¿Por qué ha elegido a Patxi Zabaleta como primer entrevistado?

- En El Diario Vasco he seguido durante muchos años todo lo relacionado con el final de la violencia de ETA y la evolución de la izquierda abertzale, y en este proceso la Aralar de Patxi Zabaleta ha tenido un papel muy importante, quizás no tan reconocido. En su día, en 2001 fueron pioneros en el mundo independentista en cuestionar los atentados, y el tiempo en parte ha avalado aquella apuesta. El próximo sábado, 2 de diciembre, Aralar tomará la decisión de disolverse como partido, y es un buen momento para repasar su trayectoria de la mano de su fundador. Quizás Patxi Zabaleta no tiene el eco mediático de Arnaldo Otegi, por ejemplo, pero es un personaje clave en la política vasca en estas últimas dos décadas.

- ¿'En profundidad' abordará cuestiones estrictamente políticas o se adentrará también en la dimensión personal de los entrevistados?

- El objetivo es abordar la actualidad política y social a través de las vivencias personales del entrevistado, alejándonos de discursos políticos prefabricados que busquen solo colocar eslóganes de partidos. De las vivencias personales de los políticos se pueden extraer conclusiones interesantes de las decisiones y estrategias que adoptan. Y de mis años de relación con los políticos puedo decir que detrás de su imagen pública existen personas con sus fortalezas y flaquezas, como cualquier ciudadano de a pie.

- ¿El hastío ciudadano con la situación política debilita o, por el contrario, acrecienta el interés por los programas televisivos de contenido político? ¿Hay más 'hambre' de información política? La actualidad política en Cataluña ha disparado la audiencia de determinados programas con tertulianos...

- La política vuelve a estar en las conversaciones de a pie. En Euskadi, con la progresiva normalización política, la gente se anima más a hablar de política en la calle y eso es sano. Ello ha provocado un mayor interés por los programas televisivos de contenido político, aunque este tipo de tertulias caen muchas veces en la tentación de convertir las diferencias políticas en un espectáculo. El contraste de ideas sosegado es más aburrido pero más constructivo. La política determina la vida de la gente y hay que tomársela en serio.

- Hay más información.... y más ruido informativo, por no referirnos a las redes sociales.

- Es positivo que la gente tenga un altavoz para opinar, pero la información verdadera precisa de datos y fuentes. En ese sentido, los medios de comunicación convencionales, por ejemplo los periódicos, siguen siendo la referencia a seguir. Al igual que yo no podría operar a un paciente, la buena información sigue estando en manos de los periodistas.

- Un político y un personaje de otro ámbito a los que le gustaría entrevistar

- Del ámbito político, me gustaría entrevistar a Mariano Rajoy, para preguntarle por muchas cosas relacionadas con Euskadi y para saber cómo le afectan decisiones de tipo social y económico que condicionan la vida de mucha gente. Fuera de mi ámbito, me interesaría indagar en la vida de los inmigrantes que llegan a nuestro país a buscarse la vida y con los que te topas a diario en las calles. Cuáles son sus miedos y esperanzas.