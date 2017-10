La terrible broma de Kit Harington a su prometida Rose Leslie que casi le cuesta su matrimonio El intérprete metió en el frigorífico de la casa que comparte con su pareja una réplica exacta de su propia cabeza, tras lo cual se escondió para grabar la reacción de su futura mujer DIARIOVASCO.COM Martes, 10 octubre 2017, 17:26

Se podría pensar que el actor Kit Harington y su prometida Rose Leslie, están acostumbrados a ver cosas desagradables puesto que han trabajado una cantidad de horas considerable rodeados de «caminantes blancos» en la popular serie de HBO «Juego de Tronos». Y, a pesar de que algunos de estos zombis son el resultado de efectos especiales, la mayoría de ellos pasan horas en las salas de maquillaje convirtiéndose en criaturas que podrían atemorizar al más valiente. Sin embargo, parece que todos los meses de rodaje no han provocado que la actriz sea inmune ante este tipo de escenas.

El actor que interpreta a Jon Nieve en «Juego de Tronos» acudió como invitado especial al programa de entrevistas «The Jonathan Ross show», donde confesó su afición por gastar bromas pesadas y en particular en «April Fools», que sería el equivalente al Día de los Inocentes que conocemos en nuestro país.

Para demostrarlo, enseñó a los espectadores un vídeo de una de las bromas más «crueles» que ha hecho en su vida, dirigida a su futura esposa, la actriz Rose Leslie, que interpretaba a Ygritte en la serie. Para llevar a cabo la terrible broma, el intérprete metió en el frigorífico de la casa que comparte con su pareja una réplica exacta de su propia cabeza, tras lo cual se escondió para grabar la reacción de Leslie. «Después de ver la cabeza, ella se puso a llorar histérica. No me salió bien», comentó durante el programa. «Me dijo que si volvía a hacerlo me dejaría», explicó riendo.

La pareja se comprometió el pasado mes de septiembre tras cinco años de relación. Así lo asegura el portal de noticias Daily Mail en el que asegura que hace cerca de una semana la pareja dio la feliz noticia a sus familias y amigos más cercanos. Las estrellas de «Juego de Tronos», que se conocieron en el set de la popular serie de drama de HBO en la que también fueron pareja en la ficción, llevan saliendo desde 2012 y después de mudarse juntos y establecerse, hace tan solo unos días el actor le pidió matrimonio a Rose, de 30 años de edad.