La televisión que cura Ana Cela prepara una escena de la 'docuserie' producida por Veralia, que suma ya 770 capítulos. / TVE 'Centro Médico' ha abordado en TVE 1.570 casos clínicos reales, entrelazando tramas de ficción con consejos de salud. «También ejercemos la medicina», explica la actriz Ana Cela MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 22 enero 2018, 07:48

Mary Poppins, la niñera más famosa de Walt Disney, cantaba que «con un poco de azúcar esa píldora que os dan pasará mejor». La frase no podría resumir mejor la filosofía de 'Centro Médico', la 'docuserie' de TVE producida por Veralia que cada tarde (de lunes a viernes, a partir de las 18.15 horas) introduce tramas personales entre médicos y pacientes para enganchar a la audiencia mientras recomienda a los espectadores cómo deben actuar si se les duerme el brazo izquierdo (síntoma de un ictus), si notan un bulto en el seno (posible cáncer de mama) o cómo perder peso de forma saludable. Una forma de aprender mientras la ficción entretiene. Esta fórmula ha permitido, por ejemplo, que un niño de 10 años de Mieres salvara la vida a su padre en marzo del año pasado después de que este sufriera un síncope gracias a la maniobra de reanimación que había conocido viendo el programa, o que el Ministerio de Sanidad felicitara a todo su equipo por el tratamiento de un caso de violencia de género.

«Cuando le das la chapa a alguien con conceptos médicos te deja de atender. Sin embargo, si pones eso en un lenguaje cercano dicho por tus actores favoritos te quedas con el mensaje. Esa es la clave. Hay muchos espectadores que nos mandan correos diciendo que gracias a lo que han visto en el programa se han acercado a su centro de salud y han puesto remedio a tiempo a problemas que de otra forma se hubieran agravado», explica a este periódico Paloma Borregón, la coordinadora del equipo de ocho asesores médicos con los que cuenta 'Centro Médico'. Ella es especialista en Dermatología y compagina su labor en la serie con la práctica de la medicina.

Después de más de 770 capítulos, en los que han abordado 1.570 casos clínicos, los guionistas fácilmente podrían aprobar primero de Medicina. Sin embargo, mantienen un contacto constante con los asesores las 24 horas del día. «Todos son casos reales que llevamos a la pantalla. La parte crucial es saber escribir el guion para que el público aprenda. Tenemos un chat que funciona las 24 horas con los guionistas, en el que nos preguntan toda clase de dudas. Parece realmente un chat de médicos. Nosotros recomendamos cómo puede ser el caso para que sea verdad, para que se puedan sacar enseñanzas, consejos, maniobras», añade Borregón.

«En otras series la parte médica es puro atrezo; aquí la clave es enseñar entreteniendo»

Hasta el estreno de 'Centro Médico', en octubre de 2015, los espectadores españoles estaban acostumbrados a ver a doctores como 'House' tratando enfermedades extrañas como el lupus, las relaciones amorosas de 'Hospital Central' o a George Clooney atendiendo a pacientes de forma frenética en 'Urgencias'. No se daban explicaciones, lo importante era el espectáculo televisivo. «En otras series la parte médica es puro atrezo, para aparentar; en nuestra serie, se exponen enfermedades que afectan a una gran parte de la población, los espectadores se sienten identificados con los actores que hacen de pacientes. El punto de partida siempre es un caso real, con continuidad y coherencia durante toda la trama de ficción. Es complicado mantener el rigor, pero se consigue. Muchos guionistas me cuentan que es la serie más difícil en la que han trabajado», confiesa la actriz Ana Cela, que interpreta a la médico Silvia Marco, con la que tiene en común que ambas son licenciadas en Medicina.

- Esta es otra forma de ejercer la medicina.

- Completamente. Estoy haciendo una labor cómo médico desde esta serie. Intento siempre cambiar los términos rimbombantes para que el espectador se quede con los conceptos día tras día, y estoy completamente segura de que calan. La gente nos tiene mucho cariño. El otro día, una enfermera del Hospital Doce de Octubre nos daba las gracias por nuestra labor. Eso es síntoma de que lo hacemos bien, y una motivación.

Todo es tan real que hasta el plató en el que ruedan es un antiguo hospital, la Clínica Nuevo Parque de Madrid, que ahora está viviendo una segunda juventud después de ser cerrada en 2009 por falta de presupuesto. Fuera se pueden observar a figurantes vestidos de celadores y enfermeros fumando en sus ratos libres, por eso en alguna ocasión han tenido que cortar una secuencia porque algún ciudadano despistado se ha colado para pedir que le atiendan. Por cierto, la casualidad ha querido que el lugar de trabajo de Ana Cela sea la misma planta de maternidad en la que nació, en 1983.

Época de gripe

«Nuestro hospital es como cualquier otro real. Tiene muchísimo sentido que estemos en Televisión Española por la labor de servicio público que hacemos, es un privilegio para nosotros como médicos. Es importante que los ciudadanos sepan cuándo deben acudir a su centro de salud y cuándo no, porque ahorra recursos, por ejemplo, en plena época de gripe. Como en la serie vamos por estaciones, ahora estamos con ella. Nuestro mensaje es que los mayores de 75 años y las mujeres embarazadas se deben vacunar, y que solo hay que tratarla con antibióticos si te los receta tu médico. Para nosotros no hay enfermedades, sino pacientes», resume Paloma Borregón, a la que todavía no se le han agotado las ideas.