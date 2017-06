El surrealista momento de Laura Matamoros en 'Supervivientes' Se desmayó y sus compañeros no supieron como atajar la situación DV Viernes, 30 junio 2017, 14:15

La salud en 'Supervivientes' es una cuestión que trae de cabeza a la organización del reality. Son ya varios los concursantes que han precisado de atención médica y una de ellas ha resultado ser la propia Laura Matamoros a la que le picó un mosquito que le dejó el labio inflamado. Quizá fruto de aquello, esta semana la concursane ha acabado fingiendo su desmayo.

Todo ocurrió de hecho de un modo algo cómico. Alejandro se encontró de bruces con Laura Matamoros tumbada en la arena de la playa y éste le preguntó que qué le sucedía sin hacerle excesivo caso. Ella respondió que le había dado una bajada de tensión y el asunto se quedó básicamente ahí pues Alejandro lo más que supo hacer fue irse con sus compañeros a comentar lo sucedido.

Como la escena estaba resultado surrealista, Juan Miguel le añadió algo más. El ex de Karina no pudo contener su nerviosismo al acudir en busca de Laura Matamoros y ver a la concursante de 'Supervivientes' tendida en la arena. Finalmente todo acabó resuelto por Alba Carrillo de un modo quizá exagerado. La modelo optó por echarle encima una manta cuando Laura ya estaba a la sombra y no era lo que realmente necesitaba.