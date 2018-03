Sorpresa en 'Supervivientes 2018': al borde del primer abandono Una de las concursantes ha sufrido la dureza de las primeras horas en Honduras DV Lunes, 19 marzo 2018, 15:59

Melissa, conocida por ser pretendiente en 'Mujeres Hombres y viceversa', aunque quizás la menos famosa de todos los concursantes, ha estado a punto de abandonar el reality.

Los primeros días en la isla han sido muy complicados para Melissa, que debido a un bajón anímico y de confianza ha confesado que no cree que pueda aguantar mucho: «No me sale ni hablar. No soy yo. No sé qué le pasa a mi cabeza, que al llegar aquí, ha hecho como... no sé».

La joven ha destacado que echa de menos a su familia y que no se esperaba que realmente fuera tan duro ya que dice que «no es lo mismo verlo desde fuera, que vivirlo aquí».

A pesar de todo, la concursante ha continuado adelante, eso sí como una de las nominadas, por lo que podría ser la primera expulsada de la edición.