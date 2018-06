Sofía Suescun y Alejandro Albalá se liaron en 'Supervivientes' Un anuncio del debate del reality apunta a que la concursante y su ex novio mantuvieron relaciones sexuales en la playa antes de que él abandonara la isla JOSEBA FIESTRAS Domingo, 3 junio 2018, 11:21

A falta de material (pertenece a otra productora y hay que cebar bien el debate dominguero), hasta una 'promo' vale para fomentar la controversia. 'Sábado Deluxe' apuntó ayer que Sofía Suescun y Alejandro Albalá habrían mantenido relaciones sexuales antes de que el joven abandonara Honduras, tras su fugaz (pero eficaz) paso por el concurso. En el anuncio, el Maestro Joao le cuenta a Logan que sabe algo que está relacionado con la pareja, que él lo vió todo, «y rezaba un Padrenuestro al lado», bromeaba. «No me esperaba yo eso», ironiza Logan en el final del reclamo.

La pieza sirvió para encender la mesa del programa en la que se encontraba el hermano de la aludida, Cristian, que como Santo Tomás, «hasta que no vea las imágenes no me lo creo», sostuvo. De poco le valió la excusa porque Jorge Javier Vázquez le rebatió al instante: «Yo te digo que sí». Es lo que tiene compartir presentador. Si el conductor de 'Supervivientes' te asegura que lo que insinua la publicidad es verdad no hay vuelta de hoja, aunque sea en otro programa.

Cabe recordar que es la segunda vez que Alejandro va a visitar a su ex al Caribe. La primera fue visto y no visto, solo acudía para romper su noviazgo, harto de las supuestas insinuaciones de su chica a Logan. Esta última ya fue más espléndida, puesto que ha pasado una semana en Cayo Paloma entrenándose para la siguiente edición, de la que ya está confirmado que será el primer 'naufrago'. Y claro, entre pelea y pelea, la coraza se rompió y el chaval ya confesó a la ganadora de 'Gran Hermano 16' que su enfado tampoco era tan grande. «Ella sabe que la quiero y no lo puedo negar», desveló ante Joao, que de celestino sabe un rato. Y la díscola joven no dudó en insistirle en que su puerta estaba «más que abierta». «Yo la tengo entreabierta y ya veremos cuando vuelvas a España», dejó caer Albalá, con los ojillos haciéndole chiribitas. Pero parece que no se dilató tanto la apertura de puertas y, antes de despedirse, la pasión rompió las barreras y caldeó en exceso el ambiente.

Como es lógico, todos opinaron en el debate de algo que aún no se ha visto, y la puntilla la dio Romina Malaspina, soltando que lo interesante es saber «si ahora seguirá la historia fuera o no». A partir de ahí, las conjeturas volaron y, como tampoco había mucho más sobre lo que discutir, valoraron sin tapujos las supuestas habilidades lingüisticas del muchacho, a quien su propia novia imputó que lo mejor lo hace con la boca. ¡Y hasta la madre de Sofía, Maite Galdeano, entró por teléfono para opinar del tema! «Mi hija ya me había contado esto y me extrañó. Les dije a ver si entonces no había meneo», comentó jocosa provocando la risa de Jorge Javier que sentenció: «Si es que la penetración está muy sobrevalorada». Tomen nota.