«Me siento orgullosa de Karina» Karina, a la que encarna en la serie la actriz Elena Rivera, en una secuencia de 'Cuéntame', con el personaje de Carlos Alcántara. / TVE El personaje de Elena Rivera ha tomado peso en las tramas de 'Cuéntame'. La serie de TVE despide esta noche su 19ª temporada. «Los guionistas nos siguen sorprendiendo» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 22 marzo 2018, 07:11

En las listas que enumeran a las actrices de moda es raro no encontrarse con el nombre de Elena Rivera (Zaragoza, 1992). La joven intérprete destacó el año pasado por sus intervenciones en 'Servir y proteger' y 'El Ministerio del Tiempo', donde dio vida a la reina Margarita de Austria. Además tiene pendiente de estreno 'La verdad' en Telecinco, su primer papel protagonista. Pero, antes de eso, esta noche (a partir de las 22.30 horas) despedirá la 19ª temporada de 'Cuéntame cómo pasó' (TVE), en la que ha crecido desde que tenía once años con el personaje de Karina. «Yo me creía supermayor en ese momento».

- ¡Cómo ha cambiado Karina!

- A Karina le han llegado muchos cambios, es la primera vez que convive junto a Carlos y Alicia y deben ir superando los obstáculos propios de la vida adulta: no llegar a fin de mes, sacar adelante a la niña... Tienen que crecer y madurar juntos.

- Los mismos obstáculos que atravesaron Antonio y Merche...

- Sí, es un poco eso. Este año hemos tenido mucha trama y se puede reflejar esos comienzos que tuvieron los Alcántara, buscando muchos trabajos distintos y haciendo encaje de bolillos.

- ¿Los guionistas les siguen sorprendiendo?

- Totalmente, Karina ha tenido una trama bastante importante este año. Empieza a trabajar y le ocurren cosas que le dan la vuelta al personaje, y también a mí. Me sorprendió mucho y me costó trabajarlo, eh. Es un lujo que después de tantos años los guionistas sigan creando tramas para que las interpretemos como si fuera el primer día de rodaje.

- Cuando mira atrás, ¿cómo se ve en su debut en la serie?

- Siento una felicidad enorme, me crea mucha ternura verme tan pequeñita, ni me reconozco. Yo me creía supermayor en ese momento ¡y solo tenía once años! Ver todo lo que ha evolucionado me gusta mucho. Karina es una mujer que, con todo lo que ha ocurrido, siempre ha sabido salir adelante. Me siento muy orgullosa de ella.

- Ana Duato dice que Mercedes está construida por todas las mujeres a las que admira.

- Yo intento preguntarle a mi madre, que tenía mi edad en 1987. Le pregunto cómo se sacaba entonces a una familia adelante. También pregunto mucho a mi abuela.

Momento «muy dulce»

- En muchas listas aparece como una de las actrices de moda...

- Siempre intento tener los pies en el suelo porque en esta profesión un día estás arriba y al siguiente te caes. Pero soy consciente de que estoy en un momento muy dulce, hasta tuve la oportunidad de estar en dos capítulos de 'El Ministerio del Tiempo', serie de la que era fan, donde interpreté a la reina Margarita, y me lo pasé fenomenal.

«Intento tener los pies en el suelo; en esta profesión un día estás arriba y al siguiente te caes»

- En 'La Verdad' (Telecinco) encaró su primer papel protagonista.

- Al principio sentía mucha responsabilidad, sobre todo en el primer capítulo. Pero el reto era buenísimo y cogí las riendas, me vengo arriba cuando las cosas son difíciles. Con este personaje de Paula, una chica que está algo loca, descubrí lugares que no sabía que existían en mí, ciertas expresiones, ciertas miradas... He ido cogiendo cosas de series y documentales que me recomendaban, como 'Las niñas de hojalata'.

- Y sigue estudiando Magisterio.

- Estoy terminando alguna asignatura suelta que me queda de tercero. Con los rodajes lo he tenido que dejar un poco de lado, pero no me estorba y nunca se sabe.