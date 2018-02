Todas las series originales de Netflix, de mejor a peor Mindhunter, Black Mirror y Stranger Things. / NETFLIX Busca tu serie favorita y encuentra una nueva a la que engancharte A. G. D. Sábado, 10 febrero 2018, 16:18

Netflix se ha convertido en los últimos años en un imprescindible de muchas televisiones. En España, desde donde opera desde octubre de 2015, ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de ver la televisión. Uno de los pilares de la compañía estadounidense es la producción propia, y en esa categoría han conseguido que títulos como 'House of cards', 'Stranger Things' o 'Narcos' resuenen con fuerza en la cultura popular.

Al final, con centenares de producciones originales y coproducciones (a las que hay que sumar todo el catálogo de producción ajena), uno puede terminar perdiéndose en qué ver. Aquí una clasificación de todas las series originales de Netflix (hasta ahora), ordenadas de mejor a peor según los usuarios de la red social española FilmAffinity.

1

Black Mirror (2011-¿¿??, 4 temporadas, pendiente de renovación): 8,3

En 2011, la cadena Channel 4 estrenó una serie antológica sobre humanos, el futuro y la tecnología de tres capítulos. Lo que estaba llamado a ser otro producto gourmet británico se convirtió, con el tiempo, en un fenómeno munidal del que se quiso hacer cargo Netflix. En estas dos temporadas, Black Mirror se ha hecho grande, ha experimentado y hasta ha predicho algunas tendencias que ahora se hacen realidad.

2

House of Cards (2013-2018, 5 temporadas y una última en producción): 8,1

Este drama político que disecciona la política estadounidense es en realidad una adaptación de una serie británica de los 90. Fue la primera producción de Netflix y siempre ha gozado del calor de la crítica y del público, aunque esta temporada final que se está produciendo se ha visto envuelta por las acusaciones de abusos sexuales a Kevin Spacey, protagonista de la historia.

3

Narcos (2015-¿¿??, 3 temporadas y una cuarta en producción): 8,0

La historia de Pablo Escobar dio mucho que hablar. Una producción estadounidense situada y rodada en Colombia con un protagonista brasileño. Lo que parecía una combinación difícil acabo siendo una mezcla perfecta y realmente adictiva. La tercera temporada dejó de lado la historia de Escobar y se abrió a otras historias del narcotráfico en Latinoamérica.

4

Stranger Things (2016-¿¿??, 2 temporadas y una tercera en producción): 8,0 y 7,6 (las temporadas tienen fichas separadas)

Stranger Things tiene la capacidad de reunir en el mismo sillón a varias generaciones para verla. La millenial está descubriendo las historias que marcaron la infancia de los niños y niñas de los 80. ¿Su secreto? El punto exacto de nostalgia, buenos efectos especiales y mucha mucha emoción.

5

Mindhunter (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 7,8

Uno de los directores más venerados del cine estadounidense, David Fincher, se unió a este proyecto de Netflix que cuenta los primeros pasos del FBI en el diagnósitco de mentes psicópatas a finales de los 70. La serie consiguió trasladar la estética cinematográfico a la pequeña pantalla mantiendo los ritmos de una serie de televisión.

6. BoJack Horseman (2014-¿¿??, 4 temporadas y renovada para una más): 7,8

7. The Crown (2016-¿¿??, 2 temporadas y renovada para dos más): 7,7

8. Godless (2017, miniserie): 7,7

9. Dark (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 7,6

10. Arrested Development II (2013-¿¿??, 1 temporada y una más en producción): 7,6

11. Daredevil (2015-¿¿??, 2 temporadas y renovada para una más): 7,5

12. The Killing (2011-2014, 4 temporadas): 7,5

13. Master of None (2015-¿¿??, 2 temporadas y renovada para una más): 7,4

14. The Punisher (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 7,4

15. The End of the F***ing World (2017-¿¿??, 1 temporada, pendiente de renovación): 7,4

16. Orange is the new black (2013-¿¿??, 5 temporadas y renovada para dos más): 7,3

17. The Get Down (2016-2017, 11 capítulos en dos partes): 7,3

18. Sense8 (2015-2017, 2 temporadas y un episodio final en producción): 7,2

19. DEVILMAN crybaby (2018-¿¿??, 1 temporada, pendiente de renovación): 7,2

20. Altered Carbon (2018-¿¿??, 1 temporada, recién estrenada): 7,1

21. Ozark (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 7,1

22. Por trece razones (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 7,1

23. Big Mouth (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 7,1

24. Suburra (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 7,1

25. Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas (2016-2017, 2 temporadas): 7,1

26. The Last Kingdom (2015-2017, 2 temporadas): 7,1

27. Bloodline (2015-2017, 3 temporadas): 7,0

28. Jessica Jones (2015-¿¿??, 1 temporada y otra a punto de estrenarse): 7,0

29. Las 4 estaciones de las chicas Gilmore (2016, miniserie): 7,0

30. Damnation (2017, 1 temporada): 7,0

31. Love (2016-2018, 2 temporadas y una tercera final que se estrena en marzo): 6,9

32. GLOW (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,8

33. Atypical (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,8

34. American Vandal (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,8

35. Nola Darling (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,8

36. F Is for Family (2015-¿¿??, 2 temporadas y renovada para una más): 6,8

37. Alias Grace (2017, miniserie): 6,8

38. Marco Polo (2014-2015, 2 temporadas): 6,7

39. Lilyhammer (2011-2014, 3 temporadas): 6,7

40. El Chapo (2017-¿¿??, 2 temporadas, pendiente de renovación): 6,7

41. Lovesick (2014-¿¿??, 4 temporadas, pendiente de renovación): 6,7

42. Lemony Snicket: Una serie de catastróficas desdichas (2017-¿¿??, 1 temporada y una segunda a punto de estrenarse): 6,6

43. W/Bob & David (2015, 1 temporada): 6,6

44. Queridos blancos (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,6

45. 3% (2016-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,6

46. The OA (2016-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,5

47. Grace & Frankie (2015-¿¿??, 4 temporadas, pendiente de renovación): 6,5

48. Castelvania (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,5

49. Club de cuervos (2015-¿¿??, 3 temporadas, pendiente de renovación): 6,5

50. Unbreakable Kimmy Schmidt (2015-¿¿??, 3 temporada y renovada para una más): 6,4

51. Atelier (2015, 1 temporada): 6,4

52. The Defenders (2017, 1 temporada): 6,3

53. One Day at a Time (2016-¿¿??, 2 temporadas y renovada para una más): 6,3

54. Luke Cage (2016-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 6,2

55. Easy (2016-¿¿??, 2 temporadas, pendiente de renovación): 6,2

56. Viajeros (2016-¿¿??, 2 temporadas, pendiente de renovación): 6,2

57. Wet Hot American Summer: First Day of Camp (2015, miniserie): 6,1

58. Lady Dynamite (2016-2017, 2 temporadas): 6,0

59. Crazyhead (2016, 1 temporada): 6,0

60. Glitch (2015-¿¿??, 2 temporadas, pendiente de renovación): 6,0

61. Santa Clarita Diet (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 5,8

62. Good Morning Call (2016-¿¿??, 2 temporadas, pendiente de renovación): 5,8

63. Paranoia (2016, 1 temporada): 5,8

64. Hemlock Grove (2013-2015, 3 temporadas): 5,6

65. Marseille (2016-¿¿??, 1 temporada y otra a punto de estrenarse): 5,6

66. Las chicas del cable (2017-¿¿??, 2 temporadas y renovada para una más): 5,6

67. Girlboss (2017, 1 temporada): 5,5

68. Gypsy (2017, 1 temporada): 5,5

69. The Ranch (2016-¿¿??, 4 temporadas, renovada para una más): 5,5

70. Wet Hot American Summer: 10 años después (2017, miniserie): 5,5

71. Ingobernable (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 5,5

72. Frontera (2016-¿¿??, 2 temporadas y renovada para una más): 5,5

73. Iron Fist (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 5,4

74. Flaked (2016-¿¿??, 2 temporadas, pendiente de renovación): 5,4

75. The Characters (2016, 1 temporada): 5,3

76. Neo Yokio (2017-¿¿??, 1 temporada, pendiente de renovación): 5,3

77. Degrassi Next Class (2017-¿¿??, 4 temporadas y renovada para dos más): 5,3

78. Amigos de la universidad (2017-¿¿??, 1 temporada y renovada para una más): 5,2

79. Descolocados (2017-¿¿??, 1 temporada, pendiente de renovación): 4,9

80. Madres forzosas (2016-¿¿??, 3 temporadas y renovada para una más): 4,8

81. Estocolmo (2016, 1 temporada): 4,8

82. Haters Back Off (2016-2017, 2 temporadas): 4,7

83. Between (2015-2016, 2 temporadas): 4,4