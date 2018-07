«En las series nadie tiene hemorroides o el colesterol alto» El científico J. M. Mulet. / ALBERTO FERRERAS Cree que a Sheldon Cooper se le debe que la ciencia haya entrado en muchas casas. Le hubiera gustado hacer un cameo como cadáver de 'CSI'. Se le atragantaron los niños bien de 'Gossip Girl' MIKEL LABASTIDA Domingo, 8 julio 2018, 09:46

Es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular. Como divulgador científico, ha publicado los libros 'Comer sin miedo', 'Medicina sin engaños', 'La ciencia en la sombra' y 'Transgénicos sin miedo', entre otros. Se somete a este interrogatorio para descubrir cuáles son sus filias y fobias seriéfilas.

- Se le acusa de serieadicto. ¿Se declara culpable o inocente?

- Culpable, muy culpable.

«Los que mejor comen son los protagonistas de 'Suits', que siempre preparan ensaladas»

- Ya que sabe tanto de alimentación, recomiéndeme una dieta sana seriéfila para el verano, que siente bien al estómago.

- 'The Leftovers', porque tiene el punto surrealista de 'Perdidos', pero con un guion coherente lleno de giros bien llevados. 'House', porque es una gran serie policiaca camuflada en una serie de médicos. Y 'Feud', porque es imprescindible para los que amamos el cine clásico.

- ¿Y algún título poco digestivo, que se le atragantase?

- 'Gossip Girl'. Mi hija la vio dos veces y no soporto a tanto niño bien jugando a ser malo. 'Suits' también acabó por cargarme...

- ¿Qué personaje de serie se alimenta mejor?

- Diría que los de 'Suits'. Si te fijas, siempre que aparecen cocinando suele haber ensaladas. En cambio, los de 'Big Bang Theory', comida prefabricada, y siempre están bebiendo alcohol... Un ejemplo fatal.

- Hablando de alimentarse, ¿cuál fue su último atracón seriéfilo?

- 'Peaky Blinders', me lo pasé muy bien. La verdad es que no me animaba a ponerla, pero me enganché. Ahora estoy con 'Killing Eve'.

- Viajemos a su infancia. ¿Qué serie le marcó de niño?

- 'V'. Cuando la tele tenía dos canales y el color era reciente, ver a Diana comiéndose ratas y la escena del parto de gemelas y que el segundo sale lagarto me dejó en 'shock'. Eso y ver a Freddy Krueger/Robert Englund haciendo de majo y simpático.

- ¿Con qué dibujo animado se siente identificado?

- Con Willy Phogg, porque siempre estoy de acá para allá.

- Si pudiese pactar hacer un cameo, ¿en qué producción sería?

- En 'CSI' de cadáver, es un clásico. O en 'The Leftovers', de desaparecido, que saliera una foto o un muñeco.

- ¿De qué médico se fiaría más, de Emilio Aragón en 'Médico de familia' o del doctor House?

- Prefiero a los médicos reales. Con Emilio Aragón hablaríamos de sus líos amorosos, y House acertaría después de probar veinte terapias agresivas y dejarte hecho polvo.

- ¿Qué le deben los científicos a Sheldon Cooper?

- Que la ciencia entre en muchas casas.

- Dígame alguna cosa que pasa en las series y luego en la vida real no sucede.

- ¿Que los buenos ganan? ¿Que nadie tiene problemas para llegar a fin de mes, aprobar una oposición, hemorroides o el colesterol alto? Quieras que no, la tele sigue siendo ese mundo ideal en el que nos gustaría vivir.

Algo que asuste

- ¿Qué serie le parece un experimento fallido?

- 'Millenium'. ¿Te acuerdas de ella?

- No.

- Pues por eso. Trató de aprovecharse del éxito de 'Expediente X'; tenía tramas presuntamente complejas y acaban resolviéndolas en cinco minutos de forma que te daba vergüenza ajena. Por no hablar de 'Shark', que venía a ser un 'House' de abogados con James Woods. Solo soporté un episodio.

- ¿Qué serie le regalaría a nuestro nuevo ministro de Ciencia, Pedro Duque?

- 'Breaking Bad', 'House', 'Dexter'... Alguna que tenga un protagonista que dé miedo. Para que asuste a los otros ministros cuando digan que hay que recortar en ciencia.

- Por cierto, ¿a qué político de serie votaría usted?

- Bufff, a ninguno. Me cuesta votar a los de verdad, como para calentarme la cabeza con los de mentira.

- ¿Cómo sobreviviría en 'Juego de Tronos'?

- No lo haría. De hecho, la serie no la he visto. No me atrae la espada y la brujería, los dragones y similares. Me dormí en 'El Señor de los anillos'.

- ¿Con qué personaje de Los Simpson se iría de viaje?

- Con Stephen Jay Gould, que hizo un cameo, y me lo pasaría bomba hablando de ciencia. Lástima que en la vida real ya haya fallecido.

- ¿Cuál ha sido el mayor Expediente X de su vida?

- Acabar convertido en divulgador científico a raíz de escribir un pequeño libro de poco más de cien páginas y abrir un blog en el que hablaba de transgénicos.

- ¿Qué malo de todos los tiempos le atrae más?

- Diana de 'V'. Y los que querían desalojar a Chanquete de su barco. Son tan reales... Solo que, en la realidad, a estas horas ya tendríamos unos adosados y el barco de Chanquete en el desguace.

- ¿Qué final le decepcionó más?

- Esta es fácil: 'Perdidos'. Viene a ser como un corte de mangas a la audiencia. 'El Mentalista' no le va a la zaga, por tratar de alargar una serie que podía haber concluido tras la tercera temporada.