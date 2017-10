Una serie de la 'era YouTube' María de Nati y el resto del equipo de 'C.R.A.K.S.', la serie que es una de las apuestas de Disney XD para esta temporada. / R. C. Disney estrena mañana 'C.R.A.K.S.', una ficción transmedia sobre un grupo de jóvenes amantes del fútbol y los videojuegos que tendrá su propia aplicación para móviles MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 11 octubre 2017, 07:51

Para llegar al corazón de los niños de entre 7 y 16 años ya no solo basta con los dibujos animados de toda la vida. Los tiempos cambian y esta nueva generación de chavales disfruta viendo vídeos en YouTube, jugando a videojuegos y pasando el rato en las redes sociales. Ahora Disney busca llegar a ese público con la serie 'C.R.A.K.S', un proyecto transmedia que, además de su emisión en televisión (se estrena mañana, a partir de las 9.00 horas, en el canal de pago Disney XD, aunque su emisión pasará a los sábados en la misma franja), llega con una aplicación propia para móviles y una serie de vídeos de apoyo que se emitirán en distintas plataformas de internet y en Movistar.

Precisamente la misma aplicación que su protagonista, Carlos, crea en la serie: el videojuego C.R.A.K.S. (Carlos Ruiz Amazing Kicks Shooter), listo para su descarga desde ayer para los teléfonos móviles de Android e iOS. Este adolescente, interpretado por Óscar Ortuño ('Amar es para siempre'), pretende capturar las habilidades de su avatar virtual, bautizado como Carlinhos, con el romántico objetivo de conquistar a Daniela, el nuevo fichaje del equipo de fútbol de su colegio. Pero en mitad del experimento se produce un accidente y su personaje en el juego salta al mundo real. Este doble es un genio del deporte y será el responsable de numerosas situaciones cómicas.

«Para mí fue una locura que Disney me llamara, todos nosotros hemos crecido con sus películas y con el canal desde pequeños. Lo principal de esta serie es que la gente que la vea se va a morir de risa, es absolutamente disparatada. Está muy bien mezclado ese humor con el fútbol y los videojuegos. Además la serie se ha adaptado muy bien a esta era de YouTube», explica Ortuño a este periódico.

Su compañero inseparable será Jorge Olmeda, el actor que interpreta a Martín. Ambos, que tienen 17 años, pasaron todos los 'castings' de la serie juntos y ahora sueñan con iniciar una exitosa carrera en la interpretación y ser la futura pareja cómica del cine español. «Parece que estábamos predestinados desde el primer día, cuando nos conocimos en las pruebas. Lo gracioso es que fue casual», revela Martín.

«Buena moraleja»

El contrapunto femenino lo pondrá María de Nati, en el papel de Daniela, una chica que le da muy bien al fútbol y que compite en un equipo de chicos. «Yo de pequeñita jugaba al fútbol porque mi padre estaba en la cantera del Real Madrid, aunque se lesionó y se retiró. Ahora he vuelto a jugar en la serie, con diez pedazo de tíos, y tenía que regatearles (risas). Pensar que las chicas se van a identificar conmigo, porque no se les subestime por ser mujer, me resulta raro, pero me gusta representar este personaje. Es una buena moraleja», comenta De Nati.

Además de cumplir con la función social de las cadenas infantiles de recomendar disfrutar de los videojuegos de forma responsable y de practicar deporte, Disney ha querido ir más allá con este proyecto. «Con C.R.A.K.S. hemos querido dar una vuelta de tuerca. Hemos desarrollado una App que se crea en la serie y se puede descargar en la vida real. Además todas las acciones de la serie, como encuentros o vídeos, tienen la pretensión de generar comunidad«, afirmó ayer Nuria Jiménez-Salazar, directora de Marketing de los canales Disney, durante la presentación.