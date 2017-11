«Si la serie acaba aquí, yo encantado» Rodaje de una de las escenas de 'El Ministerio...', que en sus tres años de andadura ha cosechado dos premios Ondas y seis IRIS. / TVE TVE emite esta noche el último capítulo de la tercera temporada de 'El Ministerio del Tiempo'. Un adiós que podría ser definitivo según Javier Olivares, uno de sus creadores MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 1 noviembre 2017, 08:58

La voz de Javier Olivares, cuando se le llama para preguntar por 'El Ministerio del Tiempo', la serie de TVE que creó junto a su fallecido hermano Pablo, suena al otro lado del teléfono a cansancio y a despedida. Pero también a satisfacción por el trabajo bien hecho y a orgullo por todos los premios que ha cosechado su equipo (entre ellos, dos Ondas y seis IRIS). Hoy, a partir de las 22.30 horas, se emite el último capítulo de la tercera temporada. «Estará lleno de despedidas y de homenajes. Homenaje a los fans de la serie, los 'ministéricos', a Chicho Ibáñez Serrador y también a Televisión Española», explica. Una muestra de cariño que no termina de verse recompensada por la cadena pública, que cambió la ficción de los lunes a los miércoles para encajar 'Operación Triunfo' cuando solo le restaban dos episodios y aún no ha confirmado si el de hoy será un adiós definitivo o un 'hasta luego'.

Irónicamente, el último cometido de la patrulla formada por Alonso de Entrerríos (Nacho Fresneda), la joven Lola Mendieta (Macarena García) y Pacino (Hugo Silva) será boicotear su propia serie. En 1966, se está produciendo una ficción llamada 'El Ministerio del Tiempo'. En ella, capítulo a capítulo, se cuenta cómo se salvó al Empecinado, a Lope de Vega... Misiones reales llevadas a cabo por ellos mismos y que, de emitirse, podrían poner en riesgo el secreto de la institución. Una idea que Javier Olivares ya tenía en mente desde hace tiempo.

«Viendo todas la circunstancias, me tomé la tercera temporada de la serie como un fin de ciclo. Es muy bonito que ya haya espectadores pidiendo la cuarta. Pero hay un límite físico para trabajar bajo estas circunstancias, sobre todo estando expuestos a tanto cambio de fecha, a tantos detalles que hacen que nuestra serie apenas pueda competir en las audiencias tradicionales», confiesa Olivares. La semana pasada, 'El Ministerio del Tiempo' marcó su mínimo histórico de audiencias, con el 5,6% de 'share' y 983.000 espectadores. Un dato que no da muchas esperanzas de que TVE apueste por su renovación.

«Que decida TVE»

Si una hipotética futura patrulla de 'El Ministerio del Tiempo', pongamos del año 2050, quisiera salvar la permanencia de la serie en la cadena pública, a día de hoy, haría falta que muchas cosas cambiaran. «La motivación para continuar la serie sería tener tiempo para pensar, para no estar pagando platós vacíos; en definitiva, una planificación. Esta serie es muy compleja de producir, pero hemos dado el máximo. Hemos decidido tomar un camino arriesgado y no nos tiene que extrañar que nos pasen estas cosas. El riesgo implica esto», responde el creador.

- ¿El futuro podría estar en Netflix?

- En anteriores temporadas ha habido ofertas, pero no creo que ahora sean las mismas. Si la serie acaba aquí, yo encantado. Y si continúa porque tiene mejores condiciones, también. Pero no me lo planteo, los derechos los tiene TVE y es la que tiene que decidir.

- ¿Qué le gustaría contarle a su hermano Pablo?

- Que tuvo una idea maravillosa, que ha sido recibida por el público y la crítica de una manera que jamás habríamos soñado ni él ni yo.

- Y ahora, ¿qué le apetece hacer?

- Ahora me planteo un tiempo de descanso, de 'stand by', y de mirar ofertas que vienen de fuera de España.