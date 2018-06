«La sequía volverá a España» Jacob Petrus, al frente de 'Aquí la Tierra', ha enganchado a una media de 1,5 millones de espectadores diarios. / TVE 'Aquí la Tierra' cumple hoy mil programas en la parrilla de TVE. «El primer día estaba muy nervioso, lo pasé mal», recuerda Jacob Petrus, su presentador y director MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 1 junio 2018, 08:28

Jacob Petrus (Manresa, Barcelona, 1976) ha conseguido convertir conceptos ásperos de la geografía como las isobaras o la trashumancia en algo entretenido en televisión. Esta tarde (a partir de las 20.00 horas), 'Aquí la Tierra' cumple 1.000 programas en la parrilla de TVE, en la que han enganchado a una media de 1,5 millones de espectadores diarios.

- ¿Cómo lo van a celebrar?

- Vamos a tener un recordatorio de estos cuatro años a través de los mejores momentos de nuestros reporteros y colaboradores. También recordaremos momentos tristes como la pérdida de dos de ellos, José María Íñigo y Chano, nuestro pescador, que falleció de forma trágica en octubre. Tendremos a Luz Casal como madrina y presentaremos el fichaje de Juanma Iturriaga.

- ¿Recuerda el primer programa?

- Me acuerdo que nos costó que entraran los grafismos y que teníamos como invitado a Imanol Arias. Yo estaba muy nervioso porque he sido seguidor de 'Cuéntame...' desde el primer día. Lo pasé mal en ese aspecto porque no controlábamos los tiempos aún.

- Aquel día hicieron un 5,8% de 'share', ahora hacen un 13%.

- Ninguno de los que formamos parte del equipo pensábamos que pudiésemos llegar a estos niveles de audiencia. Y constante, porque nuestros mejores datos siempre los hacemos en los meses de invierno. Además peleándonos con dos programas maravillosos como 'Boom!' (Antena 3) y 'Pasapalabra' (Telecinco).

- A los programas del tiempo se les acusa de 'madricentrismo'.

- Para nosotros es absolutamente fundamental centrarnos en lo rural, le damos más importancia al pueblo que a la ciudad. Lamentablemente es difícil encontrar productos de temporada y naturaleza en las urbes. La virtud que tiene la información meteorológica es que da opción a que muchos pueblos aparezcan en la tele.

- La pregunta del millón, ¿dónde está la primavera?

- Hacía muchos años que no teníamos una primavera de verdad como esta. En los últimos años hemos pasado del invierno al verano sin una transición pausada, como ahora. Por eso la sensación que tenemos este año es tan distinta.

- La última vez que hablamos, nos preocupaba la sequía.

- Y ahora hemos pasado de una sequía histórica a tener los embalses al 80%. Ha sido un cambio brutal. Pero no olvidemos que la sequía forma parte de España y volverá.

- ¿Pecamos de poca memoria meteorológica?

- Tenemos una memoria meteorológica malísima, incluso los que nos dedicamos a esta profesión. Nuestro cerebro no está preparado para almacenar información meteorológica, sino sensaciones. Eso está condicionado por cuántas horas pasas en la calle, qué ropa usas o si tienes aire acondicionado.

- La UE va a prohibir las bolsas de plástico. ¿Qué le parece?

- Es una buenísima noticia, una de las medidas más beneficiosas que se ha tomado a favor del medio ambiente en los últimos años. La lucha contra los plásticos conlleva un beneficio que vamos a notar de forma inmediata. La naturaleza es una cosa que emociona de verdad, no tanta bandera lanzada al aire ni sentimiento patriótico. De nuestro país hay que defender la cultura de naturaleza, nuestros productos, todo lo que tenemos.