Mañero: «Somos una referencia de lo que ocurre aquí»
Juan Mari Mañero presenta de lunes a viernes (a las 14.00 y 20.30 horas) 'Gipuzkoa a diario' en Teledonosti. «Se trata de un programa pegado a la actualidad, una especie de 'agenda de Gipuzkoa'»
I. ALTUNA Viernes, 5 enero 2018, 08:03

Lleva cinco años al frente del programa 'Gipuzkoa a diario' de Teledonosti. De lunes a viernes a las 14.00 horas, Juan Mari Mañero se sienta en el plató al que se asoman los protagonistas de la actualidad del territorio. Una de las características del espacio es su cercanía a lo que ocurre en nuestro entorno, «algo que nos distingue de las televisiones generalistas», señala el presentador. Hoy ofrecerán una amplia cobertura de la llegada de los Reyes Magos a San Sebastián.

- Sus Majestades los Reyes Magos llegan hoy al mediodía a la ciudad. ¿todo preparado?

- Sí. Es una de las citas destacadas del año. Nuestros espectadores podrán ver la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al mercado navideño del Paseo de Francia y su paseo por alguno de los barrios de la ciudad.

- ¿Qué contenidos tienen cabida en 'Gipuzkoa a diario'?

- El programa va pegado a la actualidad. Se podría decir que es una especie de 'agenda de Gipuzkoa', es decir, lo que ocurre en el día tiene reflejo en el programa. Todos los días nos enfrentamos a un folio en blanco, sobre el que vamos escribiendo el guión del día. En realidad, es un híbrido entre un magazine y un informativo, por lo que hay días en que las noticias tienen más peso, y otros en que la parte del entretenimiento tiene mayor cabida, con tertulias, entrevistas 'tranquilas' o incluso con actuaciones en directo.

- Y tienen secciones fijas en las que la participación del espectador es fundamental...

- Sí. Mantenemos y guardamos como un tesoro la sección de 'A quien corresponda', en el que los espectadores nos mandan sus quejas y sugerencias, es una especie de 'cajón desastre' donde todo tiene cabida. Y llevamos también años eligiendo nuestra 'mascota de la semana', con las fotos que nos envían sus dueños. Esta temporada además, hemos ampliado el concurso a todo tipo de animales, porque somos conscientes de que a todo el mundo le gusta mostrar la mascota que tiene en casa.

- El programa también cuenta con una serie de colaboradores que van rotando.

- Sí, me gusta decir que contamos con una pequeña plantilla de colaboradores que vienen de diferentes ámbitos. No tienen un día designado, pero suelen acudir con asiduidad. Es el caso del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que hoy hablará sobre la tradición de los Reyes Magos. El cocinero José Juan Castillo nos suele recomendar recetas. También contamos con la colaboración del administrador de fincas Jon Etxaniz, o el abogado de la Unión de Consumidores de Gipuzkoa José Manuel Urkiri, que responden a todas aquellas dudas que les puedan surgir a los telespectadores. El que fuera jefe del servicio de Neurología del Hospital Donostia, el catedrático José Félix Martí Massó suele hablar sobre temas relacionados con la salud, y Mikel Gurpegui trae a la tele la sección de 'La calle de la memoria' que se publica en El Diario Vasco. Sin olvidarnos de Joti Díaz, que todos los jueves nos acerca su particular visión de la ciudad.

- En septiembre se inauguraron las nuevas instalaciones de Teledonosti. ¿Qué ha aportado el nuevo plató al programa?

- Al ser más amplio, podemos reunir a más invitados y organizar tertulias. Pero sobre todo, nos permite dar más relevancia a las imágenes que nos envían los telespectadores, gracias al 'vídeo wall' las fotografías que recibimos tienen mayor presencia y protagonismo.

- ¿Les cuesta cerrar el guión, o el territorio ofrece suficientes temas sobre los que informar?

- Gipuzkoa es un territorio vivo, con una gran actividad cultural, social y deportiva, e intentamos cubrir los principales acontecimientos que se suceden, desde la feria de Santo Tomás, hasta los preparativos para el día de San Sebastián o los distintos concursos gastronómicos que se celebran. Hay mucho de lo que informar.

- ¿Tiene algún invitado del que guarda un especial recuerdo?

- Me sorprendió gratamente el exministro José Manuel García Margallo. Y qué decir de Martín Berasategi, que el miércoles estuvo explicando la receta para hacer unas croquetas de jamón.

- ¿Qué les ha pedido Juan Mari Mañero a los Reyes Magos?

- Que el programa siga siendo referencia indiscutible de lo que ocurre aquí. Teledonosti se ha convertido en un canal temático sobre lo local y espero que lo siga siendo durante muchos años más.