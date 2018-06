Ramon Campos: «Ficharía a House para trabajar en las galerías de 'Velvet'» El productor Ramón Campos. / CHESCO LÓPEZ Productor y guionista Campos llamaría a Olivia Pope para apagar fuegos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Se le atragantaron 'The Wire' y 'Juego de Tronos'. Recuerda la atracción y el miedo que le producía 'V' de pequeño MIKEL LABASTIDA Domingo, 17 junio 2018, 10:55

Cofundador de Bambú Producciones, de su mente han salido historias de éxito como las de 'Fariña', 'Velvet', 'Las chicas del cable' o 'Gran Reserva'. Para saber qué series le han marcado en su vida y su carrera y cuáles son sus preferidas lo citamos para someterle al interrogatorio seriéfilo.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable, pero al final veo menos de lo que me gustaría. Lo que sí intento es ver al menos el piloto de todas las series por motivos profesionales.

- ¿Qué serie tuvo la culpa de que quisiera escribir series?

- Las que se emitían por la mañana durante mi infancia: 'Dinastía', 'Dallas', 'Falcon Crest', 'Los Colby'... Me encantaban las grandes sagas familiares. Más adelante recuerdo el impacto que causó en mí 'Expediente X' en el año 94 cuando se estrenó en Telecinco.

- ¿Y qué personaje le hubiese gustado crear?

- Muchos, pero entre todos Dexter y Walter White por sus contradicciones morales.

- ¿Y se siente identificado con alguno en especial?

- Con Scully. Soy un incrédulo al que le encantaría poder creer.

- Ya que estamos de estreno, regálele una serie al nuevo presidente de España, ¿cuál sería?

- Cualquiera española, para que vea la calidad de series que se hacen en nuestro país. Es algo que debería valorarse desde las instituciones. La ficción española llega al público mayoritario y cada vez somos una industria más potente a nivel internacional.

«Lloré al comunicar al equipo que terminaba 'Gran Hotel'»

- ¿A qué personaje enviaría como ministro al nuevo Ejecutivo de Sánchez?

- A Olivia Pope, de 'Scandal'. Podría ir moviéndola de ministerio en ministerio para apagar los fuegos que le fuesen surgiendo, aunque debería tener cuidado si se queda a solas con ella.

- ¿Qué tienen 'Narcos' o 'Los Soprano' que envidiar de 'Fariña'?

- No creo que tengan nada que envidiar. Cada una de ellas intenta retratar un mundo muy concreto cercano a los personajes. Eso es lo que intentamos conseguir con 'Fariña'. Creo que lo hemos conseguido y por eso la gente se ha sorprendido. No es demasiado habitual en nuestro país.

- ¿Qué título 'imprescindible' se le atragantó?

- Se me atragantó 'The Wire' porque no era capaz de diferenciar a algunos de los personajes y 'Juego de Tronos' porque no conseguí aceptar el pacto de lectura que me planteaban.

- ¿Y cuál marcó su infancia?

- 'V'. Recuerdo el miedo que me daba y al mismo tiempo la atracción que sentía por ella. Después de que 'ET' me hiciese creer que los extraterrestres eran buenos llegaron ellos y todo cambió.

- Reivindique una serie infravalorada.

- Creo que 'The Fall' no ha sido valorada como debería. La forma de plantear el juego del ratón y el gato fue ejemplar.

- ¿A qué personaje 'ficharía' para un cameo en 'Velvet'?

- A House, para trabajar mano a mano con Pedro en las galerías.

- ¿Cuál ha sido su último atracón seriéfilo?

-Los últimos atracones han sido de series documentales. 'Wild Wild Country' me fascinó por la historia que narra y el personaje de Sheela. '13 de noviembre, atentados de París' porque aquel día coincidió que yo estaba precisamente en París y lo viví cerca.

- ¿Qué giro de guion no entendió y le enfadó?

- El accidente de avión en la segunda temporada de 'Breaking Bad'. Estuve a punto de abandonarla. Afortunadamente conseguí superarlo y disfrutar de una de las mejores series de la historia.

- ¿Y qué giro le tocó escribir aunque no quería?

- La marcha de Juan Luis Galiardo de 'Gran Hotel' porque fue un giro que tuvimos que escribir por su fallecimiento. Fue una de las partes de 'Gran Hotel' más emocionantes porque la carta de despedida a doña Ángela era una carta de despedida final.

- ¿Qué serie compraría para hacer un 'remake' patrio?

- 'Black Mirror'. Es la única que me ha hecho replantearme la forma de hacer series. La libertad con la que Brooker crea sus tramas no la había visto en la vida.

- ¿Sufre cuando se enfrentan en distintas cadenas dos 'hijas'?

- No demasiado. Siempre digo a mi equipo que nuestro trabajo es producir, las cadenas son las que programan. Aun así, la serie que más pena me dio terminar fue 'Gran Hotel'. Lloré mientras se lo comuniqué al equipo.

- ¿Alguna otra espinita clavada, que aún se pueda remediar?

- Me apetecería hacer una serie profesional. Creo que es un género que en España no se trabaja ahora y es una pena porque son series que siempre funcionan. También me gustaría tratar las series de contenido social. Me parece que hay problemáticas en nuestro país que la ficción podría mostrar a la gente y ayudar de alguna manera a solucionarlas.

- ¿Qué final le indignó más?

- El de 'Dexter', sin duda... la última temporada no es digna de una serie como esa.