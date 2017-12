«Quiero dar voz y descubrir el talento a través de la cocina» Iñigo Lavado, en plena faena. / JAVIER MUÑOZ Iñigo Lavado estrena 'Cocinando emociones' en Teledonosti. El chef asegura que los invitados cocinarán, pero «de otra manera» IDOIA DÁVILA UZKUDUN Jueves, 7 diciembre 2017, 07:27

El chef Iñigo Lavado comienza esta temporada un nuevo proyecto en Teledonosti con el programa 'Cocinando emociones' (hoy, 22.00 h), aunque no abandona su restaurante de Ficoba, Singular. Allí ha montado un pequeño plató que hace las veces de cocina en el que, a través de un plato, recorrerá con sus invitados momentos de sus vidas que merece la pena recordar y comentar.

-¿Cómo se le ha ocurrido dar el salto a la televisión?

-Una de las cosas que siempre me ha gustado es transmitir y proyectar mis ideas e ilusiones, y contagiar esas ganas de hacer las cosas. Comunicar es algo que siempre me ha gustado; cocinar es al final una forma de expresarte.

-¿Le ha animado que cada vez haya más programas sobre cocina?

-Ésa es precisamente la parte que me ha preocupado porque ya hay demasiados programas de este tipo. ¿Cómo puedo comunicar yo siendo cocinero y hacerme un hueco? Normalmente en los programas de cocina el eje fundamental es la receta en sí, pero yo siempre he creído que la gastronomía tiene la capacidad y el poder de llegar a todo el mundo. Las experiencias gastronómicas transmiten unos valores, y a mí siempre me ha gustado socializar con el cliente y que se convierta en mi amigo. Todo lo que está alrededor de la gastronomía es lo que a mí más me llena. Entonces dije, ¿cómo puedo utilizar la cocina como vehículo y eje para construir momentos únicos? Por eso sacamos el programa 'Cocinando emociones'. Queremos dar voz al talento y descubrir a los invitados a través de la cocina. Cocinamos, por supuesto, pero de otra manera.

-¿Esa parte emocional es la que lo distingue de los demás programas?

-Sí. Todo el mundo se acuerda de alguna cena maravillosa y probablemente lo que no recuerden sea lo que comieron, pero sí con quien y dónde lo hicieron, porque esas son las cosas verdaderamente importantes. La cultura gastronómica está cambiando y al final lo importante es con quién la compartes, y es lo que intentamos contar.

-¿Cómo combinas receta y emociones?

-Lo que me gusta es ir primero al hábitat del invitado, donde verdaderamente ellos se sienten bien y se muestran tal y como son. Una vez he estado allí y los he conocido de verdad les pido que elijan una receta que les gustaría cocinar conmigo; puede ser algo que les recuerde a su abuela, por ejemplo, o algún plato del que se sientan orgullosos. Entonces nos encontramos en mi cocina y es ahí donde descubrimos a esa persona. Detrás de cada gran talento hay una gran persona y me gusta descubrirla a través de la sencillez, sacar la parte emocional de mi oficio.

-El primer programa fue con su maestro Luis Irizar. ¿Por qué no cocinó él mismo, siendo cocinero?

-Fue mi pequeño homenaje. Luis ha sido mi maestro y no podía empezar de otra forma el programa, ya que él me ha enseñado a cocinar y a que me guste la cocina, me ha enseñado unos valores. Siendo él mi maestro, y buscando la naturalidad y la emoción, hicimos el programa como él quiso, y estuve encantado de hacer de ayudante de mi maestro una vez más. En otras ocasiones los invitados cocinarán, porque puede que no lo hayan hecho nunca antes, y les quiero hacer sentirse cocineros por un día.

-¿Quién será el invitado de esta semana?

-Esta semana estará Jairom Black. Es un músico que viene de Brasil y que ha estudiado en Musikene. Es una persona con quien ya he colaborado anteriormente en algunas iniciativas, y hemos creado juntos 'Expression Night', un show gastro-musical. Quiero descubrir a Jairom y cómo él se ha hecho a sí mismo, y sobre todo disfrutar con él. Hemos cocinado juntos un plato que es mitad brasileño, gracias a la picaña, y mitad de aquí, con un producto tan nuestro como lo son las setas.

-¿Qué otros nombres pasarán por la cocina?

-Los ciclistas Juanma Garate y Perico Delgado, el periodista gastronómico Jose Carlos Capel y gentes del proyecto Pauso Berriak, que es una iniciativa con la que estoy comprometido y a la que quiero dar visibilidad. Esos para empezar, y luego también dejaremos alguna sorpresa.